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இந்தியாவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்த பிறப்பு விகிதம்; எலான் மஸ்க் கவலை

வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக இந்தியாவின் பிறப்பு விகிதம் 1.9 அளவிற்கு குறைந்துள்ளது.

எலான் மஸ்க்
எலான் மஸ்க் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 12:07 PM IST

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புது டெல்லி: இந்தியாவின் பிறப்பு விகிதம் மீண்டுவரும் நிலைக்கும் கீழ் குறைந்துவிட்டதாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் சிஜிஓ எலான் மஸ்க் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தனியார் நிறுவன செய்தியின் பதிவை மேற்கோள்காட்டி, எலான் மஸ்க் தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "இந்தியாவின் பிறப்பு விகிதம் மீண்டுவரும் நிலைக்கும் கீழ் குறைந்துள்ளதாகவும், அதிலும் இந்தியாவில் மெத்த படித்த சமூகத்தின்ர் மத்தியில் பிறப்பு விகிதம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே குறைந்துவிட்டது” என தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் பகிர்ந்த செய்தியின்படி, வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக இந்தியாவின் பிறப்பு விகிதம் என்பது குறைந்துள்ளது. நாட்டின் மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் (TFR) 2.3 ஆக இருந்து வந்த நிலையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அது படிப்படியாக குறைந்து தற்போது 1.9 என்ற அளவிற்கு வந்துள்ளது.

மக்கள்தொகையை சமநிலையில் வைத்துக்கொள்ள ஈடுசெய்யும் பிறப்பு விகிதம் (Replacement Level) என்பது 2.1 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியாவின் பிறப்பு விகிதம் அதற்கு கீழ் குறைந்துள்ளது என்பது உலகளவில் முக்கிய கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.

குறிப்பாக தென் கொரியா, சீனாவிற்கு அடுத்தப்படியாக, டெல்லியின் பிறப்பு விகிதம் என்பது 1.2 ஆக பதிவாகியுள்ளது. இது பின்லாந்து நாட்டின் பிறப்பு விகிதத்தைவிட குறைவாகும்.

அதே நேரம், பிறப்பு விகிதம் மிகவும் குறைந்த வரிசையில் கேரளம், தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்காளம், ஆந்திர பிரதேசம், தெலங்கானா, ராஜஸ்தான், உத்தரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. கேரளத்திற்கு அடுத்தப்படியாக தமிழ்நாட்டின் பிறப்பு விகிதம் என்பது 1.5 என்ற அளவிற்கும் கீழ் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு (UNFPA) வெளியிட்ட உலக மக்கள்தொகை நிலை (SOWP) என்ற அறிக்கையின் படி, இந்தியாவின் மொத்த பிறப்பு விகிதம் என்பது 1.9 ஆக குறைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு மக்கள்தொகையை சமநிலையில் கொண்டு செல்ல தேவையான அளவை விடக் குறைவான குழந்தைகளையே இந்திய பெண்கள் (இடம்பெயர்வு இல்லாமல்) பெற்றெடுக்கின்றனர் என்பதை இந்த தரவுகள் தெளிவுப்படுத்துகின்றன.

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இருப்பினும், 2023-ம் ஆண்டு உலகிலேயே அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளி 1.46 பில்லியனுக்கு மேற்பட்டவர்களுடன் இந்தியா முதலிடத்தைப் பிடித்தது. அதற்கு முதன்மையான காரணம் சீனாவின் பிறப்பு விகிதம் என்பது 1.0 அளவு வரை குறைந்ததுதான்.

கடந்த சில ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வியில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டபோதிலும், பரந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் நீடிக்கின்றன என ஐக்கிய நாடுகள் மக்கள்தொகை நிதி அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

குறிப்பாக மகப்பேறு இறப்பு விகிதமும், பாலினப் பாகுபாடும் அதிகளவில் இருப்பதாகவும், 24 வயதுக்குட்பட்ட இளம் பெண்கள் கர்ப்பம் தரிப்பது, மகப்பேறு இறப்பு அதிகரிக்க காரணமாக அமைகிறது என குறிப்பிடப்பட்டது.

இந்தியாவின் பிறப்பு விகிதம் குறைவது என்பது சமீபக்காலமாக கவனம் பெற்று வரும் நிலையில், சில மாநிலங்களில் பிறப்பு விகிதத்தை அதிகரிக்க ஊக்கத்தொகை அளிக்கும் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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INDIA BIRTH RATE
SPACE X CEO ELON MUSK
இந்தியாவின் பிறப்பு விகிதம்
எலான் மஸ்க்
ELON MUSK ON INDIA BIRTH RATE

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