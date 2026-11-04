அமெரிக்க தேர்தலில் மீண்டும் தடம் பதிக்கும் இந்திய வம்சாவளியினர் - சுஹாஸ் சுப்ரமணியம் வெற்றி
அமெரிக்க நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பலர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
By PTI
Published : November 4, 2026 at 6:29 PM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கான இடைக்கால தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த அமி பேரா, ரோ கன்னா, சுஹாஸ் சுப்ரமணியம், டாண்டியா உள்ளிட்டோர் மீண்டும் நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வீறுகொண்டு எழுந்த ஜனநாயக கட்சி
அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் செனட் சபை (மேலவை), பிரநிதிகள் சபை (கீழவை) என இரு அவைகளை கொண்டுள்ளது. இதில் பிரதிநிதிகள் சபையில் உள்ள 435 இடங்களுக்கும், செனட் சபையில் 35 இடங்களுக்கும் தேர்தல் நடைபெற்றது. அதே போன்று 36 மாகாணங்களுக்கான ஆளுநர் பதவிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அதிபர் ட்ரம்பின் குடியரசு கட்சி பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.
பிரதிநிதிகள் சபையை பொறுத்தவரை, இதுவரை 223 இடங்களில் ஜனநாயகக் கட்சியும், 131 இடங்களில் குடியரசுக் கட்சியும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 81 இடங்களுக்கான முடிவுகள் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. பாதிக்கும் மேற்பட்ட இடங்களை ஜனநாயக கட்சியினர் கைப்பற்றியுள்ளதால், அவையை தங்கள் வசம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
100 இடங்கள் கொண்ட செனட் சபையில் தற்போது ஜனநாயக கட்சிக்கு 53 இடங்களும், குடியரசுக் கட்சிக்கு 42 இடங்களும் உள்ளன. இன்னும் 5 தொகுதிகளுக்கான முடிவுகள் தற்போது வரை வெளியாகவில்லை. இதன் மூலம் செனட் சபையிலும் ஜனநாயக கட்சியினர் தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரவுள்ளனர்.
அமெரிக்க தேர்தலில் ஜொலிக்கும் இந்திய வம்சாவளி வேட்பாளர்கள்
அமி பேரா
இந்திய வம்சவளியை சேர்ந்த அமி பேரா (61) கலிபோர்னியாவின் 3-ஆவது நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஜனநாய கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு மீண்டும் நாடாளுமன்றம் சென்றுள்ளார். இவர் குடியரசுக் கட்சியின் ராப் டக்கரை தோற்கடித்து, எட்டாவது முறையாக வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளார். மருத்துவராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிய அமி பேரா, அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் நீண்ட காலம் பணியாற்றிய இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் என்ற பெருமையை தனதாக்கியுள்ளார்.
இவர் சுகாதாரம் மற்றும் வெளியுறவு கொள்கை சீரமைப்பு போன்ற விவகாரங்களில் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறார். கடந்த 2012 முதல் இவர் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்தெடுக்கப்பட்டு வருகிறார். தற்போது பிரதிநிதிகள் சபையின் வெளியுறவு குழுவில் உறுப்பினராகவும் உள்ளார். கடந்த 1965-ல் குஜராத்தி வம்சாவளி பெற்றோருக்கு பிறந்த அமி பேரா, கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றுள்ளார்.
ரோ கன்னா
இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த 50 வயதான ரோ கன்னா கலிபோர்னியாவின் 17-வது நாடாளுமன்றத் தொகுதியிலிருந்து வெற்றி பெற்று, 6-வது முறையாக நாடாளுமன்றம் செல்லவுள்ளார். பென்சில்வேனியாவுக்கு அருகில் உள்ள பிலடெல்பியாவில் ரோ கன்னா வசித்து வருகிறார். சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இவரின் பெற்றோர் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்துள்ளனர்.
சுஹாஸ் சுப்ரமணியம்
வெர்ஜீனியாவின் 10-வது நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இருந்து 40 வயதான சுஹாஸ் சுப்ரமணியம் மீண்டும் நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவர் குடியரசு கட்சியின் டேவ் பெக்வித்தை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட இவர், சுமார் 61% வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். முன்னதாக, சுஹாஸ் சுப்ரமணியம் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் பராக் ஒபாமாவிடம் ஆலோசகராக பணியாற்றியுள்ளார். துலேன் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற இவர், கடந்த 2024-இல் முதல் முறையாக நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். தற்போது இரண்டாவது முறையாக தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
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டாண்டியா
புளோரிடாவின் 22-வது நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட 39 வயதான டாண்டியா, குடியரசு கட்சியின் கேசி அஸ்காரை தோற்கடித்துள்ளார். இவர் 51.9% வாக்குகளை பெற்றார். புளோரிடாவின் பாம் பீச் கவுண்டியில் பிறந்த டாண்டியா, பள்ளி ஆசிரியராக தனது வாழ்க்கையை தொடங்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேரிலாந்தில் ஆளுநராக தடம் பதித்த அருணா மில்லர்
மேரிலாந்து மாகாண ஆளுநராக அருணா மில்லர் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். ஜனநாயக கட்சி சார்பாக களம் கண்ட இவர் அதிகப்படியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றுள்ளார்.
இதனிடையை ஓஹியோ மாகாண ஆளுநர் தேர்தலில் குடியரசு கட்சி சார்பாக போட்டியிட்ட இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த விவேக் ராமசாமி (39) ஜனநாயக கடசி வேட்பாளர் ஏமி ஆக்டனிடம் தோல்வி அடைந்தார். விவேக் ராமசாமியின் பெற்றோர் கேரளாவை பூர்விகமாக கொண்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.