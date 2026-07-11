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இந்தியா உலகிற்கே புதிய வளர்ச்சி மாதிரியை காட்டுகிறது | நியூசிலாந்தில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

இந்தியா மிக விரைவில் உலகின் மூன்றாவது மிகப் பெரிய பொருளாதார சக்தியாக உருவெடுக்கப் போவதை உலக நாடுகள் அங்கீகரித்துள்ளன என்று பிரதமர் மோடி கூறினார்.

ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற இந்திய வம்சாவளியினர் நிகழ்ச்சியில் நியூசிலாந்து பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் உடன் நரேந்திர மோடி
ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற இந்திய வம்சாவளியினர் நிகழ்ச்சியில் நியூசிலாந்து பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் உடன் நரேந்திர மோடி (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 5:10 PM IST

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ஆக்லாந்து: இந்தியா இன்று உலக நாடுகளுக்கு ஒரு புதிய மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி மாதிரியை வழங்கி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

தொழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் மூலம் இந்தியா அடைந்து வரும் அசுர வளர்ச்சி, உலகப் பொருளாதாரத்தின் புதிய உந்துசக்தியாக மாறியுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தோனேசியா, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்கு பல்வேறு முக்கிய ஒப்பந்தங்களை முடித்துக் கொண்டு தனது பயணத்தின் நிறைவாக நியூசிலாந்து வந்துள்ளார்.

நியூசிலாந்து தலைநகர் ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற இந்திய வம்சாவளியினர் நடத்திய மாநாட்டில், அந்த நாட்டு பிரதமர் கிறிஸ்டோர் லக்சனுடன் கலந்து கொண்டார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி, "வளர்ச்சி என்பது சிலருக்கானதாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது. அது சமூகத்தின் அடித்தட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனையும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதில் இந்தியா உறுதியாக உள்ளது.

இந்தியாவின் 'யுபிஐ' டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை முறை மற்றும் கோவின் (CoWIN) போன்ற டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்புகள் இன்று வளர்ந்த நாடுகளையே பெரிதும் வியக்க வைத்துள்ளன. உலக நாடுகள் பலவும் இந்தியாவின் இந்த டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மாதிரியைத் தங்கள் நாடுகளில் செயல்படுத்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்தியா மிக விரைவில் உலகின் மூன்றாவது மிகப் பெரிய பொருளாதார சக்தியாக உருவெடுக்கப் போவதை உலக நாடுகள் அங்கீகரித்துள்ளன.

நிலையான அரசு, தொழில் தொடங்குவதற்கான எளிதான நடைமுறைகள் மற்றும் அசுர வேக உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி ஆகியவற்றால் உலகளாவிய நிறுவனங்களின் முதல் முதலீட்டுத் தேர்வாக இந்தியா மாறியுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாகவே, அடுத்த 15 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 20 பில்லியன் அமெரிக்க (சுமார் ரூ.1,69,000 கோடி) முதலீடு செய்ய நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகள் முன்வந்துள்ளன

இந்தியா வெறும் தொழிற்துறை வளர்ச்சியை மட்டும் இலக்காகக் கொள்ளாமல், சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கும் 'பசுமைப் பொருளாதார மாதிரியை' உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சூரிய சக்தி உற்பத்தி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பயன்பாட்டில் இந்தியா இன்று சர்வதேச அளவில் முன்னணியில் உள்ளது" என்றும் அவர் பேசினார்.

மேலும், "இந்தியா உலகிற்கு பிரச்சினைகளைத் தரும் நாடு அல்ல. உலகளாவியப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வுகளைத் தரும் நாடு" என்றும் குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி, உலக அமைதி உள்ளிட்டவைகளில் இந்தியா இன்று அனைத்து நாடுகளுக்கும் ஒரு நம்பகமான நண்பனாக மாறியுள்ளது என்றும் பெருமிதத்துடன் முழங்கினார்.

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