அமெரிக்க சரக்கு கப்பல் மீது தற்கொலை தாக்குதல்: இந்தியர் உயிரிழப்பு

அமெரிக்க சரக்கு கப்பல் மீது தற்கொலை தாக்குதல்: இந்தியர் உயிரிழப்பு
சரக்கு கப்பல் மீது ஈரானிய படை நடத்திய படகு தற்கொலை தாக்குதலில் இந்தியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.
Published : March 12, 2026 at 12:32 PM IST
புதுடெல்லி: கச்சா எண்ணெய் கன்டெய்னர்களுடன் சென்ற அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான சரக்கு கப்பல் மீது ஈரான் படையினர் இன்று நிகழ்த்திய பயங்கர தற்கொலை தாக்குதலில் இந்தியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தொடுத்து வரும் போரால், ஒட்டுமொத்த வளைகுடா பிராந்தியமும் பற்றி எரிந்து வருகிறது. தங்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இஸ்ரேல் மீது மட்டுமின்றி, தன்னை சுற்றியுள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட நாடுகளையும் ஈரான் தாக்கி வருகிறது.
மேலும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியையும் ஈரான் மூடியுள்ளதால், வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட தெற்காசிய நாடுகளுக்கு கச்சா எண்ணெய், சமையல் எரிவாயு ஆகியவை தடைபட்டுள்ளன. இதனால் இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான 'சேஃப் ஷீ விஷ்ணு' (Safe Sea Vishnu) என்ற சரக்கு கப்பல் ஒன்று, மார்ஷல் தீவு நாட்டின் கொடியுடன் இன்று அதிகாலை ஈராக் எல்லைக்குட்பட்ட கடற்பரப்பில் சென்று கொண்டிருந்தது.
அப்போது, அந்த வழியாக பயங்கர வெடிகுண்டுகளுடன் சென்ற படகு, அந்த கப்பல் மீது நேருக்கு நேராக மோதியது. இதில், படகில் உள்ள வெடிகுண்டுகள் வெடித்து சிதறி கப்பல் மீது தீப்பிடித்தது. இந்த சம்பவத்தில் அக்கப்பலில் பணிபுரிந்து வந்த இந்தியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். மீதமுள்ள 27 ஊழியர்கள் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு பஸ்ராவில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக கப்பல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. முதற்கட்ட விசாரணையில், ஈரான் படையினர் நடத்திய தற்கொலை தாக்குதல் இது என்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து அந்த கப்பல் நிறுவன ஊழியர்கள் கூறுகையில், "இந்த கொடூர தாக்குதலில் இந்தியாவை சேர்ந்த எங்கள் கப்பல் ஊழியர் உயிரிழந்திருப்பதை அறிந்து மிகுந்த கவலையில் இருக்கிறோம். இதற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும். மேலும், இந்த பிராந்தியத்தில் சரக்கு கப்பல்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்தியா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தனர்.
US-owned oil tanker SafeSea Vishnu attacked by Iran off the coast of Iraq last night.
முன்னதாக, நேற்று ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக குஜராத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்த தாய்லாந்து நாட்டின் கச்சா எண்ணெய் சரக்கு கப்பலை ஈரான் படையினர் தாக்கினர். இந்த தாக்குதலில் கப்பலின் இன்ஜின் சேதமடைந்து தீப்பற்றியது. இதையடுத்து, ஓமன் நாட்டின் கடற்படையினர் அங்கு விரைந்து வந்து கப்பலில் இருந்த 20 ஊழியர்களை மீட்டனர். ஆனால், மீதமுள்ள 3 ஊழியர்கள் இன்ஜினுக்குள் சிக்கியிருப்பதால் அவர்களை மீட்க முடியவில்லை. அவர்கள் உயிருடன் இருக்கிறார்களா, இல்லையா என்ற தகவல் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
சர்வதேச அளவிலான கப்பல் ஊழியர்களில் 15 சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள் ஆவர். எனவே, வளைகுடா பிராந்தியத்தில் எந்த கப்பலை ஈரான் தாக்கினாலும் நிச்சயம் இந்தியர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என கடல்சார் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.