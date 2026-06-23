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ஹார்முஸ் நீரிணை இனிமேல் ஈரானால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படும் - முதல்சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் நடந்தது என்ன?

ஹார்முஸ் நீரிணை, லெபனான் போர், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் முடக்கப்பட்ட நிதிகள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நல்ல முறையில் நடைபெற்றதாக ஈரான் அரசின் தலைமை பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரான் தலைமை பேச்சாளர் முகமது பாகர் காலிபாஃப்
ஈரான் தலைமை பேச்சாளர் முகமது பாகர் காலிபாஃப் (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 11:17 AM IST

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தெஹ்ரான்: அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஹார்முஸ் நீரிணையானது ஈரான் நிர்வாகத்தின் கீழ் இருக்கும் என்று ஈரான் அரசின் தலைமை பேச்சாளர் முகமது பாகர் காலிபாஃப் தெரிவித்திருப்பதாக அந்நாட்டு அரசு ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

சுமார், 110 நாட்களாக மத்திய கிழக்கில் நடைபெற்று வந்த போருக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்கில் 14 முக்கிய அம்சங்கள் அடங்கிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ஈரானும், அமெரிக்காவும் ஜூன் 18ஆம் தேதி கையெழுத்திட்டிருந்தது. இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில், அதிகபட்சமாக 60 நாட்களுக்குள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இறுதி ஒப்பந்தத்தை எட்ட வேண்டும் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

அதன்படி, இருநாடுகளுக்கும் இடையே சுவிட்சர்லாந்தில் முதல் சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, உலகின் மிக முக்கிய நீர்வழி போக்குவரத்து பாதைகளில் ஒன்றான ஹார்முஸ் நீரிணையை திறக்கவும், லெபனானில் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவரவும் ஒப்புக்கொண்டதாக மத்தியஸ்தம் செய்தவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

ஈரானைச் சேர்ந்த செய்தி நிறுவனமான ஐ.ஆர்.என்.ஏ வெளியிட்ட செய்தியில், “ஹார்முஸ் நீரிணை போருக்கு முன்பு இருந்ததை போன்று இனிமேல் இருக்காது. சர்வதேச சட்டத்தின்படி, இந்த நீரிணையானது ஈரான் அரசால் நிர்வகிக்கப்படும்” என்று பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்ற ஈரான் தலைமை பேச்சாளர் முகமது பாகர் காலிபாஃப் கூறியதாக தெரிவித்திருக்கிறது.

காலிபாஃப் தனது டெலிகிராமில் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டிருந்தார். அதில், சுவிட்சர்லாந்தில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் நல்ல முடிவுகள் எட்டப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். அந்த பதிவில், “இந்த பயணத்தின் மூலம் நல்ல முடிவுகள் எட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். குறிப்பாக நீரிணை, லெபனான் போர், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் முடக்கப்பட்ட நிதிகள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நல்ல முறையில் நடைபெற்றன.

குறிப்பாக, இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு ஐ.நா அணுசக்தி ஆய்வாளர்களை தங்களது நாட்டிற்கு திரும்ப ஈரான் அனுமதி அளிப்பதாக அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே.டி வேன்ஸ் கூறியதையடுத்து, ஈரான் எண்ணெய் மீதான தடைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக அமெரிக்க தெரிவித்திருக்கிறது.

சுவிஸில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை மூலம், ஈரான் மீதான சில பொருளாதார தடைகளை அமெரிக்கா தளர்த்தியிருக்கிறது. மேலும் சில சொத்துகள் மீதான முடக்கத்தையும் விடுவிக்க உள்ளது. இதுகுறித்து காலிபாஃப் கூறுகையில், “நாங்கள் இதுகுறித்த பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கி இருக்கிறோம். எங்கள் முயற்சிகள் கட்டாயம் தொடரும்” என்று கூறியுள்ளார்.

இந்நிலையில், ஹார்முஸ் நீரிணையானது ஓமன் - ஈரான் நாடுகளுக்கு இடையே இருப்பதால், தற்போது காலிபாஃப் ஓமனுக்கு சென்றிருப்பதாக ஈரான் அரசு ஊடகங்களில் செய்திகாள் வெளியாகி உள்ளன.

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போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான உடனே கடந்த வாரம் ஹார்முஸ் நீரிணையானது திறக்கப்பட்டது. ஆனால், லெபனான் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலை தொடர்ந்து மீண்டும் மூடிவிட்டதாக ஈரான் சனிக்கிழமை (ஜூன் 20) அறிவித்திருந்தது.

தற்போது முதல்சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுள்ள நிலையில், வர்த்தக கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக செல்வதை உறுதி செய்யும் நோக்கில், ஹார்முஸில் ஒரு தகவல் தொடர்பு பாதையை அமைக்க அமெரிக்காவும், ஈரானும் முடிவு செய்திருப்பதாக பேச்சுவார்த்தைக்கு மத்தியஸ்தம் செய்த கத்தாரும், பாகிஸ்தானும் தெரிவித்திருக்கிறது. இதனையடுத்து, நேற்று (ஜூன் 22) ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக போக்குவரத்து சுமுகமாக நடைபெற்றதாக கண்காணிப்பு நிறுவனங்கள் தெரிவித்திருக்கின்றன.

TAGGED:

IRAN CHIEF NEGOTIATOR GHALIBAF
MOHAMMAD BAGHER GHALIBAF
ஹார்முஸ் நீரிணை
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