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வணிக கப்பல் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதலில் இந்திய மாலுமி உயிரிழப்பு - வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டனம்

கருங்கடலில் ரஷ்யாவின் கடல் எல்லைக்குள் பயணித்துக் கொண்டிருந்த வணிகக் கப்பலான 'எம்வி ஓமோர்ஃபி' மீது ஜூலை 18-ல் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் ((AP))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 11:07 AM IST

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புதுடெல்லி: கருங்கடலில் ரஷ்யாவின் கடல் எல்லைப் பகுதி வழியாக சென்று கொண்டிருந்த வணிக கப்பல் மீது ஜூலை 18 அன்று நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் இந்தியர் ஒருவர் உயிரிழந்ததாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜூலை 19 ஆம் தேதி உக்ரைன் கடற்கரைக்கு அருகே வணிகக் கப்பல் ஒன்றின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 10 பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும், அதில் நான்கு பேர் இந்தியர்கள் என்றும் வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்த சில நாட்களிலேயே இந்தச் சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இதனிடையே "ஜூலை 18 அன்று, 'எம்வி ஓமோர்ஃபி' (MV OMORFI) என்ற வணிகக் கப்பல் கருங்கடலில் ரஷ்யாவின் கடல் எல்லைப் பகுதிக்குள் பயணித்து கொண்டிருந்த போது தாக்கப்பட்ட தகவல் எங்களுக்கு வந்துள்ளது. இந்த சம்பவத்தின் போது, ​​கப்பலில் மூன்று இந்தியர்கள் உட்பட மொத்தம் 10 பணியாளர்கள் இருந்தனர்" என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

மேலும், "இந்த தாக்குதலில் இந்தியர் ஒருவர் துரதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழந்துள்ளார். அவரின் குடும்பத்திற்கு எங்களின் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கப்பலில் இருந்த மற்ற இரண்டு இந்தியர்களும் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது" என்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

உயிரிழந்த இந்தியரின் குடும்பத்தினருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், ரஷ்ய எல்லையில் நடந்த இந்த தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த இந்திய தூதரகம், ரஷ்யாவில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

"வணிகக் கப்பல்களை குறி வைப்பதையும், அப்பாவிப் பணியாளர்களின் உயிரை ஆபத்தில் உள்ளாக்குவதை இந்தியா வன்மையாக கண்டிக்கிறது. இத்தகைய அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்வது கடல்வழி போக்குவரத்தின் சுதந்திரம் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகத்தின் தீவிர கவலைக்குரிய விஷயமாகும்" என கூறியுள்ளது.

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மேலும் கடல்வழிப் போக்குவரத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய வர்த்தகத்தின் தடையில்லாத சேவை உள்ளிட்டவற்றை உறுதி செய்வதற்கான சர்வதேச கடமைகளை அனைத்துத் தரப்பினரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று இந்தியா வலியுறுத்துவதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், ஜூலை 19 ஆம் தேதி 'எம்வி கோல்டன் லியோ' (MV Golden Leo) கப்பல் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் நான்கு இந்தியர்கள் கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, டெல்லியில் உள்ள ரஷ்யாவின் தூதரகப் பொறுப்பாளரை ஜூலை 21 ஆம் தேதி வரவழைத்து மத்திய அரசு விளக்கம் கேட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

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இந்திய மாலுமி உயிரிழப்பு
வணிகக் கப்பல் மீது தாக்குதல்
INDIAN KILLED IN BLACK SEA ATTACK

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