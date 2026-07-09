இந்தியாவுக்கு யுரேனியம் வழங்கும் ஆஸ்திரேலியா | வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தம் கையெழுத்து
இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா இடையிலான இந்த அணுசக்தி ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளின் தூதரக மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : July 9, 2026 at 12:32 PM IST
மெல்போர்ன்: இந்தியாவின் அணுசக்தித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கில், ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து நீண்ட காலத்திற்கு யுரேனியம் இறக்குமதி செய்வதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. ஆனால் முற்றிலும் 'அமைதிப் பயன்பாட்டிற்காக' மட்டுமே இந்த யுரேனியம் பயன்படுத்தப்படும் என்ற ஒரே நிபந்தனையின் அடிப்படையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வரும் ஆஸ்திரேலியா - இந்தியா உச்சி மாநாட்டின் போது, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் ஆகியோர் முன்னிலையில் இரு நாடுகளின் உயர்மட்டக் குழுவினர் இதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.
Held wide-ranging discussions with Prime Minister Albanese in Melbourne this afternoon. The India-Australia Comprehensive Strategic Partnership of 2022 has continuously expanded the scope of our cooperation. We have now decided to accelerate work on the Comprehensive Economic… pic.twitter.com/484H9hi6Pf— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
இந்தியாவிற்கு பலம் சேர்க்கும் ஒப்பந்தம்
இந்தியாவின் ஒட்டு மொத்தப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும், தூய்மையான எரிசக்தி மாற்றத்திற்கும் மின்சாரத் தேவை மிக அவசியமாக உள்ளது. வரும் 2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் அணுசக்தி மின் உற்பத்தியை 100 ஜிகாவாட்டாக உயர்த்த இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவுடன் தற்போது எட்டப்பட்டுள்ள இந்த நீண்டகால யுரேனியம் விநியோக ஒப்பந்தம், இந்தியாவின் அணுமின் நிலையங்களுக்குத் தடையின்றி எரிபொருள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.
'அமைதிப் பயன்பாடு' - சர்வதேச விதிமுறைகள்
உலகிலேயே அதிக அளவில் யுரேனியம் இருப்பு வைத்துள்ள நாடுகளில் ஆஸ்திரேலியா முன்னிலையில் உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் விநியோகிக்கப்படும் யுரேனியம் முழுவதும் மின் உற்பத்தி, மருத்துவம் மற்றும் விவசாயம் உள்ளிட்ட அணுசக்தித் திட்டங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.
சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளுக்கு உட்பட்டே இந்த அணு எரிபொருள் பயன்படுத்தப்படும் என்றும், எந்தவொரு ராணுவ பயன்பாட்டிற்கும் இது பயன்படுத்தப்படாது என்றும் இரு நாடுகளும் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளன.
பாதுகாப்பு துறையில் முக்கிய ஒப்பந்தம்
மேலும், இன்றைய பேச்சுவார்த்தையில் இரு நாட்டுப் பிரதமர்களும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர். வெறும் வர்த்தக உறவாக மட்டுமே இருந்த இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா நட்பு, தற்போது எரிசக்தி மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் பரஸ்பரம் இணைந்து செயல்படும் அளவிற்கு 'இயற்கையான மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய கூட்டாளிகளாக' உருவெடுத்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
Addressing the joint press meet with PM Albanese.@AlboMP https://t.co/CZ96A4au2x— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
இருநாட்டுத் தலைவர்கள் கூறுவது என்ன?
அப்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 'இந்தியாவின் தூய்மையான எரிசக்திப் பயணத்தில் ஆஸ்திரேலியா ஒரு முக்கியப் நண்பராக மாறியுள்ளது. இந்த யுரேனியம் விநியோக ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான பரஸ்பர நம்பிக்கையையும், உலகளாவிய கார்பன் உமிழ்வை குறைப்பதற்கான நமது கூட்டு அர்ப்பணிப்பையும் காட்டுகிறது' என்றார்.
ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் பேசுகையில், 'இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அமைதி மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியை உருவாக்க இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் இணைந்து செயல்படுகின்றன. இந்தியாவின் சிவில் அணுசக்தித் திட்டங்களுக்கு யுரேனியம் வழங்குவதில் ஆஸ்திரேலியா பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது' என்றார்.
இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா இடையிலான இந்த அணுசக்தி ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளின் தூதரக மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளது.