டிரம்புக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம்: பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்காவின் அதிநவீன ரேடார் மீது ஈரான் தாக்குதல்
அமெரிக்காவின் வான் வழி தாக்குதலுக்கும், ஹார்மூஸ் நீர்நிலையில் கச்சா எண்ணெய் கடத்தலுக்கும் முடிவுக் கட்டும் வகையில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக ஈரான் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 8:25 PM IST
தெஹ்ரான்: பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான ரேடாரை ஈரானின் புரட்சிகர ராணுவப் படை தாக்கி அழித்திருப்பது சர்வதேச அளவில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை மீறியதாக கூறி ஈரான் மீது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா போர் தொடுத்தது. அமெரிக்காவுடன் இணைந்து இஸ்ரேலும் ஈரானை தாக்கியது. இதற்கு ஈரான் தரப்பில் இருந்தும் கடுமையான பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, அரபு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ நிலைகளை ஈரான் படைகள் தாக்கி அழித்தன.
மேலும், கச்சா எண்ணெய், சமையல் எரிவாயு ஆகியவற்றை கொண்டு செல்லும் முக்கிய பாதையான ஹோர்மூஸையும் ஈரான் மூடி பல்வேறு நாடுகளை ஸ்தம்பிக்க செய்தது. இதையடுத்து, ஈரானுடன் போர் நிறுத்தத்தை மேற்கொள்ளுமாறு அமெரிக்காவுக்கு சர்வதேச நாடுகள் அழுத்தம் கொடுத்தன. இதன் தொடர்ச்சியாக, போரின் தீவிரத்தை அமெரிக்கா படிப்படியாக குறைக்க தொடங்கியது.
இந்த சூழலில், ஈரானுடன் போர் நிறுத்தம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்தார். அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் டிரம்ப்பின் குடியரசுக் கட்சி படுதோல்வியை சந்தித்ததை அடுத்து, இந்த அறிவிப்பை டிரம்ப் வெளியிட்டார். இதனால் கடந்த சில நாட்களாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தாமல் இருந்தது.
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இதனிடையே, ஈரானின் சிரிக் நகரில் உள்ள தகவல் தொலைத்தொடர்பு கோபுரத்தை அமெரிக்க ஏவுகணைகள் நேற்று தாக்கின. இது ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கை என அமெரிக்க ராணுவம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இன்று (நவ.13) பஹ்ரைன் நாட்டில் உள்ள அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான ரேடாரை ஈரான் ராணுவத்தின் ஒரு பிரிவான ஈரான் புரட்சிகர ராணுவப் படை தாக்கி அழித்தது. எதிரிகளின் வான் வழி தாக்குதல் பற்றி முன்கூட்டியே எச்சரிக்கும் அதிநவீன ரேடார் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த தாக்குதலை போர் விமானங்கள் மூலம் நடத்தியதாக ஈரான் புரட்சிகர ராணுவப் படை அறிவித்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் வான் வழி தாக்குதலுக்கும், ஹார்மூஸ் நீர்நிலையில் கச்சா எண்ணெய் கடத்தலுக்கும் முடிவுக் கட்டும் வகையில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக ஈரான் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரானை கடுமையாக எதிர்க்கும் அரபு நாடுகளில் முக்கியமானதாக பஹ்ரைன் விளங்குகிறது. பஹ்ரைனில் தான் அமெரிக்க கடற்படையின் ஒரு பகுதி நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.