கட்டுங்கடங்காத வன்முறை... ஈரானை விட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள் - இந்தியர்களுக்கு பறந்த அறிவுறுத்தல்

அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்திலும், வன்முறையிலும் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்படுபவர்கள் அனைவரும் தூக்கிலிடப்படுவார்கள் ஈரான் தலைவர் அலி காமனேயி அறிவித்துள்ளார்.

ஈரான் அரசுக்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டம்
ஈரான் அரசுக்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டம் (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 5:04 PM IST

1 Min Read
டெஹ்ரான்: ஈரானில் கட்டுக்கடங்காத வன்முறை அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், அங்குள்ள இந்தியர்களை உடனடியாக வெளியேறுமாறு அந்நாட்டு தலைநகர் டெஹ்ரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஈரானில் பொருளாதார நெருக்கடி, விலைவாசி உயர்வு, வேலைவாய்ப்பின்மை உள்ளிட்ட காரணங்களால் மக்கள் புரட்சி வெடித்துள்ளது. தலைநகர் டெஹ்ரான் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் வீதியில் இறங்கி போராடி வந்தனர். இதனிடையே, போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த ராணுவ வீரர்களும், போலீசாரும் அடக்குமுறையை கையாண்டதால் அங்கு கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக மிகப்பெரிய வன்முறை வெடித்துள்ளது.

அரசுக்கு சொந்தமான கட்டடங்கள், அலுவலகங்கள், வாகனங்கள் ஆகியவற்றை போராட்டக்காரர்கள் தீக்கிரையாக்கி வருகின்றனர். பதிலுக்கு, அவர்கள் மீது ராணுவத்தினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தி வருகின்றனர். இதில் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட போராட்டக்காரர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். 500-க்கும் மேற்பட்ட பாதுகாப்புப் படையினர் பலியாகியுள்ளனர்.

இதனிடையே, அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்திலும், வன்முறையிலும் ஈடுபடுவோரை கொத்து கொத்தாக போலீசார் கைது செய்து வருகின்றனர். இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் தூக்கிலிடப்படுவார்கள் ஈரான் தலைவர் அலி காமனேயி அறிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, போராட்டக்காரர்கள் மீது கொடூர தாக்குதல்களை அந்நாட்டு ராணுவத்தினர் நிகழ்த்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள அமெரிக்கா, போராட்டக்காரர்களை சித்ரவதை செய்தால் மிகக் கடுமையான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என எச்சரித்துள்ளது. இதனால் அங்கு எந்நேரமும் எதுவும் நடக்கலாம் என்ற சூழல் நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு டெஹ்ரானில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளது. இதுதொடர்பாக அது வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள், உடனடியாக விமானம் உள்ளிட்ட எந்தவித போக்குவரத்தையோ பயன்படுத்தி அந்நாட்டை விட்டு வெளியேறி விடுங்கள்.

அதேபோல, போராட்டம், வன்முறை நடக்கும் இடங்களுக்கு செல்வதை தவிருங்கள். இந்திய தூதரகத்துடன் எப்போதும் தொடர்பில் இருங்கள். உங்கள் பயண ஆவணங்களை தயாராக வைத்திருங்கள். இதுதொடர்பாக எந்த உதவி வேண்டுமொனாலும், உடனடியாக இந்திய தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

தொடர்புகொள்ள வேண்டிய எண்கள்:

+989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொள்ளவும். இல்லையெனில், cons.tehran@mea.gov.in என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்புகொள்ளுங்கள்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரான்
இந்தியர்கள்
IRAN PROTEST
ஈரான் போராட்டம்
எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

