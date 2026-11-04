ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக இந்திய கப்பல்கள் தடையின்றி செல்லலாம்- ஈரான் அரசு தகவல்
இந்திய கப்பல்களுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளதன் மூலம், அவர்களிடமிருந்து மருந்துகளை இறக்குமதி செய்ய முடிகிறது என்று ஈரான் தெரிவித்துள்ளது.
By ANI
Published : November 4, 2026 at 8:06 PM IST
டெஹ்ரான் (ஈரான்): ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக பல்வேறு நாடுகளின் சரக்கு கப்பல்கள் கடந்து செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்திய வர்த்தக கப்பல்கள் தடையின்றி செல்லலாம் என்று ஈரான் அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, ஹார்முஸ் நீரிணையில் உள்ள ஈரானிய இலக்குகள் மீது அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதல்களை நடத்தியதால், ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதியில் பதற்றம் நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், ஈரானில் பொருளாதாரம், பாதுகாப்பு குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில், ஈரான் நாடாளுமன்றத்தின் தேசிய பாதுகாப்பு, வெளியுறவுக் கொள்கைக் குழுவின் துணைத் தலைவர் அகமது ஹயாத் மொகத்தம் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "ஹோர்முஸ் நீரிணையைப் பொறுத்தவரை, நாங்கள் ஏற்கனவே 4 நாடுகளுக்கு விலக்கு அளித்துள்ளோம். அதாவது, இந்தியா, சீனா, ஈராக், கத்தார் ஆகிய நான்கு நாடுகளுக்கு விலக்கு அளித்துள்ளோம். அந்த நாடுகளை சேர்ந்த வர்த்தக கப்பல்கள், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக தடையின்றி செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கப்பல்கள் ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாகத் தடையின்றிச் சென்று வருகின்றன. இந்திய கப்பல்களுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளதன் மூலம், அவர்களிடமிருந்து மருந்துகளை இறக்குமதி செய்ய முடிகிறது. சீனர்களுக்கு இந்த விலக்கை அளிப்பதன் மூலம், அவர்களிடமிருந்து அரசியல் ஆதரவைப் பெறுகிறோம். அதே சமயம் அவர்களிடம் பணமும் பெறுகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையே, அமெரிக்காவுடனான மோதல் அபாயம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், கத்தார் முன்னெடுக்கும் ஒப்பந்தத்தை பரிசீலிக்குமாறு ஈரானின் உயர்மட்ட அரசியல் தலைவர்கள், அந்நாட்டு ராணுவத் தலைமையைக் கேட்டுக்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அமெரிக்காவுடன் நேரடிப் போரை மீண்டும் தொடங்குவதே தற்போதைய சூழலில் மிகவும் சாத்தியமான நிகழ்வாக ஈரான் கருதுகிறது என்று 'அல் அரபியா' செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
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அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், "நேரடி போருக்கான சூழல் இருந்த போதிலும், ஈரானின் மூத்த அரசியல் தலைவர்கள், ராஜதந்திரரீதியிலான தீர்வை எட்டுவதற்கு தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருகின்றனர். ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசெஷ்கியான், நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாஃப், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி ஆகியோர், மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டுவர கத்தார் மத்தியஸ்தர்கள் முன் வைத்துள்ள திட்டத்தை ஆக்கபூர்வமாக அணுகுமாறு ராணுவத் தலைவர்களுக்கு வலுவாக அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
கத்தார் மத்தியஸ்த குழுவினர், தெளிவான நோக்கத்துடன் டெஹ்ரானுக்கு சென்றிருந்தனர். நீண்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்குப் பதிலாக, ஈரானின் அதிகாரப்பூர்வ பதிலை மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளவே அவர்கள் அங்கு சென்றிருந்தனர்" என்று அந்த செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.