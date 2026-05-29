ஆங்கில வார்த்தைகளை பிழையின்றி கூறும் போட்டியில் இந்திய மாணவர் அபார வெற்றி

மொழித்திறன்களை வளர்க்கும் வகையில் 1925-ம் ஆண்டு முதன்முறையாக இந்த போட்டி தொடங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெற்றி கோப்பையுடன் ஸ்ரேய் பரீக் (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 29, 2026 at 5:02 PM IST

வாஷிங்டன்: 14 வயது இந்திய-அமெரிக்க மாணவரான ஸ்ரேய் பரீக், ஸ்க்ரிப்ஸ் தேசிய போட்டி என அழைக்கப்படும் ஆங்கில வார்த்தைகளை பிழையின்றி கூறும் போட்டியில் பங்கேற்று கொடுக்கப்பட்ட 35 வார்த்தைகளில் 32 வார்த்தைகளை 90 வினாடிகளில் சரியாகக் கூறி வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா மாகாணத்தில் பெற்றோருடன் வசித்து வருபவர் இந்திய-அமெரிக்க மாணவர் ஸ்ரேய் பரீக். இவர் டே க்ரீக் இன்டர்மிடியேட் பள்ளியில் (Day Creek Intermediate School) 8- ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார். இன்று (மே 29) நடந்த 90 வினாடி எழுத்துக்கூட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்ற ஸ்ரேய் பரீக், ப்ரோமோக்ரிப்டைன் (Bromocriptine) என்ற வார்த்தையை சரியாக எழுதி நியூஜெர்சியின் நியூஜெர்சி சிட்டியில் உள்ள ஃபிராங்க் ஆர் கான்வெல் மிடில் பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு பயிலும் 12 வயது மாணவர் இஷான் குப்தாவைத் தோற்கடித்தார்.

ஜார்ஜியா டக்கரில் உள்ள பீச்ட்ரீ சார்ட்டர் மிடில் பள்ளியில் (Peachtree Charter Middle School) பயிலும் 12 வயது மாணவரான சர்வ் தரவானே மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்தார். இஷான் குப்தா 25,000 அமெரிக்க டாலர்களையும், சர்வ் 15,000 அமெரிக்க டாலர்களையும் பரிசுத்தொகையாகப் பெற்றனர்.

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ப்ரூஹத் சோமா 30 வார்த்தைகளில் 29 வார்த்தைகளை சரியாகக் கூறி படைத்த சாதனையை ஸ்ரேய் பரீக் முறியடித்தார். வேகமாக எழுத்துக் கூட்டுவதை தான் நான் தினமும் செய்யும் வேலை என்று ஸ்ரேய் பரிக் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற போட்டியின் இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதிப் பெற்ற ஸ்ரேய் பரீக், சுமார் 50,000 அமெரிக்க டாலரை ரொக்கப் பரிசாக வென்றிருந்தார். அத்துடன், பதக்கம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ஸ் கோப்பையையும் வென்றிருந்தார். மேரியம்-வெப்ஸ்டர் சார்பில் 2,500 அமெரிக்க டாலரும், டெல்டா நிறுவனம் சார்பில் 1,000 அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள விமானப் பயணச் சீட்டையும் வென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த திங்கட்கிழமை தொடங்கிய தேசிய அளவிலான போட்டியில் அமெரிக்காவில் உள்ள பள்ளிகள் மட்டுமின்றி ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹாமாஸ், கனடா, கானா, நைஜீரியா ஆகிய ஐந்து நாடுகளைச் சேர்ந்த 247 போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த 1925-ம் ஆண்டு முதல் இந்த போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. எழுத்துக்கூட்டல், சொல்லகராதி மற்றும் மொழித் திறன்களைச் சோதிப்பதற்காக நடத்தப்படுகிறது. மேலும் சொற்களை சரளமாகப் பேசுவதற்கு இப்படி மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

