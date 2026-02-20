ETV Bharat / international

டிரம்ப்பின் அமைதி வாரிய கூட்டம்: பார்வையாளராக பங்கேற்ற இந்தியா

அமைதி வாரியத்தில் சேர அமெரிக்காவிடமிருந்து அழைப்பு வந்திருப்பதாகவும், இதுகுறித்து மறு பரிசீலனை செய்து வருவதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற அமைதி வாரிய கூட்டத்தில் உரையாற்றிய டிரம்ப்
வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற அமைதி வாரிய கூட்டத்தில் உரையாற்றிய டிரம்ப் (AP)
வாஷிங்டன்: காஸாவுக்காக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பால் உருவாக்கப்பட்ட அமைதி வாரிய கூட்டத்தில் இந்தியா பார்வையாளராக கலந்து கொண்டது.

கடந்த மாதம் நடைபெற்ற உலக பொருளாதார கூட்டத்தின் போது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பால் அமைதி வாரியம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த வாரியத்தில் அனைத்து நாடுகளும் ஒரு பகுதியாக இருக்க விரும்புவதாக அவர் கூறியதோடு, ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு போட்டியாக இந்த வாரியம் மாறலாம் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

ஆனால் காஸாவை சீரமைக்கும் நோக்கோடு டிரம்ப் அமைத்த இந்த அமைதி வாரியத்தில் இந்தியா இணையாமல் தவிர்த்து வருகிறது. அதே சமயம், அர்ஜெண்டினா, அர்மேனியா, அஜர்பைஜான், ஹங்கேரி, பாகிஸ்தான், சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்ளிட்ட 27 நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இணைந்திருக்கின்றன.

இந்நிலையில், காஸாவில் இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸுக்கு இடையேயான இரண்டாம் கட்ட போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட அமைதி வாரியத்தில் இணைவதற்காக டிரம்ப் சார்பில் உலக நாடுகளும் பலவற்றுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் இந்தியாவும் ஒன்று. ஆனால் இந்த வாரியத்தில் சேர்வது குறித்து இதுவரை இந்தியா தரப்பில் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

முன்னதாக, ஜனவரி 22 ஆம் தேதி டாவோஸில் நடைபெற்ற அமைதி வாரிய கூட்டத்தில் பங்கேற்காத நிலையில், தற்போது வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்தியா பார்வையாளராக மட்டுமே கலந்து கொண்டது. இது குறித்து வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறுகையில், “அமைதி வாரியத்தில் சேர அமெரிக்காவிடமிருந்து அழைப்பு வந்திருக்கிறது. இதுகுறித்து நாங்கள் மறு பரிசீலனை செய்து வருகிறோம். இருப்பினும் காஸாவில் அமைதியை கொண்டு வரும் முயற்சிக்கு பிரதமர் மோடி வரவேற்றுள்ளார்” என்று தெரிவித்தார்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபை பாதுகாப்பு கவுன்சிலுக்கு எதிராக அமைதி வாரியத்தை டிரம்ப் பயன்படுத்த நினைப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு மிகப்பெரிய வலிமை இருக்கிறது. அதனை மேலும் வலுப்படுத்தவும், அதனுடன் இணைந்து செயல்படுவதையும் இந்த அமைதி வாரியம் உறுதிப்படுத்தும் என்று டிரம்ப் விளக்கமளித்திருந்தார்.

எனினும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலை கருத்தில் கொண்டு இந்தியா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் போன்ற நாடுகள் அமைதி வாரியத்தில் இணைவது குறித்து தொடர் பரிசீலனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

