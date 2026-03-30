குவைத் மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல்: இந்தியர் உயிரிழப்பு

குவைத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம், ஈரான் தாக்குதலில் இந்தியர் உயிரிழந்ததற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும் குவைத் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.

பிரதிநிதித்துவப்படம் (AP Photo)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 30, 2026 at 1:19 PM IST

குவைத்: குவைத்தில் உள்ள மின் உற்பத்தி மற்றும் நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை கட்டடத்தின்மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் இந்திய ஊழியர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டின் மின்சாரம், நீர் மற்றும் எரிசக்தி துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது.

ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தாக்குதல்களை நடத்தி வரும் நிலையில், பதிலுக்கு ஈரானும் அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகள் மீது தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, உலகின் முக்கிய நீர்வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது. நீரிணையை திறக்காவிட்டால் அந்நாட்டின் மின் உற்பத்தி மையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்று அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்த போதிலும், நட்பு நாடுகளை தவிர, மற்ற நாடுகளுக்கு ஹார்முஸ் திறக்கப்படாது என ஈரான் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டது.

இதனிடையே போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுவதால் ஈரான் மீதான தாக்குதலை முதலில் 5 நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைப்பதாக டிரம்ப் தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து போர் நிறுத்தத்தை மேலும் 10 நாட்களுக்கு (ஏப்ரல் 6 வரை) நீட்டிப்பதாக தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில் நேற்று (மார்ச் 29) மாலை அமெரிக்காவின் நட்பு நாடான குவைத் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஊழியர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டுள்ளார். இதுவரை அந்த ஊழியர் குறித்த எந்த தகவல்களும் வெளியாகவில்லை. இந்த தாக்குதல் குறித்து குவைத்தின் மின்சாரம், நீர் மற்றும் எரிசக்தி துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ஃபாத்திமா அப்பாஸ் ஜோஹர் ஹயாத் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதில், “ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை, குவைத்தில் அமைந்துள்ள மின் உற்பத்தி மற்றும் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையின் கட்டடத்தின் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதலில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒரு ஊழியர் கொல்லப்பட்டுள்ளார். மேலும் அந்த பகுதியில் கடும் சேதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட இடத்திற்கு உடனடியாக அவசரகால குழு மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு நிலைமையை சரி செய்யும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், மின்சாரம் மற்றும் நீர் சேவைகள் தடையின்றி மக்களுக்கு கிடைக்கப் பெற வழிவகைகளை செய்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற துறைகளுடன் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட இடத்தை கண்காணித்து சரி செய்யும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கிடையே, குவைத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம், ஈரான் தாக்குதலில் இந்தியர் உயிரிழந்ததற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும் குவைத் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.

மேலும் ஈரான் தொடர் தாக்குதல்களை நடத்தி வரும் நிலையில், கடந்த 24 மணிநேரத்தில் ஈரானின் பல ஏவுகணைகளை இடைமறித்து அழித்ததாக குவைத் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது.

