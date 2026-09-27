பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக தற்காத்துக் கொள்ளும் உரிமையை இந்தியா பயன்படுத்தும் - ஐ.நா.வில் கர்ஜித்த ஜெய்சங்கர்
"சர்வதேச கடல் வழித்தடங்களில் பயணிக்கும் வர்த்தக கப்பல்களும் மாலுமிகளும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாவது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது" என்று அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.
Published : September 27, 2026 at 8:02 PM IST
புதுடெல்லி: பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக, இந்தியா தனது தற்காத்துக் கொள்ளும் உரிமையை பயன்படுத்த தயங்காது என்று ஐ.நா. பொதுச் சபையில் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஐ.நா. பொதுச் சபையின் 81வது அமர்வில் உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அவர், பயங்கரவாதமும் நட்புறவும் ஒன்றாக பயணிக்க முடியாது என்றும் கூறினார்.
ஏற்கெனவே, எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் மற்றும் அனைத்து வடிவிலான பயங்கரவாதத்தை பாகிஸ்தான் கைவிடும் வரை, சிந்து நதிநீர் ஒப்பந்தம் நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்று இந்தியா கூறியுள்ளது. இந்நிலையில், ஐ.நா. பொதுச் சபையில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீஃப் வெள்ளிக்கிழமை உரையாற்றும்போது, காஷ்மீர் பிரச்சனை மற்றும் சிந்து நதிநீர் ஒப்பந்தம் ஆகியவை குறித்து பேசினார்.
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இந்நிலையில், எஸ்.ஜெய்சங்கர் தனது உரையில், "பயங்கரவாதத்தை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யும் ஒருவர், நேற்று இந்த அவையில் தவறான தகவல்களை முன்வைத்தார்" என்று பாகிஸ்தானை மறைமுகமாக சாடினார்.
அவர் மேலும் பேசுகையில், "பயங்கரவாதம் என்பது, அமைதிக்கு தொடர்ந்து ஒரு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருந்து வருகிறது. இது எல்லை தாண்டிய அளவில், அரசின் ஆதரவுடன் இருப்பதால், உலகளாவிய ஒழுங்கமைப்பிற்கு ஒரு நேரடி சவாலாகவும் உள்ளது.
எனவே, இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடும் அரசுகள் பொறுப்பேற்க வேண்டும். பயங்கரவாதம் குறித்த அணுகுமுறையில் இம்மியளவும் சகிப்புத்தன்மை இருக்க கூடாது. குறிப்பாக, அதன் நிதிசார் நடவடிக்கைகளும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு அவை முறியடிக்கப்பட வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
சர்வதேச பிரச்சனைகள் குறித்து அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் பேசுகையில், "வளைகுடா பகுதியில் தொடரும் மோதல்கள் கவலை அளிக்கின்றன. முடிவில்லாத மோதல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும். இந்த மோதல், ஏற்கெனவே கடினமாக உள்ள சூழலை மேலும் மோசமானதாக்கும்.
சர்வதேச கடல் வழித்தடங்களில் பயணிக்கும் வர்த்தக கப்பல்களும் மாலுமிகளும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாவது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.
அனைத்து தரப்பினரும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்; பதற்றத்தைத் தணிக்க வேண்டும்; பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்; அத்துடன் எரிசக்தி, வர்த்தகப் பரிமாற்றம் தடையின்றி நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று இந்தியா அழைப்பு விடுக்கிறது.
உக்ரைன் மோதல் ஐந்தாவது ஆண்டாக தொடர்வது கவலை அளிக்கிறது. இதனால்தான் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில், உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும், அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முயற்சிகளை இந்தியா ஆதரிக்கிறது. இம்முயற்சிகள் நடைபெறும் அதேவேளையில், கடல் சார் பணியாளர்கள், உணவு தானியங்கள் மற்றும் எரிபொருள் விநியோகம் ஆகிய விவகாரங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
குறிப்பாக, உணவு மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு தொடர்பான சூழ்நிலையை சீர்செய்யத் தேவையான அனைத்தையும் செய்ய இந்தியா தயாராக உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.