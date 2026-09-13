ETV Bharat / international

நடுக்கடலில் விபத்தில் சிக்கிய இந்தோனேசிய பயணிகள் கப்பல்; 140-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்

கடலில் காணாமல்போன 140-க்கும் மேற்பட்டவர்களை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக மீட்புப்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியாவின் ஜாவா கடலில் 240-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் சென்ற கப்பல் விபத்துக்குள்ளான நிலையில், இதுவரை 100-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஒருவர் உயிரிழந்ததாகவும் மீட்புப்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், காணாமல்போன 140-க்கும் மேற்பட்டவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தென் கலிமந்தன் பகுதியை நோக்கி ஜாவா கடலில் சுமார் 240-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் சென்றுக்கொண்டிருந்த ’விருகோ டிரான்ஸ்போர்ட் 8’ என்ற கப்பல் மாயமானதாக இந்தோனேசிய மீட்புப் படையினர் தெரிவித்தனர்.

கப்பலுடன் இருந்த தகவல் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில், மோசமான வானிலையின் காரணமாக கப்பல் கவிழ்ந்து இருக்கலாம் என கருதப்பட்டது. தொடர்ந்து கப்பலில் இருந்து இறுதியாக பெறப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில், பஞ்சார்மாசின் என்ற நகரில் இருந்து 148 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கப்பல் மாயமானதாக கண்டறியப்பட்டது.

இதனையடுத்து, இந்தோனேசியா மீட்புப் படையினர் கடைசியாக சிக்னல் பெறப்பட்ட இடத்திற்கு விரைந்து, கப்பலை தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். மீட்புக் கப்பல்கள், ஹெலிகாப்டர் உதவியுடன் காணாமல் போனவர்கள் தேடப்பட்ட நிலையில், இதுவரை சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஒருவர் உயிரிழந்ததாகவும் மீட்புப்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் கடலில் காணாமல்போன 140-க்கும் மேற்பட்டவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தோனேசியாவின் சுரபாயா நகரில் இருந்து தென் கலிமந்தன் பகுதியில் உள்ள பஞ்சார்மாசின் நகருக்கு உள்ளூர் நேரத்தின்படி, நேற்று காலை 10.30 மணிக்கு சுமார் 240-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் இந்த கப்பல் புறப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: 'மிஷன் ஃபர்ஸ்ட்' - மீட்புப் பணிகளில் 21,000 வீரர்கள்| நேபாள ராணுவ செய்தித்தொடர்பாளர் பேட்டி

ஜாவா கடல் வழியாக பயணித்து கொண்டிருந்தபோது, உள்ளூர் நேரப்படி நேற்று நள்ளிரவு 2 மணிக்கு கப்பலுடன் இருந்த தகவல் துண்டிக்கப்பட்டது. மோசமான வானிலை காரணமாக அக்கப்பல் விபத்தில் சிக்கியதாக, அதனை இயக்கும் நிறுவனத்திற்கு தகவல் வந்தவுடன் அதுகுறித்து மீட்புப்படையினருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதாக, மீட்புப்படையின் தலைவர் புடு சுடயானா தெரிவித்துள்ளார்.

17,000-க்கும் அதிகமான தீவுகள் உள்ளடக்கிய நாடாக இந்தோனேசியா விளங்குகிறது. இங்குள்ளவர்களுக்கு முதன்மையான போக்குவரத்தாக கப்பல் விளங்கும் நிலையில், இக்கடல் வழியாக ஏராளமான கப்பல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பயணித்துக்கொண்டிருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த மாதம் மதுரா தீவு பகுதியில் பயணிகள் கப்பலில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

INDONESIA PASSENGER SHIP ACCIDENT
JAVA SEA INDONESIA SHIP ACCIDENT
இந்தோனேசிய கப்பல் விபத்து
பஞ்சார்மாசின் கப்பல் விபத்து
INDONESIA PASSENGER SHIP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.