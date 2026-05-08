ட்ரோன் தாக்குதல்களை முறியடித்த ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

கீழே விழுந்த ஏவுகணை பாகங்களை அருகில் சென்று பார்க்க வேண்டாம் என்று குடியிருப்பாளர்களை ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 8, 2026 at 12:49 PM IST

அபுதாபி: ஈரானின் ஏவுகணை, ட்ரோன் தாக்குதல்களை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு வெற்றிகரமாக முறியடித்துள்ளது.

ஈரான் மீதான போர் நிறுத்தம் அமலில் உள்ள நிலையில் இன்று (மே 08) அதிகாலை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மீது ஈரான் ராணுவம் ட்ரோன்கள், ஏவுகணைகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்த முயன்றதாகவும், அதனை வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு வெற்றிகரமாக முறியடித்துள்ளதாகவும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஈரானின் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதலை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தீவிரமாக எதிர்கொண்டு வருகின்றன. இடைமறித்து தாக்கப்பட்டு கீழே விழுந்துள்ள சிதைந்த பாகங்களை அருகில் சென்று பார்க்கவோ அல்லது தொடவோ அல்லது புகைப்படம் எடுக்கவோ வேண்டாம் என்று குடியிருப்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தற்போது ஈரானில் இருந்து வரும் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை சமாளித்து வருகின்றன. பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள், குரூஸ் ஏவுகணைகள் மற்றும் ஆளில்லா விமானங்கள், ட்ரோன்களை வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் இடைமறிப்பதால் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் சத்தங்கள் கேட்கின்றன" என்று தெரிவித்துள்ளது.

இதனிடையே, நேற்றிரவு (மே 07) ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் மூன்று கடற்படைக் கப்பல்கள் மீதான ஈரான் தாக்குதல்களை இடைமறித்ததாகவும், அமெரிக்க படைகள் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஈரான் ராணுவ தளங்களைக் குறி வைத்ததாகவும் அமெரிக்க ராணுவம் தெரிவித்திருந்தது. மேலும், எந்த கப்பல்களும் தாக்கப்படவில்லை என்றும், பதற்றத்தை அதிகரிக்க விரும்பவில்லை எனவும் அமெரிக்க ராணுவம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பாகிஸ்தானின் ஏற்பாட்டில் நடந்த ஈரான்- அமெரிக்கா இரு நாடுகளிடையேயான நேரடி பேச்சுவார்த்தைத் தோல்வியடைந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், ஈரான் மீதான போர் நிறுத்தத்தை மேலும் நீடித்தார். எனினும், போர் நிறுத்தம் நிலையற்றதாக இருப்பதால் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற வளைகுடா நாடுகளில் தொடர்ந்து அசாதாரண சூழல் நிலவி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

