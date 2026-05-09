பண மோசடியை மறைத்து அமெரிக்க குடியுரிமை: இந்தியர் மீது பாயும் நடவடிக்கை

கோஷ் உட்பட 12 பேரின் குடியுரிமையை ரத்து செய்யும் நடவடிக்கைகளை அமெரிக்க நீதித்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.

பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)
Published : May 9, 2026 at 10:10 AM IST

நியூயார்க்: முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து 2.5 மில்லியன் டாலர் (சுமார் ரூ.23 கோடி) மோசடி செய்ய சதித்திட்டம் தீட்டிய குற்றத்தை அதிகாரிகளிடம் மறைத்த இந்தியரின் அமெரிக்க குடியுரிமையை ரத்து செய்ய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இந்தியாவை சேர்ந்தவர் தேபாஷிஸ் கோஷ். 62 வயதான இவர், 1991இல் இருந்து குடியேறா விசா மூலம் அமெரிக்காவுக்கு அவ்வபோது சென்று வந்திருக்கிறார். பின்னர் 2012இல் இல்லியான்ஸ் மாகாணத்தின் குக் கவுன்ட்டியில் வசிப்பதற்கான அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்று அங்கேயே செட்டிலாகி விட்டார்.

இந்நிலையில் தற்போது கோஷ் உள்ளிட்ட 12 பேரின் அமெரிக்க குடியுரிமையை ரத்து செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் நீதித்துறை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், இதுகுறித்த வழக்குகள் அமெரிக்க மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.

பயங்கரவாத குழுவிற்கு ஆதரவு அளித்தல், போர் தொடர்பான குற்றங்கள் மற்றும் சிறார் பாலியல் துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபட்டதற்காக 12 பேரின் குடியுரிமையை ரத்து செய்வதாக நீதித்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.

கோஷின் குடியுரிமையை ரத்து செய்வதற்கான காரணம் குறித்து அமெரிக்க நீதித்துறை விளக்கமளித்திருக்கிறது. அதன்படி, கோஷ் குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு, விமான பராமரிப்பு நிலையம் கட்டுவதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 2.5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரை நிதியை மோசடி செய்ய சதித்திட்டம் தீட்டிய குற்றத்தில் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்.

ஆனால் 2012ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க குடியுரிமை பெற அவர் விண்ணப்பித்த போதும், அதற்கடுத்து நடைபெற்ற நேர்காணலின் போதும் அந்த குற்றத்தை பற்றி சொல்லாமல் மறைத்து விட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறது. மட்டுமல்லாமல், குடியுரிமை பெற்ற பிறகும், முகவரியை தவறாகக் கூறி, முதலீட்டாளர் நிதி மோசடியை தொடர்ந்ததாகவும் கூறியிருக்கிறது.

கோஷின் குடியுரிமை ரத்து புகாரில், அவர் குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு சட்டபடி நடந்துகொள்ளாமல் குற்றத்தில் ஈடுபட்டதோடு, சட்ட விரோத செயல்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும் தான் ஈடுபட்டிருந்த குற்றம் குறித்து மறைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல், பொய் சாட்சியங்களையும் அளித்திருக்கிறார்.

எனவே அவர் குடியுரிமை ரத்து செய்யப்பட தகுதியானவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், குடியுரிமை பெற்ற சமயத்திலும், தான் செய்த குற்றத்தை திரித்து கூறியதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

அமெரிக்கா குடிவரவு மற்றும் குடியுரிமை சட்டத்தின் கீழ், ஒரு அமெரிக்க குடிமகன் சட்ட விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலோ, முக்கிய உண்மையை மறைத்திருந்தாலோ அல்லது தவறான தகவலை கொடுத்திருந்தாலோ அந்த நபரின் குடியுரிமை ரத்து செய்யப்பட்டு, குடியுரிமை சான்றிதழும் செல்லாததாக ஆக்கப்படலாம்.

தற்போது டிரம்ப் நிர்வாகம், அமெரிக்க குடிவரவுகளின் விதிமீறல்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, குற்றத்தை மறைத்தவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, இந்தியரான கோஷின் குடியுரிமையை ரத்து செய்ய அமெரிக்க நீதித்துறை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

