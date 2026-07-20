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மீண்டும் அதிகரித்த போர்ப்பதற்றம்| ஈரான் பயணத்தை தவிர்க்க இந்தியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான இடைக்கால அமைதி ஒப்பந்தம் முறிந்ததை தொடர்ந்து, ஹார்முஸ் நீரிணையை கைப்பற்ற இரு நாடுகளும் நடத்தி வரும் இந்த தீவிரத் தாக்குதல்களால் மேற்காசியப் பகுதியில் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன.

வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித்தொடர்பாளர் ரன்திர் ஜெய்ஸ்வால் - கோப்புப்படம்
வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித்தொடர்பாளர் ரன்திர் ஜெய்ஸ்வால் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 11:53 AM IST

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டெஹ்ரான்: மேற்காசிய நாடான ஈரானில் நாளுக்கு நாள் பாதுகாப்புச் சூழல் மோசமடைந்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தியர்கள் யாரும் மறு உத்தரவு வரும் வரை ஈரானுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்று இந்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஈரானில் கடந்த சில நாட்களாக அமெரிக்காவின் தாக்குதல் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது. இதனால், வணிகம், சுற்றுலா, ஆன்மீகப் பயணம் என எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும் ஈரான் செல்லத் திட்டமிட்டிருக்கும் இந்தியர்கள், தங்களது பயணங்களை உடனடியாக ஒத்திவைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இது தொடர்பாக திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை டெஹ்ரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், ஏற்கனவே கல்வி அல்லது வேலை நிமித்தமாக ஈரானில் தங்கியிருக்கும் இந்தியர்கள் தற்போதைக்கு அங்கு நிலவும் ஆபத்தான சூழலை உணர்ந்து, கிடைக்கக் கூடிய விமானச் சேவைகளைப் பயன்படுத்தி தற்காலிகமாக இந்தியாவிற்கு திரும்புவது குறித்துப் பரிசீலிக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே கடந்த 9 நாட்களாகத் தொடர்ந்து வான்வழித் தாக்குதல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அமெரிக்கப் படைகள் ஈரானின் முக்கியப் பாலங்கள், மின் நிலையங்கள் மற்றும் கடல்சார் உள்கட்டமைப்புகளை இலக்கு வைத்துள்ளன. எனவே, ஈரானில் தொடர்ந்து தங்கியிருக்க முடிவெடுக்கும் இந்தியர்கள் அந்நாட்டின் தெற்கு கடற்கரைப் பகுதிகள் மற்றும் அதிக ராணுவ நடமாட்டம் உள்ள இடங்களுக்கு செல்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் அனைவரும் உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். இதுவரை தூதரகத்தில் தங்களைப் பதிவு செய்யாத இந்தியர்கள் உடனடியாக தங்கள் விவரங்களைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும் அவசர தேவைகளுக்கு தூதரகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடகப் பக்கங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஈரானில் ஆபத்தான சூழலில் சிக்கியுள்ள அல்லது அவசர உதவி தேவைப்படும் இந்தியர்கள் தொடர்பு கொள்வதற்காகப் பின்வரும் பிரத்யேக எண்களை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

  • கைபேசி எண்கள்: +98 9128109115 / +98 9128109109 / +98 9128109102 / +98 9932179359
  • மின்னஞ்சல் முகவரி: cons.tehran@mea.gov.in

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான இடைக்கால அமைதி ஒப்பந்தம் முறிந்ததை தொடர்ந்து, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கைப்பற்ற இரு நாடுகளும் நடத்தி வரும் இந்த தீவிரத் தாக்குதல்களால் மேற்காசிய பகுதியில் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. இதன் காரணமாகவே இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்த அதிரடி எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.

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