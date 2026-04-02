இந்தோனேசியாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை

பிலிப்பைன்ஸ், மலேசியா ஆகிய கடலோரப் பகுதிகளில் அபாயகரமான சுனாமி அலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக பசிபிக் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Published : April 2, 2026 at 11:14 AM IST

ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக பிலிப்பைன்ஸ், மலேசியா ஆகிய நாடுகளுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கிழக்கு இந்தோனேசியாவின் மொலுக்கா கடல் பகுதியில் இன்று (ஏப்.2) காலை 6.48 மணியளவில் சுமார் 7.4 ரிக்டர் அளவுக்கோலில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. நிலநடுக்கத்தால் கட்டடங்கள் குலுங்கின. சில இடங்களில் கட்டடங்கள் சேதமடைந்ததாக தகவல் வெளியாகின.

வீட்டில் இருந்த பொதுமக்கள் பதறிய படி வெளியேறி சாலையில் தஞ்சமடைந்தனர். எத்தனை கட்டடங்கள் சேதமடைந்தன? எத்தனை பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டன? எத்தனை பேர் உயிரிழந்தனர்? என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் ஏதும் வெளியாகவில்லை.

இதையும் படிங்க: 2 அல்லது 3 வாரங்களுக்குள் ஈரானுடனான போர் முடிவிற்கு வரும் - 'கிரீன் சிக்னல்' கொடுத்த டிரம்ப்

இதனிடையே, இந்த நிலநடுக்கத்தால் இந்தோனேசியாவின் வடக்கு சுலவேசி பகுதியில் பெரும்பாலான கட்டடங்கள் இடிந்து சேதமடைந்தன. அத்துடன் கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கி ஒருவர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். உள்ளூர் பேரிடர் மீட்புக்குழுவினர் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நிலநடுக்கத்தால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தோனேசியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சீனாவின் நிலநடுக்க நெட்வொர்க் மையத்தின் அறிக்கையின் படி, கடல் பகுதியில் சுமார் 30 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹவாயை தலைமையிடமாகக் கொண்ட பசிபிக் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நிலநடுக்க மையத்தில் இருந்து 1,000 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்குள் அதாவது பிலிப்பைன்ஸ், மலேசியக் கடலோரப் பகுதிகளில் அபாயகரமான சுனாமி அலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தைவான் மற்றும் பப்புவா நியூகினியாவிலும் சிறிய சுனாமி அலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, சுனாமி எச்சரிக்கையை இந்தோனேசியா அரசு திரும்பப் பெற்றுள்ளது.

இதையும் படிங்க: வெளிநாட்டு பங்களிப்பு முறைப்படுத்துதல் மசோதாவை திரும்பப் பெறுக: பிரதமருக்கு மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

பருவநிலை மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்தோனேசியா நாட்டில் அவ்வப்போது நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு வருகிறது. கடந்த மார்ச் 3-ஆம் தேதி சுமத்ரா கடல் பகுதியில் சுமார் 6.1 ரிக்டர் அளவுக்கோலில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. கட்டிடங்கள் குலுங்கிய போதும் எவ்வித சேதமும் ஏற்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

