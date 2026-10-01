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ஸ்மித் மச்சர் - உலகமே கொண்டாடும் 'ரியல் ஹீரோ'

ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனத்தில் 11 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மூத்த கமாண்டராக பணியாற்றினார். அங்கு இளம் விமானிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கும் 'லைன் டிரெய்னிங் கேப்டன்' என்ற உயர் பொறுப்பிலும் இருந்தார்.

ஸ்மித் மச்சர் - கோப்புப்படம்
ஸ்மித் மச்சர் - கோப்புப்படம் (x page)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 10:39 AM IST

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Updated : October 1, 2026 at 11:06 AM IST

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செப்டம்பர் 30, 2026... அதிகாலை நேரம்... துபாய் சர்வதேச விமான நிலையம் வழக்கம் போல பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. ஓடுதளத்தில் கம்பீரமாக நின்றிருந்தது ஃபிளைதுபாய் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான அதிநவீன போயிங் 737 மேக்ஸ் 8 (விமானம் எண்: FZ1073).

'தொழில்நுட்பக் கோளாறால் விமானம் தாமதமானால் அது எனக்கு கவலையில்லை. எனது விமானத்தில் ஏறிய பயணிகள் அனைவரும் பத்திரமாக செல்ல வேண்டும் என்பது மட்டுமே எனது ஒரே குறிக்கோள்' - இன்று உலக நாடுகள் கொண்டாடும் இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ராய்ட்டர் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டி இது.

விமானத்திற்குள் 180 இஸ்ரேலிய பயணிகள் தங்களின் பயணத்திற்காக அமர்ந்திருக்க, காக்பிட் எனப்படும் விமானி அறைக்குள் இரண்டு பேர் தங்களின் இருக்கைகளில் வந்து அமர்ந்தனர். ஒருவர், பல வருட அனுபவம் வாய்ந்த இந்தியாவை சேர்ந்த தலைமை விமானி ஸ்மித் மச்சர். மற்றொருவர் துணை விமானி. அவர் ஓமன் நாட்டை சேர்ந்தவர்.

விமானத்தை இயக்குவதற்கான அனைத்து ஆரம்பக் கட்ட சோதனைகளை இருவரும் சரி பார்த்தனர். அனைத்தும் சரியாக இருக்க, விமானம் துபாயில் இருந்து சீறிப் பாய்ந்து வான் நோக்கிப் புறப்பட்டது.

ஆனால், அடுத்த சில மணி நேரங்களில் தங்களின் உயிருக்கே ஆபத்தான ஒரு சம்பவம் நடுவானில் நிகழப் போகிறது என்பதை அந்த விமானத்தில் இருந்த 180 பயணிகளும், ஏன் அந்த இந்திய கேப்டனும் கூட அறிந்திருக்கவில்லை.

33,000 அடி உயரத்தில் மாறிய நிசப்தம்

விமானம் புறப்பட்டு சுமார் இரண்டரை மணி நேரம் கடந்திருந்தது. ஜோர்டான் நாட்டின் எல்லைக்கு அருகே, வான்வெளியில் எந்தவித சலனமும் இல்லாமல் சுமார் 33,000 அடி உயரத்தில் விமானம் பறந்து கொண்டிருந்தது. பயணிகள் சிலர் தூங்கிக் கொண்டிருக்க, சிலர் ஜன்னல் வழியே பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். சிலர் மொபைலில் கேம் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். சில வயதான பயணிகள் மொபைல் ஆப்பில் புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தனர்.

திடீரென, விமானி அறைக்குள் இருந்து ஒரு பெரும் சப்தம். காக்பிட் அறையில் இருந்த விமானி மற்றும் துணை விமானிக்கு இடையே பெரும் வாக்குவாதம். இது பயணிகளுக்கும் தெளிவாக கேட்டது. அப்போது அவர்கள், காக்பிட்டில் ஏதோ நடக்கிறது என்பதை யூகித்துக் கொண்டனர்.

ஏதோ ஒரு விபரீத எண்ணத்தோடு வந்திருந்த அந்த துணை கேப்டன், திடீரென தான் மறைத்து வைத்திருந்த சிறிய கத்தியை எடுத்து, விமானி ஸ்மித் மச்சரை சரமாரியாக குத்தத் தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. விமானத்தை முழுமையாக தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து, அதை கீழே மோதவிட்டு மிகப் பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே அந்த துணை கேப்டனின் எண்ணமாக இருந்தது என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனை இஸ்ரேல் அரசும் அந்த நாட்டு உளவு அமைப்பான மொசாட்டும் பின்னர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

29 விநாடிகளில் செங்குத்தாக சரிந்த விமானம்

துணை விமானியின் கொடூர தாக்குதலால் இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சர் நிலைகுலைந்து ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்தார். அவர் சரிந்த போது, விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி (Yoke) அசைக்கப்பட்டதால், அந்த பிரம்மாண்ட போயிங் விமானம் நிலைதடுமாறியது.

