டிட்வா புயலால் நிலைகுலைந்த இலங்கை: 73 மருத்துவப் பணியாளர்களை அனுப்பி வைத்த இந்தியா

இலங்கையில் இதுவரை 465 பேர் இறந்திருக்கலாம் என்றும், 366-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகி இருப்பதாகவும் அந்நாட்டின் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தகவல் வெளியிட்டிருந்தது.

ஆபரேஷன் சாகர் பந்து திட்டத்தின் கீழ் இலங்கைக்கு சென்றுள்ள இந்திய மருத்துவப் பணியாளர்கள்.
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 2:18 PM IST

கொழும்பு: டிட்வா புயலால் இலங்கை கடுமையான பாதிப்புகளை சந்தித்து வரும் நிலையில், நிவாரணப் பணிகளுக்காக இந்தியா தரப்பில் இருந்து 70-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவப் பணியாளர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் அதிக மழை பொழிவுக்கு காரணமான டிட்வா புயல், முதலில் தீவு நாடான இலங்கையில் அசுர ஆட்டம் ஆடி பெரும் சேதங்களை ஏற்படுத்தியது. நவம்பர் 16 முதல் இலங்கையின் வானிலை மோசமாக இருந்த நிலையில், நவம்பர் 26 டிட்வா புயல் தாக்கியது.

இதனால், பல மாவட்டங்கள் வெள்ளக் காடாக காட்சியளித்தன. மேலும், பல இடங்களில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டன. இந்த பாதிப்புகளால் இதுவரை சுமார் 465 மக்கள் இறந்திருக்கலாம் என்றும், 366-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகி இருப்பதாகவும் அந்நாட்டின் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தகவல் வெளியிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இலங்கைக்கு உதவ இந்திய அரசு ‘ஆபரேஷன் சாகர் பந்து’ திட்டத்தை தொடங்கியது. அந்த வகையில், கடற்படைக்கு சொந்தமான விமானம் தாங்கிக் கப்பலான ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த், ஐ.என்.எஸ் உதய்கிரி மூலம் இலங்கைக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டு ஒப்படைக்கப்பட்டன.

இந்த சூழலில், இலங்கையில் நிலவி வரும் மோசமான சூழலை கருத்திற்கொண்டு, அந்த நாட்டுக்கு 73 மருத்துவப் பணியாணர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தூதரகம் தங்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

இந்திய விமானப் படையின் Mi-17 ஹெலிகாப்டர்களும் தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகளுக்காக செயல்பட்டு வருகின்றன. இதுவரையில், 8 டன்களுக்கும் அதிகமான நிவாரணப் பொருட்களை இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் இலங்கைக்கு ஏற்றிச் சென்றுள்ளன. உடல்நிலை மோசமாக இருந்த நோயாளிகள், ஒரு கர்ப்பிணி உள்பட 65 பேரை எம்ஐ-17 ஹெலிகாப்டர்கள் மீட்டுள்ளதாக இந்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கொழும்பு அருகே உள்ள சேடவட்டா மற்றும் நதிகம பகுதிகளில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள இந்திய தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர், இதுவரையில் 43-க்கு மேற்பட்டோரை மீட்டுள்ளனர். மேலும் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை தொடர்ந்து காப்பாற்றி வருவதாக இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

‘ஆபரேஷன் சாகர் பந்து’ வாயிலாக மழை வெள்ளத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் இந்திய குழுக்கள் முன்னுரிமை அளித்து தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

