எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவு - ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் பாகிஸ்தானை கடுமையாக சாடிய இந்தியா
நகர்ப்புறங்களில் வெடிகுண்டுகளை வைப்பதற்கு ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்படுவது கவலையளிக்கிறது என்று கூறினார் பர்வதனேனி.
Published : May 21, 2026 at 12:14 PM IST
நியூயார்க்: ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் பங்கேற்ற இந்தியா, எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவளித்தல், பொதுமக்களை குறிவைத்தல், சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டத்தை மீறுதல் போன்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை பாகிஸ்தான் மீது வைத்தது.
ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகிற ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டமானது நியூயார்க்கில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் இந்தியா சார்பில் ஐ.நாவின் இந்திய பிரதிநிதி ஹரிஷ் பர்வதனேனி பங்கேற்று வாதங்களை முன்வைத்தார். எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் குறித்து இந்தியா மிகுந்த கவலை கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார்.
அவர் பேசும் போது, “பல தசாப்தங்களாக பயங்கரவாத தாக்குதலால் இந்தியா பாதிப்படைந்து வருகிறது. பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவும், பாதுகாப்பும் அளித்து, அதற்கு துணை நிற்கிற நாடுகள் தான் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும்” என்றார்.
பல்வேறு விதமான பயங்கரவாதங்கள் தான் உலகெங்கும் உள்ள மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்ட அவர், பொதுமக்கள் மீதான திட்டமிட்ட தாக்குதலை எந்தவிதத்திலும் நியாயப்படுத்த முடியாது என்றும் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
மேலும், ஐ.நாவின் அறிக்கையை குறிப்பிட்டு பேசிய பர்வதனேனி, பயங்கரவாதத்தால் தொடர்ந்து கடந்த 3 ஆண்டுகளாக உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வருகிறது. அதில் 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் உலகெங்கும் 20 பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டத்தில் 37 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் என்பதை சுட்டிக் காட்டினார்.
மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், மருத்துவப் பணியாளர்கள், மனித ஆர்வலர்கள் மீதான தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து வருவது கவலை அளிப்பதாக கூறிய அவர், பொதுமக்கள் உயிரிழப்பதை ஒருபோதும் சகித்துக்கொள்ள முடியாது என்றார்.
மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகர்ப்புறங்களில் தற்போது ஏவுகணைகள், வெடிகுண்டுகள், ட்ரோன்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. நகர்ப்புறங்களில் வெடிகுண்டுகளை வைப்பதற்கு ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்படுவது கவலையளிக்கிறது என்று கூறினார் பர்வதனேனி.
பாகிஸ்தான் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்த அவர், “நீண்டகாலமாக இனப் படுகொலைக்கு பெயர் போன பாகிஸ்தான், இந்தியாவின் உள்நாட்டு பிரச்சினைகள் குறித்து பேசுவது முற்றிலும் முரணானது. ஆப்கானிஸ்தானில் பொதுமக்கள் பலரின் உயிரிழப்புகளுக்கும், படுகாயங்களுக்கும் பாகிஸ்தானின் ராணுவமே காரணம்” என்று வெளிப்படையாகவே குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும், 2026 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி - மார்ச் மாதத்திற்குள் மட்டும் பாகிஸ்தானின் தாக்குதலால், ஆப்கானிஸ்தானில் 750 பொதுமக்கள் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் பலர் காயமடைந்திருப்பதாகவும் கூறிய அவர், இதுவரை அங்கு நடைபெற்ற 95 தாக்குதல்களில் 94 பாகிஸ்தானின் பாதுகாப்பு படைகளால் நடத்தப்பட்டவை என்றும் குறிப்பிட்டார்.
UNAMA அறிக்கையின் தரவுகளில் இடம் பெற்றுள்ள விவரங்களை சுட்டிக்காட்டிய பர்வதனேனி, “இந்த ஆண்டு ரமலான் மாதமான மார்ச் மாதத்தில் காபூலில் நடத்திய தாக்குதலில் 269 பேர் உயிரிழந்தனர். 122 பேர் படுகாயமடைந்தனர். இதுபோன்று அப்பாவி பொதுமக்களை குறிவைத்து தாக்குவது கோழைத்தனமானது” என்று சாடினார்.
உள்நாட்டின் நடைபெறுகிற பிரச்சினைகளையும் தோல்விகளையும் மறைக்கவே பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து எல்லை தாண்டிய தாக்குதல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாக குறிப்பிட்ட பர்வதனேனி, 1971 ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானில் 40 ஆயிரம் பெண்கள் அந்நாட்டு ராணுவத்தால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வரலாற்று சம்பவத்தையும் சுட்டிக் காட்டினார்.
எனவே, சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டத்திற்கான மரியாதையை உறுதிப்படுத்துவதோடு, பொறுப்புணர்வை வலுப்படுத்தி, மனிதாபிமானத்தை முன்னிலைப்படுத்தி, மருத்துவ சேவைகளை மேம்படுத்தி பயங்கரவாதத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பின் தாக்கத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.