உலக நாடுகள் மீது மீண்டும் வரி போரை ஆரம்பித்த ட்ரம்ப்; அமெரிக்க இறக்குமதி வரி 15% ஆக உயர்வு!
அமெரிக்க வரி விதிப்பில் சீரற்ற தன்மை நிலவுவதால், அந்நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய உலக நாடுகள் திணறி வருகின்றன.
Published : February 22, 2026 at 10:54 AM IST|
Updated : February 22, 2026 at 11:00 AM IST
வாஷிங்டன்: இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் மீதான இறக்குமதி வரியை 15% ஆக உயர்த்தி அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபராக குடியரசு கட்சியை சேர்ந்த ட்ரம்ப் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து உலக நாடுகள் மீது அதிகப்படியான வரி விதிப்பை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறார். சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீது குலுக்கலில் எண்களை தேர்ந்தெடுப்பதை போன்று 50 முதல் 100 சதவீதம் வரை வரிகளை விதித்து வந்தார்.
குறிப்பாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதியாகும் பொருட்களுக்கு 25% வரியும், ரஷ்யாவுடன் எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம் காட்டி மேலும் 25% வரி என 50 % வரி விதிக்கப்பட்டது. இதனால், இந்திய ஏற்றுமதி சந்தை பெருமளவில் நெருக்கடியை சந்தித்தது.
குறிப்பாக இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அந்நாட்டில் கடுமையான வரி விதிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், இருநாடுகளுக்குமிடையே இடையே ஏற்பட்ட வர்த்தக ஒப்பந்தம் காரணமாக, அமெரிக்கா தனது வரி விதிப்பை 18% ஆக குறைத்தது.
இதனிடையே, அமெரிக்க அதிபரின் இந்த தான்தோன்றி தனமான விரி விதிப்புக்கு எதிராக அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், ட்ரம்பின் வரி விதிப்பு சட்ட விரோதமானது என நேற்று தீர்ப்பளித்தது. இதனையடுத்து, இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் மீதான வரியை 10% குறைத்து ட்ரம்ப் அறிவித்தார்.
இதனிடையே இந்த 10% வரியை நேற்று இரவு 15% ஆக உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை அடுத்து 150 நாட்கள் மட்டுமே செல்லும் வகையிலான சட்டத்தை பயன்படுத்தி இந்த புதிய வரி விதிப்பை அமெரிக்க அதிபர் விதித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த இடைப்பட்ட நாட்களுக்குள் நீதிமன்றத்தால் தலையிட முடியாதபடி, உலக நாடுகள் மீது புதிய விரி விதிப்பை நடைமுறைப்படுத்த ட்ரம்ப் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார். இந்த தீர்ப்பு அமெரிக்க நலனில் அக்கறை கொண்டதாக தெரியவில்லை. அமெரிக்கா தொடர்ந்து ஏமாற்றப்படுவதை நான் விரும்பவில்லை" என தெரிவித்துள்ளார்.
