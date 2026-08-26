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எச்1-பி விசா கட்டணம் அதிகரிப்பால் உயர் மதிப்பு வேலைகளை நழுவ விடும் அமெரிக்கா?

2025 ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச மாணவர் சேர்க்கை 17% குறைந்திருக்கிறது. இந்நிலையில் தற்போது வெளியாகியுள்ள எச்1-பி விசா குறித்த அறிவிப்பானது மாணவர் சேர்க்கையை மேலும் குறைக்கும் என்று FIIDS அறிக்கை கூறுகிறது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 1:39 PM IST

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புதுடெல்லி: எச்1-பி விசாக்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் கட்டணம், உயர் மதிப்பு வேலைகளை வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு செல்லும் என இந்திய - அமெரிக்க ஆதரவுக் குழு ஒன்று எச்சரித்திருக்கிறது.

அமெரிக்காவில் வெளிநாட்டு ஊழியர்களை விட, தங்கள் நாட்டு மக்களுக்கே அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் டிரம்ப் அரசு பல்வேறு அதிரடி முடிவுகளை எடுத்து வருகிறது. அதன்படி, வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான எச்.1-பி விசா விதிமுறைகளில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதோடு, இந்த புதிய எச்.1-பி விசா கட்டணத்தையும், 1,03,265 அமெரிக்க டாலர் (இந்திய ரூபாயில் சுமார் ரூ. 86 லட்சம்) விதிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், அமெரிக்கா இந்த கட்டண விதியை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தால், உயர் மதிப்பு வேலைகளுக்கான நிறுவனங்களை வெளிநாடுகளில் அமைக்க வழிவகுக்கும் என்று இந்தியா மற்றும் இந்தியப் புலம்பெயர் ஆய்வுகளுக்கான அறக்கட்டளை (FIIDS) கவலை தெரிவித்திருக்கிறது.

FIIDS-இன் கொள்கை மற்றும் வியூக வகுப்புத் துறையின் தலைவர் கண்டேராவ் காந்த் கூறுகையில், “நாட்டின் பாதுகாப்பு, மோசடிகளை தடுத்தல், சட்டப்பூர்வமான குடியேற்றங்களை உறுதிப்படுத்துதல் போன்ற காரணங்களுக்காக அமெரிக்க குடியுரிமை துறைக்கு போதுமான வளங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால், எச்.1-பி விசா கட்டணத்தை 1,03,265 அமெரிக்க டாலராக விதித்திருப்பது பண நெருக்கடியில் உள்ள நிறுவனங்கள் முடங்க வழிவகுக்கும்.

அதே போல், எச்.1-பி விசாவின் கீழ் ஆயிரக்கணக்கான பணியாளர்களை வேலைக்கு எடுக்கும் நிறுவனங்கள் இந்த கட்டணத்தால் மில்லயன், பில்லியன் கணக்கில் டாலர்களை செலவிட நேரிடும்” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த கொள்கையால் 1 லட்சம் அமெரிக்க டாலர் கட்டணத்துடன் சேர்த்து மொத்தம் 2,03,265 அமெரிக்க டாலர் செலவாகும் என்பதால், மாணவர்-வேலைவாய்ப்பில் கடுமையான சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று கூறியிருக்கிறார்.

தொடர்ந்து, இந்த நிலைமையை சரி செய்ய, அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைப்பும் (DHS), அமெரிக்க குடிமைப் பணித் துறையும் (USCIS) நிதி ஒதுக்கீட்டு முறையில் சரியான மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும், அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் அனைத்து துறைகளுக்கும் போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறியதோடு, அமெரிக்க தொழில்துறை தங்களுக்கு தேவையான திறமையான பணியாளர்கள் குறித்த தெளிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் தாங்கள் வலியுறுத்துவதாக தெரிவித்தார்.

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ஏற்கனவே சர்வதேச மாணவர்கள் சேர்க்கை அமெரிக்காவில் பலவீனமடைந்து வருகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச மாணவர் சேர்க்கை 17% குறைந்திருக்கிறது. இந்நிலையில் தற்போது வெளியாகியுள்ள எச்.1-பி விசா குறித்த அறிவிப்பானது மாணவர் சேர்க்கையை மேலும் குறைக்கும் என்று FIIDS அறிக்கை கூறுகிறது.

குறிப்பாக, 1,11,000 வரை சர்வதேச மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறையும் என்று கணிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார். இது மாணவர்கள் சேர்க்கையில் 9.5 சதவீத சரிவு என்றும், இதனால் 3.4 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வரை பொருளாதார இழப்பு ஏற்படும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

TAGGED:

FIIDS USA
INDIAN AMERICANS
US VISA
எச்1பி விசா கட்டண உயர்வு
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