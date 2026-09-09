மீன்பிடி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண இந்தியாவும் இலங்கையும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்- ராஜ்நாத் சிங்
சட்டவிரோத மீன்பிடித்தல், போதைப்பொருள் கடத்தல் ஆகியவற்றை எதிர்கொள்ள இரு நாட்டு கடற்படைகள் மற்றும் கடலோரக் காவல் படைகளுக்கு இடையே ஒரு கூட்டு கடல்சார் அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தினார்.
By ANI
Published : September 9, 2026 at 7:53 PM IST
கொழும்பு (இலங்கை): இந்தியா, இலங்கை இடையே மீன்பிடித்தல் தொடர்பான சிக்கல்களை தீர்க்க இரு நாடுகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், 3 நாள் பயணமாக இலங்கை சென்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு கடந்த 1988-இல் அப்போதைய பாதுகாப்பு அமைச்சர் கே.சி.பந்த் இலங்கைக்கு சென்றார். அதைத் தொடர்ந்து 38 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இலங்கை சென்ற முதல் இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். இந்த பயணத்தின் போது, பாதுகாப்பு, கடல் சார் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து இலங்கை அரசின் தலைவர்களுடன் அவர் விவாதித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், கொழும்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், 'இந்தியப் பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் இந்தியா-இலங்கை இடையிலான கடல்சார் ஒத்துழைப்பு' குறித்து அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசினார்.
அப்போது, "இந்தியா, இலங்கை ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக மீனவர் பிரச்சனை நிலவி வருகிறது. இரு தரப்பு மீனவர்களும் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்து நான் நன்கு அறிவேன். சட்டங்கள் மற்றும் புவியியல் எல்லைகளை கருத்தில் கொண்டு, மீன்பிடித்தல் தொடர்பான சிக்கல்களைத் தீர்க்க, பரஸ்பர நன்மை பெறும் வகையில் இரு தரப்பும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். கடல்சார் சட்டம் அமல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில், இது, மிகுந்த கவனத்துடனும் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் கையாளப்பட வேண்டிய வாழ்வாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனையாக உள்ளது.
இந்தியப் பெருங்கடல், உலகளாவிய தெற்கு நாடுகளின் கடல்சார் பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்காக 'மகாசாகர்' தொலைநோக்கு திட்டத்தை பிரதமர் மோடி உருவாக்கி உள்ளார்.
இந்தியாவும், இலங்கையும் ஒத்துழைப்புக்கான பாரம்பரியக் கட்டமைப்பை கடந்து, மகாசாகர் தொலைநோக்கு திட்டத்தின் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட புதிய அணுகுமுறைகளை உருவாக்க வேண்டும். 'கடலை ஆள்பவரே உலகை ஆள்கிறார்' என்று கடற்படை உத்திசார் நிபுணர் ஆல்பிரட் தேயர் மஹான் கூறினார்.
அதன்படி, இந்தியப் பெருங்கடல், இனி வெறும் நீர்வழிப்பாதை மட்டுமல்ல, மாறாக நமது பிராந்தியத்தின் பொருளாதார மற்றும் உத்திசார் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் களமாக உள்ளது. எம்டி நியூ டைமண்ட் மற்றும் எம்வி எக்ஸ்பிரஸ் பியர்ல் ஆகிய கப்பல்கள், கடல்சார் அவசரநிலைகளின் போது ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டுள்ளன.
சட்டவிரோத மீன்பிடித்தல், போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பதுக்கல் ஆகியவற்றை எதிர்கொள்வதற்காக, இரு நாட்டு கடற்படைகள் மற்றும் கடலோரக் காவல்படைகளுக்கு இடையே ஒரு கூட்டு கடல்சார் கள விழிப்புணர்வு அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
பேரிடர் மீட்புக்கான கூட்டு மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிவாரண அமைப்புடன் மீன்பிடித்தொழில், கடல்சார் உயிரித் தொழில்நுட்பம், கடல் அறிவியல் மற்றும் கடல்சார் சுற்றுலா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு பொருளாதார கட்டமைப்பும் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
இலங்கையின் உற்ற நண்பராக இந்தியா திகழும் இந்த நேரத்தில், இந்தியப் பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் அமைதி, பாதுகாப்பு, ஸ்திரத்தன்மையைப் பாதுகாப்பதில் மிக நெருங்கிய கூட்டாளிகளாகச் செயல்படும் நிலையில் இரு நாடுகளும் உள்ளன" என்று அவர் கூறினார்.
இந்திய அமைதிப்படை வீரர்களுக்கு அஞ்சலி
முன்னதாக, கொழும்பில் உள்ள இந்திய அமைதிப்படை வீரர்கள் நினைவிடத்தில் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.