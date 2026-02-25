ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் நிறுத்த தீர்மானம்: 107 நாடுகள் ஆதரவு; புறக்கணித்த இந்தியா
உக்ரைனின் இறையாண்மை, சுதந்திரம், ஒற்றுமை, எல்லை பாதுகாப்பு, நதிநீர் ஆகியவற்றில் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளப்படமாட்டாது எனவும் தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுடெல்லி: ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையேயான போரை உடனடியாக நிறுத்தக் கோரி ஐ.நா. சபையில் கொண்டு வந்த வரைவு தீர்மானத்துக்கு 107 நாடுகள் ஆதரவாக வாக்களித்தன. இந்தியா உள்ளிட்ட 51 நாடுகள் வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்தன.
ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையேயான போர் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. நேட்டோ படையில் உக்ரைன் இணையப் போவதாக தகவல் வெளியான நிலையில், ரஷ்யா தனது படையெடுப்பை தொடங்கியது.
உக்ரைனுக்கு பக்கபலமாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகள் இருப்பதால், ரஷ்யா இந்த போரை முன்னெடுக்காது என அனைவரும் நம்பிய நிலையில், உக்ரைன் மீது தாக்குதலை தொடுத்து உலக நாடுகளை மிரட்சியில் ஆழ்த்தியது ரஷ்யா.
அதன் பிறகு தொடங்கிய யுத்தத்தில் இதுவரை இரு நாடுகளிலும் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துவிட்டனர். குறிப்பாக, ரஷ்யாவின் அதிபயங்கர தாக்குதலில் உக்ரைன் நிலைக்குலைந்து போயுள்ளது. எனினும், நட்பு நாடுகளின் ஆதரவோடு ரஷ்யாவை எதிர்த்து உக்ரைன் போரிட்டு வருகிறது. அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் தலையிட்டும் ரஷ்யா - உக்ரைன் போரை நிறுத்த முடியவில்லை.
இந்த சூழலில், தங்கள் நாட்டின் மீது ரஷ்யா நடத்தி வரும் போரை உடனடியாகவும், எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் நிறுத்தக் கோரி உக்ரைன் சார்பில் ஐ.நா. சபையில் இன்று தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது.
அந்த தீர்மானத்தில், "ஐ.நா.வில் இன்று நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள தீர்மானம் மிக முக்கியமான ஒன்று. சர்வதேச சட்டத்தின்படியும், ஐ.நா. விதிகளின்படியும் உக்ரைனில் நிரந்தர அமைதியை ஏற்படுத்த வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி, போர்க் கைதிகளை பரஸ்பரம் ஒப்படைப்பது, சட்டவிரோதமாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் நபர்களை விடுதலை செய்வது, ரஷ்ய சிறையில் உள்ள உக்ரைன் மக்களை திரும்ப ஒப்படைப்பது ஆகியவற்றையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அதேபோல, உக்ரைன் தனது நாட்டின் இறையாண்மை, சுதந்திரம், ஒற்றுமை, எல்லைப் பாதுகாப்பு, நதிநீர் ஆகியவற்றில் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளாது என்பதையும் இங்கு உறுதியாக கூறிக்கொள்கிறது. உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நடத்தி வரும் தீவிர தாக்குதலானது மனிதநேயத்தை குழித்தோண்டி புதைக்கும் செயல் என்பதையும் இங்கு உக்ரைன் பதிவு செய்கிறது. எனவே, உக்ரைனில் நீடித்த அமைதி நிலவ ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகள் இந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், உக்ரைனின் இந்த போர் நிறுத்த தீர்மானத்துக்கு 107 நாடுகள் ஆதரவாக வாக்களித்தன. 12 நாடுகள் எதிராக வாக்களித்தன. 51 நாடுகள் வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்தன. வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்த நாடுகளில் இந்தியா, அமெரிக்கா, பஹ்ரைன், வங்கதேசம், சீனா, பிரேசில், தென் ஆப்பிரிக்கா, இலங்கை, யுஏஇ ஆகிய நாடுகள் அடங்கும்.
தங்கள் தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த நாடுகளுக்கு உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "ரஷ்ய போருக்கு எதிரான உக்ரைனின் தீர்மானத்துக்கு வாக்களித்த 107 ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது மிகவும் அவசியமான நடவடிக்கை. அமைதியை உருவாக்க எங்கள் நண்பர்களுடன் உக்ரைன் தொடர்ந்து பயணிக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் நிலைப்பாடு
ரஷ்யா - உக்ரைன் போரை பொறுத்தவரை, இந்தியாவின் நிலைப்பாடு எப்போதுமே ஒன்றாகவே இருக்கிறது. போரை நிறுத்துமாறு ரஷ்யாவிடம் தனிப்பட்ட முறையில் பலமுறை இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது. அதே நேரத்தில், ரஷ்யா உடனான நட்பு காரணமாக ஐ.நா. போன்ற சர்வதேச தளங்களில் அந்நாட்டுக்கு எதிரான தீர்மானத்தை இந்தியா ஆதரிப்பதும், எதிர்ப்பதும் இல்லை. தற்போதும் அதே நிலைப்பாட்டை தான் இந்தியா எடுத்துள்ளது.