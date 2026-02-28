ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் - இந்திய தூதரகம் வலியுறுத்தல்
தூதரகத்தின் 24×7 உதவி எண் 00974-55647502 மற்றும் ஏதேனும் கேள்விகளுக்கு தீர்வு காண cons.doha@mea.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தொடர்புகொள்ளவும் இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.
Published : February 28, 2026 at 9:22 PM IST
புதுதில்லி: மேற்கு ஆசிய பகுதிகளில் பதட்டம் நிலவிவரும் சூழ்நிலையில், ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு ஈரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அணு ஆயுத ஒப்பந்தம் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், அமெரிக்காவின் ஒப்பந்தத்திற்கு ஈரான் அடிபணிய மறுத்து வந்தது. இதன் காரணமாக, கடந்த சில தினங்களாக அமெரிக்கா தனது போர்க்கப்பல்களை ஈரானை சுற்றியிருக்கும் கடற்பரப்பில் நிறுத்தியது. இதனால் எந்த நேரத்திலும் தாக்குதல் நடத்தப்படலாம் என்ற அச்சம் நிலவி வந்தது.
இதனிடையே, யாரும் எதிர்பாராத நேரத்தில் இன்று (இந்திய நேரப்படி மதியம் 12 மணி) திடீரென ஈரான் மீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தியது. ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில் ஈரானின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்கள் உட்பட பல்வேறு கட்டடங்கள் நாசமாகின.
ADVISORY as on 28 February 2026 pic.twitter.com/BqQv9AfNAl— India in Iran (@India_in_Iran) February 28, 2026
இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு மணிநேரத்தில், அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலுடன் இணைந்துகொண்டது. இருநாடுகளும் இணைந்து நடத்திய வான்வெளி தாக்குதலில் தெஹ்ரான் பெருமளவில் சேதமடைந்திருக்கிறது.
நீங்கள் தொடங்கிவிட்டீர்கள், இனி முடிவு உங்கள் கையில் இல்லை என்று கூறிய ஈரானும், சற்று நேரத்தில் இஸ்ரேல் மீது பதில் தாக்குதல் நடத்தியது. ஒரே நேரத்தில் 35 முதல் 70 ஏவுகணைகளை இஸ்ரேல் மீது ஏவிய நிலையில், இஸ்ரேல் வான்வெளி பாதுகாப்பு அமைப்பானது அதனை தடுத்து அழித்தன. இந்த போர் பதற்றம் காரணமாக, அரபு மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் தங்கள் வான்பரப்பை மூடியுள்ளன. இதனால் விமான போக்குவரத்தானது பெரும்பாலான இடங்களில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Important Advisory pic.twitter.com/qVjBzUthFE— India in Qatar (@IndEmbDoha) February 28, 2026
போர் பெரிதாகும் என்ற சூழல் நிலவுவதால், ஈரானில் உள்ள அனைத்து இந்தியர்களும் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும், தேவையின்றி வெளியிடங்களில் நடமாடுவதை தவிர்க்குமாறும், முடிந்தவரை வீட்டிற்குள்ளேயே இருக்கவும் ஈரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தி இருக்கிறது. மேலும் அனைத்து இந்திய குடிமக்களும் செய்திகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்குமாறும், இந்திய தூதரகத்திடமிருந்து வருகிற வழிகாட்டுதல்களை முறையாக பின்பற்றுமாறும் கூறியிருக்கிறது.
தவிர, கத்தாரிலுள்ள அனைத்து இந்தியர்களும் உரிய எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும், தூதரகம் வெளியிடும் ஆலோசனைகளை பின்பற்றுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய தூதரகத்தின் எக்ஸ் பதிவில், “தூதரகம் வழக்கம்போல் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. தூதரகத்தின் 24×7 உதவி எண் 00974-55647502 மற்றும் ஏதேனும் கேள்விகளுக்கு தீர்வு காண cons.doha@mea.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தொடர்புகொள்ளவும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஈரான், இஸ்ரேல் மற்றும் ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகளிலுள்ள தூதரகங்களுடன் இந்தியா ஆலோசனை நடத்திய பிறகு இந்த அறிவிப்பானது வெளிவந்துள்ளன.
ஈரான் மற்றும் வளைகுடா பிராந்தியங்களில் நிலவி வரும் சூழல் குறித்து இந்தியா ஆழ்ந்த கவலை கொண்டிருக்கிறது என்றும், எனவே அனைத்து மக்களும், நிதானத்தை கடைபிடிக்கவும், பதட்டத்தை தவிர்க்கவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறும் இந்தியா சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், இரு நாடுகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பிரச்சினையை தீர்க்குமாறும், பிராந்தியங்களின் ஒருமைப்பாட்டை மதிக்குமாறும் வலியுறுத்தியுள்ளது.