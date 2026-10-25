சவூதிவில் நீடிக்கும் பதற்றம்; இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்
சவூதி சிவில் பாதுகாப்பு இயக்குனரகம் வெளியிட்ட சமூக வலைத்தளப் பதிவை மேற்கோள் காட்டி, சவூதி அரேபியாவில் வாழும் இந்தியர்கள் உள்ளூர் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : October 25, 2026 at 8:08 PM IST
ரியாத்: சவூதி அரேபியாவில் பதற்றமான சூழல் நிலவும் நிலையில், அங்கு வாழும் இந்தியர்கள் தாக்குதல் தொடர்பான தகவல்கள் பகிர்வதை தவிர்க்குமாறு ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
சவூதி அரேபியாவின் விமான நிலையங்கள், எண்ணெய் ஆலைகள் மற்றும் பிற முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளை குறி வைத்து ஆளில்லா விமானம் மற்றும் ஏவுகணைகள் மூலம் ஏமனில் இயங்கும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். இதனை இடைமறித்து சவூதி அரேபியாவும் தடுத்து வருகிறது. இதனால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், சவூதியில் வாழும் இந்தியர்கள் ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை காணொளியாக படம்பிடிப்பது அல்லது அது குறித்த தகவல்களை பகிர்வதை தவிர்க்குமாறு அங்குள்ள இந்திய தூதரம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
The Indian community residing in Saudi Arabia is requested to abide by local rules and regulations. ⬇️— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 25, 2026
இதுதொடர்பாக சவூதி சிவில் பாதுகாப்பு இயக்குனரகம் வெளியிட்ட சமூக வலைத்தளப் பதிவை மேற்கோள் காட்டி, சவூதி அரேபியாவில் வாழும் இந்தியர்கள் உள்ளூர் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்குமாறு இந்திய தூதரகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
சவூதி சிவில் பாதுகாப்பு இயக்குனரகம் பகிர்ந்த தகவலில், ”ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் ஆகியவற்றை இடைமறித்து தடுப்பது மற்றும் தாக்குதல் நடத்தப்படும் இடங்கள் தொடர்பான படம்பிடிப்பது, அதனை வெளியிடுவது அல்லது அது தொடர்பான தகவலை பகிர்வது ஆகியவை சட்டப்படி தண்டனைக்கு உட்பட்டது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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விமான சேவைகள் ரத்து
ரியாத் மற்றும் தம்மாம் நகரங்களுக்கு இடையிலான விமான சேவையை ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனங்கள் ரத்து செய்துள்ளன.
இந்த விமான நிறுவனங்கள் இந்த நகரங்களுக்கு இடையிலான விமான சேவையை இருமார்க்கத்திலும் வரும் நவம்பர் 7ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்துள்ளன. மேலும், ஜெட்டா நகரத்திற்கான விமான சேவைகள் வரும் அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி அல்லது அதற்கு முன்பாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பயணிகள், தங்களது பயண தேதியை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அல்லது முன்பதிவை ரத்து செய்து முழு கட்டணத்தையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் இரண்டும் நிறுவனங்களும் அறிவித்துள்ளன.