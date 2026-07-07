மலாக்கா நீரிணையில் கை கோர்க்கும் இந்தியா - இந்தோனேசியா| பிரமோஸ் ஏவுகணை தொடர்பாக வரலாற்று ஒப்பந்தம்!
இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு சமநிலையை மாற்றியமைக்கும் ஒரு மைல்கல்லாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே இன்று கையெழுத்தான ஒப்பந்தங்கள் பார்க்கப்படுகின்றன.
Published : July 7, 2026 at 1:40 PM IST
புதுடெல்லி / ஜகார்த்தா: இந்தியப் பெருங்கடல் மற்றும் இந்தோ-பசிபிக் பகுதியில் சீனாவின் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் முயற்சியாக, இந்தியா மற்றும் இந்தோனேசியா நாடுகள் இடையே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பல்வேறு முக்கிய ஒப்பந்தங்களில் இன்று (ஜூலை 7, 2026) கையெழுத்திட்டுள்ளன.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தோனேசியாவிற்கு மேற்கொண்டுள்ள அரசுமுறைப் பயணத்தின் போது, அந்நாட்டு அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவுடன் நடத்திய உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு இந்த ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
Glimpses from the ceremonial welcome accorded to PM @narendramodi at the Istana Merdeka in Indonesia. pic.twitter.com/fD2fgCfkNK— PMO India (@PMOIndia) July 7, 2026
இந்தோனேசியாவுக்கு பிரமோஸ் மற்றும் அஸ்த்ரா ஏவுகணைகள்
கடல்சார் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், இந்தியாவின் அதிநவீன சூப்பர்சோனிக் குரூஸ் ஏவுகணையான 'பிரமோஸ்' ஏவுகணைகளை கூடுதலாக இறக்குமதி செய்ய இந்தோனேசியா ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
அத்துடன், இந்தியாவின் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' ராணுவ நடவடிக்கையில் வெற்றிகரமாக செயல்பட்ட, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு தயாரித்த 'அஸ்த்ரா' வான்வெளி ஏவுகணைகளையும் முதன்முறையாக இந்தோனேசியா வாங்குகிறது. இவை அந்நாட்டின் சுகோய் (Su-30) போர் விமானங்களில் இணைக்கப்படவுள்ளன.
மலாக்கா நீரிணையில் சீனாவின் ஆதிக்கத்திற்கு 'செக்'
உலகின் மிக பரபரப்பான கடல் வர்த்தகப் பாதையான மலாக்கா நீரிணையின் நுழைவாயிலில் அமைந்துள்ள வியூகம் மிகுந்த சபங் துறைமுகத்தை இரு நாடுகளும் இணைந்து கூட்டாக மேம்படுத்த முடிவு செய்துள்ளன. இந்தத் துறைமுகம் இந்தியாவின் அந்தமான் நிகோபாரில் அமையவுள்ள 'மகா நிக்கோபார் துறைமுகத் திட்டத்தில்' இருந்து வெறும் 160 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.
இந்த கூட்டு முயற்சி மூலம் இந்தியப் பெருங்கடலில் சீனாவின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணித்து கட்டுப்படுத்த இந்திய கடற்படைக்கு மிக முக்கிய தளம் கிடைத்துள்ளது. இந்த துறைமுகத்தில் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் உட்பட அனைத்து வகையான இந்தியக் கடற்படைக் கப்பல்களையும் நிறுத்த வழிவகை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Addressing the joint press meet with President Prabowo Subianto of Indonesia.@prabowo https://t.co/LrvzAuUjzi— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2026
10-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய ஒப்பந்தங்கள்
பாதுகாப்புத் துறை மட்டுமின்றி இரு நாடுகளின் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் மொத்தம் 10-க்கும் மேற்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
இந்தியாவின் யுபிஐ பணப்பரிவர்த்தனை தொழில்நுட்பம் இந்தோனேசியாவின் உள்ளூர் கட்டண முறையுடன் இணைக்கப்படுகிறது.
இந்தோனேசியாவில் உள்ள எஃகு, நிக்கல் மற்றும் அரிய வகை காந்த உற்பத்தி துறைகளில் இந்தியா பெரும் முதலீடுகளை மேற்கொள்ளவுள்ளது.
இந்தோனேசியாவில் ஐஐஎம் பெங்களூரு கிளையை தொடங்கவும், அந்த நாட்டுப் பொதுத் தேர்தலுக்குப் பயன்படும் வகையில் இந்தியாவின் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர தொழில்நுட்பத்தை வழங்கி உதவவும் உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு சமநிலையை மாற்றியமைக்கும் ஒரு மைல்கல்லாக இந்த ஒப்பந்தங்கள் பார்க்கப்படுகின்றன.