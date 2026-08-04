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ஷேக் ஹசீனா நிகழ்ச்சியில் தொடர்பு இல்லை - வங்கதேச அரசுக்கு இந்தியா பதில்

வங்கதேசத்தில் தற்போது பிரதமர் தாரிக் ரஹ்மான் தலைமையில் புதிய அரசு அமைந்துள்ள நிலையில், இரு நாடுகளும் தங்களின் வர்த்தகம் மற்றும் உறவை மேம்படுத்த முயன்று வருகின்றன.

ஷேக் ஹசீனா - கோப்புப்படம்
ஷேக் ஹசீனா - கோப்புப்படம் (AFP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 6:57 PM IST

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புதுடெல்லி: வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா புதுடெல்லியில் பங்கேற்க உள்ள இணையவழி நிகழ்ச்சிக்கும், இந்திய அரசுக்கும் எந்தவிதமான தொடர்பும் இல்லை என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சி முற்றிலும் ஒரு தனியார் ஊடக அமைப்பால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் இந்தியா விளக்கமளித்துள்ளது.

வங்கதேசத்தில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து பிரதமர் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு ஷேக் ஹசீனா இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்தார். அவர் வங்கதேச அரசால் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவரை வங்க தேசத்திற்கு அனுப்பி வைக்கும் படியும் அந்த நாட்டு அரசால் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி புதுடெல்லியில் உள்ள தெற்காசிய வெளிநாட்டு செய்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு (FCC of South Asia) நடத்தும் நிகழ்ச்சியில் காணொளி வாயிலாக உரையாற்றவும், தனது அரசியல் மறுபிரவேசம் குறித்துப் பேசவும் ஷேக் ஹசீனா திட்டமிட்டுள்ளார்.

தப்பியோடிய ஒரு குற்றவாளி இந்திய மண்ணை பயன்படுத்தி அரசியல் அறிக்கைகளை வெளியிடுவது, இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான சுமுக உறவை பாதிக்கும் என்று வங்கதேச வெளியுறவு துறை இணை அமைச்சர் ஷாமா ஒபைத் இஸ்லாம் எச்சரித்தார். மேலும், இது குறித்து இந்திய தூதரகத்திடம் வங்கதேசம் அவசர விளக்கமும் கோரியது.

வங்கதேச அரசின் இந்த எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து, இந்திய வெளியுறவுத் துறை செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் வழக்கமான செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் இந்தியாவின் நிலையை தெளிவுபடுத்தினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "வங்கதேசம் குறிப்பிடும் அந்த நிகழ்ச்சி முற்றிலும் ஒரு தனியார் ஊடக அமைப்பால் நடத்தப்படுகிறது. இதில் இந்திய அரசுக்கு எவ்வித பங்களிப்போ அல்லது தொடர்போ கிடையாது.

அந்த மேடையில் தெரிவிக்கப்படும் எந்தவொரு தனிப்பட்ட கருத்துக்களையும் இந்திய அரசு ஆதரிக்கவோ, அதற்குப் பொறுப்பேற்கவோ செய்யாது" என்று அவர் கூறினார்.

வங்கதேசத்தில் தற்போது பிரதமர் தாரிக் ரஹ்மான் தலைமையில் புதிய அரசு அமைந்துள்ள நிலையில், இரு நாடுகளும் தங்களின் வர்த்தகம் மற்றும் உறவை மேம்படுத்த முயன்று வருகின்றன. இந்தச் சூழலில், ஷேக் ஹசீனாவை தங்களிடம் ஒப்படைக்கக் கோரி வங்கதேசம் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வரும் நிலையில், இந்த சர்ச்சை வெடித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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