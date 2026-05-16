'இந்திய திருவிழாவில் பங்கேற்றது போல் உணர்வுகிறேன்'- இந்திய வம்சாவளியினர் மத்தியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு

காலங்கள் மாறினாலும் தலைமுறை தலைமுறையாக இந்திய பண்பாட்டு அடையாளம் வலுவாக நிலைத்திருக்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

நெதர்லாந்தில் இந்திய வம்சாவளியினர் மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை (ANI)
By ANI

Published : May 16, 2026 at 4:57 PM IST

தி ஹேக்: நெதர்லாந்தில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளியினரின் அளவற்ற உற்சாகமும், அன்பும் இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு பகுதி திருவிழாவில் பங்கேற்றது போன்ற உணர்வை தருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன், நார்வே, இத்தாலி ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதில் முதல் நாடாக நேற்று (மே 15) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இளவரசர் ஷேக் முகம்மது பின் சையத் அல் நஹ்யானை சந்தித்து பேசினார். இதில் எண்ணெய் உள்பட பல்வேறு துறைகளில் இருநாடுகளிடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

தொடர்ந்து, இன்று (மே 16) நெதர்லாந்து நாட்டின் தலைநகரான ஆம்ஸ்டர்டாம் விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நெதர்லாந்து நாட்டின் அமைச்சர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். நெதர்லாந்து வாழ் இந்தியர்களும் இந்திய கொடியை ஏந்தி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அத்துடன், அங்கு நடைபெற்ற வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் கர்பா, குச்சிப்புடி, பரதநாட்டியம், மோகினியாட்டம், கதக் போன்ற நடனங்களைக் கண்டு மகிழ்ந்தார். அதே போல், இசை நிகழ்ச்சியையும் கேட்டு ரசித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து நெதர்லாந்தின் 'தி ஹேக்' (The Hague) நகரத்தில் இந்திய வம்சாவளியினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார். நிகழ்ச்சியில் ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "நெதர்லாந்தில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளியினரின் அளவற்ற உற்சாகமும், அன்பும் இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் திருவிழா நடைபெறுவது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய வம்சாவளியினருடன் கலந்துரையாடுவது எப்போதும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உண்மையை சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒரு கணம் நான் நெதர்லாந்தில் இருப்பதையே மறந்து விட்டேன். இந்தியாவில் திருவிழா நடைபெறுவது போன்ற உணர்வு எனக்குள் ஏற்பட்டுள்ளது. வெளிநாடுகளில் இந்தியர்கள் படைக்கும் சாதனைகளைக் கண்டு ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமைக் கொள்கின்றனர்.

140 கோடி இந்தியர்கள் சார்பாக நெதர்லாந்து மக்களுக்கும், நெதர்லாந்து அரசாங்கத்திற்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்து கொள்கிறேன். காலங்கள் மாறி வரும் நிலையில் எத்தகைய மாற்றங்களைச் சந்தித்தப் போதிலும் தலைமுறை தலைமுறையாக இந்திய பண்பாட்டு அடையாளம் வலுவாக நிலைத்திருக்கிறது. அந்த காலக்கட்டத்தில் கடல்களை கடந்துச் சென்ற பிறகும் இந்தியர்களின் அடையாளம் இவ்வாறு உயிர்ப்புடன் நிலைத்திருக்கும் என்று யாராலும் கற்பனை செய்துக் கூடப் பார்த்திருக்க முடியாது.

இந்தியாவின் பன்முகப் பண்பாடு இன்றும் மக்களின் இதயங்களில் உயிர்ப்புடன் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. முதலமைச்சராக 13 ஆண்டுகள், பிரதமராக 12 ஆண்டுகள் என மொத்தம் 25 ஆண்டுகள் மக்கள் பணியாற்றி உள்ளேன். கோடிக்கணக்கான வாக்காளர்களின் அசைக்க முடியாத ஆதரவு ஆகும். இந்த ஆதரவு அரசியல்ரீதியிலானது மட்டுமல்ல, உணர்வுப்பூர்வமானது. என்னை பொறுத்தவரை இதுவெறும் எண்ணிக்கை அல்ல. இது உங்கள் ஆசீர்வாதம். அதுவே எனது மிகப்பெரிய சொத்து" எனத் தெரிவித்தார்.

ஐந்து நாடுகள் சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு வரும் மே 20- ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தாயகம் திரும்புகிறார்.

