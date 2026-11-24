எகிப்தில் தஞ்சமடைந்த பாலஸ்தீனியர்கள்: மூன்று தலைமுறைகளாக அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதாக வேதனை
காசா போருக்கு முன்னதாக எகிப்தில் சுமார் 50,000 பாலஸ்தீனியர்கள் வசித்து வந்த நிலையில், போர் தொடங்கிய பிறகு மேலும் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் அங்கு தஞ்சமடைந்துள்ளனர்.
Published : November 24, 2026 at 8:00 AM IST
கெய்ரோ: 1948-ம் ஆண்டு இஸ்ரேல் உருவாக்கப்பட்டபோது உயிர் பிழைப்பதற்காக பாலஸ்தீனத்திலிருந்து வெளியேறி எகிப்தில் தஞ்சமடைந்த மக்களின் வாரிசுகள், மூன்று தலைமுறைகள் கடந்தும் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளின்றித் தவித்து வருகின்றனர்.
எகிப்தின் தலைநகர் கெய்ரோவிற்கு அருகே உள்ள கிராமத்தில் வசிக்கும் சுமார் 4,000 பாலஸ்தீனியர்கள், இன்றும் தங்கள் சொந்த மண்ணிலேயே அந்நியர்களாக நடத்தப்படும் துயரக் கதை உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
கெய்ரோவிற்கு வடகிழக்கே சுமார் ஒரு மணி நேரப் பயணத் தொலைவில் உள்ள ஷர்கியா மாகாணத்தின் 'கெசிரெட் ஃபாதெல்' என்ற கிராமத்தில் சுமார் 4,000 பாலஸ்தீனியர்கள் வசித்து வருகின்றனர். குறுகலான சந்துகளும், கட்டி முடிக்கப்படாத வீடுகளுமே நிறைந்து காணப்படும் இந்தக் கிராமத்தில், பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் கூட எகிப்திய குடிமக்களாகக் கருதப்படுவதில்லை.
இந்தக் கிராமத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பழைய பாலஸ்தீனத்தில் வாழ்ந்த கடைசித் தலைமுறையை சேர்ந்தவர் 90 வயதான ஷம்மா அபு ஹுசைன். 1948-ம் ஆண்டு (பாலஸ்தீனியர்கள் 'நாக்பா' அல்லது பேரழிவு என அழைக்கும் காலகட்டம்) தெற்கு இஸ்ரேலில் உள்ள பீர்ஷெபா பகுதியிலிருந்து தீப்பிழம்புகளுக்கு நடுவே ஒட்டகங்களில் ஏறி, உணவு மற்றும் தண்ணீரின்றிப் பாலைவனத்தை கடந்து எகிப்திற்கு வந்ததை அவர் நினைவுகூர்கிறார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "அந்த துயரப் பயணத்தின் போது எனது தாயையும் இழந்தேன். தற்போதைய காசா போர் மற்றும் பாலஸ்தீனியர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற இஸ்ரேலிய அமைச்சர்களின் பேச்சுகள், 78 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு மீண்டும் திரும்புகிறதோ என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது" என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
தலைமுறைகளை கடந்தும் சட்டச் சிக்கல்கள்
குடியுரிமை மறுக்கப்படுவதால், இங்குள்ள பாலஸ்தீனியர்கள் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் மருத்துவ வசதிகளைப் பெறுவதில் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
"நான் எகிப்தில் பிறந்தேன். என் தந்தையும், என் குழந்தைகளும் இங்கேயே பிறந்தார்கள். ஆனால், அரசு ஆவணங்களைப் பொறுத்தவரை நான் ஒரு வெளிநாட்டவராகவே நடத்தப்படுகிறேன்" என்கிறார் 63 வயதான விவசாயக் கூலி தொழிலாளியான செல்மி சுலைமான் அல்-நமௌலி.
வசிப்பட அனுமதியை புதுப்பிக்க அமெரிக்க டாலர்களில் கட்டணம் செலுத்துவதும், வெளிநாட்டவர்களுக்கான அதிகப்படியான கல்விக் கட்டணங்களும் தங்களுக்குப் பெரும் சுமையாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறுகிறார். இதன் காரணமாக, நன்றாகப் படிக்கும் தனது மகள் அஸ்மாவை பல்கலைக்கழகத்திற்கு அனுப்ப முடியவில்லை என்றும், அவரது 25 வயது உறவினர் ஃபரித் கலீத் ஆவணச் சிக்கல்களால் படிப்பைப் பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டுத் துணிக் கடையில் வேலைக்குச் சேர்ந்துவிட்டதாகவும் வேதனை தெரிவித்தார்.
வரலாற்றுப் பின்னணியும் ஐ.நா. உதவியின்மையும்
முன்னாள் அதிபர் கமால் அப்துல் நாசர் ஆட்சிக் காலத்தில் எகிப்தில் உள்ள பாலஸ்தீனியர்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் ஓரளவிற்கு சம உரிமை வழங்கப்பட்டது. ஆனால், 1978-ல் இஸ்ரேலுடன் எகிப்து செய்து கொண்ட அமைதி ஒப்பந்தம் மற்றும் பாலஸ்தீனிய போராளிகளால் எகிப்திய கலாச்சார அமைச்சர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பிறகு விதிகள் கடுமையாக்கப்பட்டன.
மேலும், ஜோர்டான், சிரியா, லெபனான் ஆகிய நாடுகளில் பாலஸ்தீனிய அகதிகளுக்குக் கல்வி மற்றும் மருத்துவ உதவிகளை வழங்கும் ஐ.நா. அமைப்பான 'UNRWA', எகிப்தில் ஒருபோதும் செயல்படவில்லை என ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் டான் சாட்டி சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
பாலஸ்தீனியர்களுக்குக் குடியுரிமை வழங்கினால், அவர்கள் தங்கள் தாயகத்திற்குத் திரும்பும் உரிமை பாதிக்கப்படும் எனக் கூறி அடுத்தடுத்து வந்த எகிப்திய அரசுகள் அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க மறுத்து வருகின்றன.
காசா போருக்கு முன்னதாக எகிப்தில் சுமார் 50,000 பாலஸ்தீனியர்கள் வசித்து வந்த நிலையில், போர் தொடங்கிய பிறகு மேலும் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் அங்கு தஞ்சமடைந்துள்ளனர்.
"இங்கு நாங்கள் ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டாலும், எங்கள் சொந்த மண்ணில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே சிறந்தது. இங்குள்ள அனைவரும் திரும்பிச் சென்றால், நானும் அவர்களுடன் செல்வேன்" என தனது தாயகக் கனவை 90 வயதிலும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் ஷம்மா அபு ஹுசைன்.