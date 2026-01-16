'தனி நாடு' கோரிக்கை மூலம் காஷ்மீரை பிரிவினைவாதத்துக்குள் தள்ள முடியாது: ஐ.நா. சபையில் சீறிய இந்தியா
காஷ்மீர் மக்கள் தேர்தல்களில் ஆர்வமுடன் பங்கெடுத்து வருவதே, 1948-ஆம் ஆண்டின் காஷ்மீர் தனி வாக்கெடுப்பு தீர்மானம் நீர்த்து போய்விட்டதற்கு சான்று என இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.
Published : January 16, 2026 at 2:39 PM IST
புதுடெல்லி: 'தனி நாடு' கோரிக்கையை பயன்படுத்தி பிரிவினைவாதத்தை நோக்கி காஷ்மீரை தள்ள முடியாது என ஐ.நா. சபையில் இந்தியா தெரிவித்துள்ளது. காஷ்மீரை தனி நாடாக பிரிக்க வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என ஐ.நா.வில் பாகிஸ்தான் கூறியதற்கு இந்தியா இவ்வாறு பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
ஐ.நா. சபை உள்ளிட்ட சர்வதேச தளங்களில் காஷ்மீர் பிரிவினைவாத கோஷத்தை பாகிஸ்தான் தொடர்ச்சியாக எழுப்பி வருகிறது. அதாவது, ராணுவத்தை பயன்படுத்தி காஷ்மீரில் இந்தியா மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், எனவே அங்குள்ள மக்களிடம் வாக்கெடுப்பு நடத்தி காஷ்மீரை தனி நாடாக பிரிக்க வேண்டும் எனவும் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
மேலும், 1948ஆம் ஆண்டு காஷ்மீரில் பொதுவாக்கெடுப்பு நடத்தக் கோரும் தீர்மானத்தை அமல்படுத்துமாறும் பாகிஸ்தான் கோரி வருகிறது.
பாகிஸ்தான் ஐ.நா.வில் இந்த கோரிக்கையை எழுப்பும் ஒவ்வொரு சமயத்திலும், இந்தியா அதற்கு தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. எனினும், பாகிஸ்தான் தனது போக்கை மாற்றிக் கொள்ள மறுக்கிறது. அந்த வகையில், நேற்று நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபை கூட்டத்திலும் பாகிஸ்தான் இந்த விவகாரத்தை எழுப்பியது. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த இந்தியா, பாகிஸ்தானை கடுமையாக சாடியது.
இதுதொடர்பாக ஐ.நா.வுக்கான இந்திய அதிகாரி எல்டோஸ் மேத்யு பண்ணூஸ் பதிலடி கொடுத்து பேசுகையில், "ஐக்கிய நாடுகள் சபை உள்ளிட்ட பல சர்வதேச தளங்களை தனது பிரிவினைவாத கொள்கைகளை திணிப்பதற்காக பாகிஸ்தான் தவறாக பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த யூனியன் பிரதேசமான ஜம்மு-காஷ்மீரை பற்றி எந்த காரணமும் இல்லாமல் பாகிஸ்தான் கருத்து தெரிவிக்கிறது.
எந்தவொரு அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லாமல், காஷ்மீரின் எதார்த்தத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இதுபோன்ற கருத்தை பாகிஸ்தான் கூறி வருகிறது. 'தனி நாடு' கோரிக்கையை பயன்படுத்தி பிரிவினைவாதத்தை நோக்கி காஷ்மீரை தள்ள முடியாது. தனி நாடு கோரிக்கை மூலம் ஐ.நா. சபையை பாகிஸ்தான் தவறாக பயன்படுத்தி வருகிறது. காஷ்மீர் மக்கள் தொடர்ச்சியாக தேர்தல்களில் ஆர்வமுடன் பங்கெடுத்து, தங்கள் ஜனநாயக விருப்பத்தை தொடர்ந்து பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
இதுவே, 1948-ஆம் ஆண்டின் காஷ்மீர் தனி வாக்கெடுப்பு தீர்மானம் நீர்த்து போய்விட்டதற்கு சான்று. அப்படியிருக்கையில், ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகள் அனைத்தும் பாகிஸ்தானின் இந்த கருத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும். உலக அளவில் பல மனித உரிமை மீறல்களும், மோதல்களும் நடந்து வருகின்றன. அதுபோன்ற விஷயங்களில் ஐ.நா. கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என எல்டோஸ் மேத்யு பண்ணூஸ் தெரிவித்தார்.