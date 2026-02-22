ETV Bharat / international

இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான இடைக்கால வர்த்தக ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை ஒத்திவைப்பு

மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயலுடன் அமெரிக்க வர்த்தக பிரதிநிதி தூதர் ஜேமிசன் கிரேர்
மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயலுடன் அமெரிக்க வர்த்தக பிரதிநிதி தூதர் ஜேமிசன் கிரேர் (Office of US Trade Representative)
புது டெல்லி: இந்தியா - அமெரிக்க இடையே இந்த வாரம் நடைபெறவிருந்த இடைக்கால வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்த பேச்சுவார்த்தையானது ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாத தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த ஆண்டு இரண்டாவது முறை அமெரிக்க அதிபராக பதவியேற்ற டொனால்டு டிரம்ப், உலக நாடுகளின் மீது கூடுதல் வரி விதித்தார். குறிப்பாக, ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம்காட்டி, இந்தியா மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த 25 சதவீத வரியுடன் கூடுதல் வரியை சேர்த்து 50 சதவீத வரி விதித்தார். இந்த வரி விதிப்பை தொடர்ந்து இரு நாடுகளிடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.

அதன் விளைவாக, இந்தியா மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த வரியை 18 சதவீதமாக குறைப்பதாக டிரம்ப் அறிவித்தார். இதுகுறித்த வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்வது தொடர்பாக பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி (நாளை) தொடங்கி 3 நாட்கள் இரு நாடுகளிடையே வாஷிங்டனில் வைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

இதனிடையே, உலக நாடுகள் மீது அமெரிக்கா விதித்திருக்கும் பரஸ்பர வரிக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயக கட்சி தொடர்ந்த வழக்கில் அமெரிக்க நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. அதில் மற்ற நாடுகளின் மீது டிரம்ப் விதித்த வரியை 10 சதவீதமாக குறைத்து உத்தரவிட்டது. மேலும் இந்த வரிவிதிப்பானது சட்டவிரோதமானது என்றும் கூறியது.

இது டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படும் நிலையில், இந்த தீர்ப்பு அமெரிக்காவின் நலனில் அக்கறை கொண்டதாக தெரியவில்லை என்று டிரம்ப் தெரிவித்தார். மேலும் அமெரிக்கா தொடர்ந்து ஏமாற்றப்படுவதை தான் விரும்பவில்லை என்றும் கூறிய அவர், 10 சதவீத வரி விதிப்பு தற்காலிகமானதுதான். இந்த வரியை 15 சதவீதமாக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து விரைவில் முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்திருந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட முடியாத வகையில், 150 நாட்கள் மட்டுமே செல்லும் வகையிலான சட்டத்தை பயன்படுத்தி புதிய வரி விதிப்பை டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார். அதன்படி, சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீதான இறக்குமதி வரியானது 15 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக, இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான இடைக்கால வர்த்தக ஒப்பந்தமானது ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக பிடிஐ செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் அதன் தாக்கங்களை மதிப்பீடு செய்த பிறகு, இரு நாடுகளிடையேயும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளதாக அந்த செய்தி மேலும் தெரிவிக்கிறது.

இந்த மாத தொடக்கத்தில், இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு இடைக்கால வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ய ஒப்புக்கொண்டதன் பேரில் அமெரிக்கா வரியை 18 சதவீதமாகக் குறைக்க ஒப்புக்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