சரியாக அதிகாலை 5:22 மணிக்கு, ரேடாரில் இருந்து அவசரநிலைக்கான 'Squawk 7700' சிக்னலும், விமானத்திற்குள் ஆபத்து என்பதை உணர்த்தும் 'Squawk 7500' சிக்னலும் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தானாகவே பறந்தன.

அடுத்த 29 விநாடிகளில், 30,875 அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த அந்த விமானம், 16,750 அடியாக கீழே செங்குத்தாக சரிந்தது. விமானம் தலைகீழாக பாய்வது போல் இருந்ததால், பயணிகள் அனைவரும் அலறத் தொடங்கினர்.

இந்திய விமானியின் அசாத்திய தைரியம்

உடல் முழுவதும் ரத்தம் சொட்டச் சொட்ட, உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த அந்த இந்திய கேப்டன் ஸ்மித் மச்சர், பயணிகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற கடமை உணர்வால் வீறுகொண்டு எழுந்தார்.

துணை விமானி விமானத்தை முழுமையாக கீழே மோதவிடாமல் இருக்க, படுகாயமடைந்த நிலையிலும் அவனோடு மல்லுக்கட்டினார். விமானி அறையில் நடந்த மரணப் போராட்டத்தை கண்ட துணிச்சலான பயணிகள் சிலர், காக்பிட் அறைக்குள் பாய்ந்தனர். இந்திய விமானிக்கு துணையாக நின்று, அந்த துணை விமானியை பிடித்து அடித்து, கட்டிப் போட்டனர்.

அதே விமானத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த ஃபிளைதுபாய் நிறுவனத்தின் மற்றொரு மாற்று விமானிகள் குழு உடனடியாக களத்தில் இறங்கியது. அவர்கள் காக்பிட்டிற்குள் நுழைந்து விமானத்தை மீண்டும் தங்களின் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.

சவூதியில் அவசரத் தரையிறக்கம்

பேரழிவிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட அந்த விமானம், உடனடியாக அருகில் உள்ள சவூதி அரேபியாவின் தபுக் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.

சவூதி மண்ணில் விமானத்தின் சக்கரங்கள் தொட்ட அந்த நொடி, 180 பயணிகளும் அழுது கொண்டே கைகளைத் தட்டி தங்களின் நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தினர்.

படுகாயமடைந்த இந்திய விமானி உடனடியாகத் தபுக் நகரில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தற்போதைய நிலவரப்படி, அவருக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது, அவர் அபாய கட்டத்தைத் தாண்டி விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சவூதி அரேபியாவின் தபுக் விமான நிலையத்தில் தவித்த 180 பயணிகளையும் பத்திரமாக மீட்டுச் செல்ல, ஃபிளைதுபாய் நிறுவனம் துபாயில் இருந்து மாற்று விமானம் ஒன்றை அனுப்பியது. அதன் மூலம் பயணிகள் அனைவரும் தங்களின் சொந்த ஊரான டெல் அவிவ் நகருக்குப் பத்திரமாகப் போய் சேர்ந்தனர்.

முதன்மை விமானியை கத்தியால் குத்தி, விமானத்தைத் தகர்க்க முயன்ற அந்தத் துணை விமானியை சவூதி பாதுகாப்புப் படையினர் கைது செய்து ரகசிய இடத்தில் வைத்து சர்வதேசப் புலனாய்வு அமைப்புகளுடன் இணைந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர் பற்றிய எந்த விவரத்தையும் அவர்கள் வெளியிடவில்லை.

உலக நாடுகள் கொண்டாடும் ஸ்மித் மச்சர்

நடுவானில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த நிலையிலும், 180 பயணிகளின் உயிரைக் காப்பாற்றிய இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சருக்கு, இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், "இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சரின் வீரத்திற்கு வணக்கங்கள். கத்தியால் குத்தப்பட்டு படுகாயம் அடைந்த போதிலும், அவர் விமானத்தின் காக்பிட் கதவை திறந்து, பயணிகள் உள்ளே வர வழி வகுத்தார். இதனால் தான் துணை விமானி கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டார். இதன் மூலம் நடுவானில் நிகழவிருந்த ஒரு பெரும் விபத்தைத் தடுத்தார். இஸ்ரேலிய மக்கள் மற்றும் பிற நாட்டு மக்கள் உட்பட 174 பேரின் உயிரை அவர் காப்பாற்றினார். கேப்டன் மச்சர் விரைவில் முழுமையாகக் குணமடைய நான் வாழ்த்துகிறேன். அவர் ஒரு உண்மையான ஹீரோ" பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்தியா பெருமை கொள்கிறது - குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு

இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சருக்கு இந்திய குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில், "ஸ்மித் மச்சர் குறித்து இந்த நாடு பெருமை கொள்கிறது. அவரது வீரதீரச் செயல்களும், அபாரமான சமயோசித புத்தியும் நம் அனைவரையும் நெகிழ செய்துள்ளன. பெரும் ஆபத்தான ஒரு தருணத்தில் படுகாயம் அடைந்த பின்னரும், மற்றவர்களின் உயிரைக் காக்க அவர் உறுதியுடன் இருந்தார். அவரது வீரமும், விரைவான செயலும் ஒரு பெரும் துயரச் சம்பவத்தைத் தடுத்து, விலைமதிப்பற்ற உயிர்களை காப்பாற்றியது. அவரது அசைக்க முடியாத மன உறுதிக்கு நான் தலைவணங்குகிறேன். அவர் விரைவில் குணமடைந்து நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க நான் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதே போல் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். அவர், "இந்த அசாதாரணமான நாயகனால் இந்தியா பெருமை கொள்கிறது. படுகாயமடைந்த போதிலும், நடுவானில் அவர் காட்டிய உறுதியும் தீர்க்கமான நடவடிக்கையும் ஒரு பெரும் துயரத்தைத் தடுத்து, விமானத்தில் இருந்தவர்களின் உயிரை காப்பாற்ற உதவியது. விமானி மச்ச விரைவில் முழுமையாகக் குணமடையப் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

விமானியின் குடும்பத்தினருடன் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி

இதனிடையே, விமானி ஸ்மித் மச்சரின் பெற்றோர் மற்றும் மனைவியுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அப்போது பிரதமர் மோடி, விமானி ஸ்மித் மச்சரின் செயலுக்கு பெரும் பாராட்டு தெரிவித்தார். ஸ்மித் மச்சருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் நாடு வழங்கும் என்றும் அவர் கூறியதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முன்னதாக, இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "விமானி ஸ்மித் மச்சர் ஒரு மாவீரன். பெரும் ஆபத்தை எதிர்கொண்டு படுகாயம் அடைந்த போதும், மற்றவர்களின் உயிரைக் காக்க அளவற்ற தைரியத்தையும் அசைக்க முடியாத உறுதியையும் வெளிப்படுத்தினார். அவரது வீரம் நூற்றுக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றி, ஒரு பெரும் துயரச் சம்பவத்தைத் தடுத்தது. கேப்டன் மச்சரை நினைத்து இந்தியா பெருமை கொள்கிறது. அவர் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

யார் இந்த ஸ்மித் மச்சர்?

மும்பையை பூர்வீகமாக கொண்டவர் ஸ்மித் மச்சர். இவருக்கு சிறுவயதில் விமானியாக வேண்டும் என்ற கனவு இருந்ததில்லை. இவரது குடும்பம் ஜவுளி தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்ததால், அதிலேயே கவனம் செலுத்தி வந்தார்.

19 வயதாக இருந்த போது விமானப் போக்குவரத்து தொடர்பான ஒரு கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டார். அப்போது தான் இவருக்கு பறக்கும் ஆசை பிறந்தது. ஆரம்பத்தில் குடும்பத்தினர் இதனை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.

பின்னர் அவர்களை சரிக்கட்டி, வணிகரீதியான பைலட் உரிமம் பயிற்சியை நியூசிலாந்தில் முடித்தார். பின்னர் போயிங் 737 விமானங்களை இயக்குவதற்கான சிறப்பு பயிற்சியை குர்கானில் உள்ள எஃப்.எஸ்.டி.சி (FSTC) மையத்தில் பெற்றார். இவரது சகோதரரும் ஒரு விமானி ஆவார்.

ஒரு காலத்தில் இந்தியாவின் முன்னணியில் இருந்த ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனத்தில் 11 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மூத்த கமாண்டராக பணியாற்றினார். அங்கு இளம் விமானிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் 'லைன் டிரெய்னிங் கேப்டன்' என்ற உயர் பொறுப்பிலும் இருந்தார்.

கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஃபிளைதுபாய் நிறுவனத்தில் தலைமை விமானியாக இணைந்தார். தனது 15 ஆண்டு காலப் பயணத்தில் போயிங் 737, 737-800 மற்றும் 737 MAX போன்ற அதிநவீன விமானங்களை சுமார் 9,750 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இயக்கிய அனுபவம் இவருக்கு உண்டு.

Last Updated : October 1, 2026 at 11:06 AM IST

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BENJAMIN NETANYAHU
FLYDUBAI FLIGHT INCIDENT
INDIAN CAPTAIN PILOT
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