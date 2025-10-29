கரீபியன் தீவுகளை சூழ்ந்த அதி பயங்கர ‘மெலிசா புயல்’ - ஜமைக்காவை தொடர்ந்து கியூபாவையும் அலறவிட்டது!
கடலோர மாவட்டங்கள் பலதும் நீரில் மூழ்கியிருப்பதாக ஜமைக்கன் அமைச்சர் மெக்கென்சி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 29, 2025 at 2:49 PM IST
கிங்ஸ்டன்/ஹவானா: மணிக்கு சுமார் 240 கிலோ மீட்டர் வேகத்துடன் ஜமைக்காவை துவம்சம் செய்த ‘மெலிசா’ எனும் அதிபயங்கர புயல், தற்போது கியூபாவை அலறவிட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி கரீபியன் கடற்பரப்பில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக திரிந்து, மணிக்கு சுமார் 85 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் மெலிசா புயலாக மாறியது. தொடர்ந்து அக்டோபர் 25 அன்று, மணிக்கு சுமார் 120 கி.மீ வேகத்தில் புயல் ஜமைக்கா தீவை நோக்கி நகர்ந்தது.
படிப்படியாக காற்றின் வேகம் அதிகரிக்க, அக்டோபர் 27 அன்று புயல் எண் 4 எச்சரிக்கை கொடுக்கும் அளவிற்கு அதிதீவிர புயலாக இது மாறியது. அப்போது, இது உயிருக்கு ஆபத்தான அதி பயங்கர புயல் என அமெரிக்க தேசிய புயல் மையம் எச்சரித்தது.
பொதுவாக, புயல் எண் எச்சரிக்கை என்பது, ஒன்றுக்கு குறைந்த சேதம் எனவும், இரண்டிற்கு மிதமான சேதம் எனவும், மூன்றுக்கு பரவலான சேதம் எனவும், நான்கிற்கு தீவிர சேதம் எனவும், புயல் எண் 5 என்று எச்சரிக்கை வந்தால், அது மிக மோசமான சேதங்களை விளைவிக்கும் என்றும் கணக்கிடப்படுகிறது.
ஜமைக்காவை நோக்கி பயணித்த மெலிசா புயலின் வேகமும் குறையாமல் மணிக்கு சுமார் 285 கி.மீ என்ற அளவை எட்டியதால், அந்நாட்டிற்கு புயல் எண் 5 எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. நான்கு புறமும் கடல் சூழ்ந்த தீவு நாடாக ஜமைக்கா இருப்பதால், உடனடியாக உதவிகளை செய்ய அண்டை நாடான அமெரிக்கா முன்வந்துள்ளது.
மக்களால் தாக்குபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு, ஜமைக்கா நாட்டின் டார்லிஸ்டன் பகுதியில் கரையை கடந்த மெலிசா புயலின் வேகம் மணிக்கு 295 கி.மீ ஆக இருந்தது. பின்னர், கேம்பிரிட்ஜ் பகுதி வாயிலாக அதே வேகத்தில் பயணித்த புயல், கடந்து வந்த இடங்கள் அனைத்தையும் சூறையாடியது.
குடியிருப்பு பகுதிகளில் பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திய இந்த புயலால், வெள்ள பாதிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான இடங்களில் ஆற்றுக்கும், சாலைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத அளவிற்கு வெள்ள நீர் வழிந்தோடுகிறது. அதிபயங்கர புயலின் காரணமாக இரண்டு முதல் மூன்று மருத்துவமனைகள் சேதமடைந்திருக்கலாம் என்று ஜமைக்கா பிரதமர் ஆண்ட்ரூ ஹோல்னெஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இதுவரை மரணங்கள் எதுவும் நிகழ்ந்ததாக பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று தெரிவித்திருக்கும் அவர், உயிரிழப்புகள் இருக்காது என்று நம்புவதாகக் கூறியுள்ளார்.
ஜமைக்காவை தாக்கிய மெலிசா புயல் கரை கடந்து மீண்டும் அதே சீற்றத்துடன் நிலைகொண்டது. தற்போது வரை வலுவிழக்காத இந்த புயல், கியூபா நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து, மணிக்கு சுமார் 200 கி.மீ வேகத்தில் கரையை கடந்துள்ளது. பால்மா சொரியானோ, மெல்லா வழியாக நகர்ந்து இன்று மாலை சுமார் 4 மணியளவில் ஆன்டில்லா வழியாக மெலிசா புயல் மீண்டும் கடல் பகுதிக்குள் நுழையும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
பல முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், புயல் எண் 5 எச்சரிக்கையுடன் இருக்கும் மெலிசா புயலின் தாக்கம் பயங்கரமாக இருக்கும் என்று ஜமைக்கா மற்றும் கியூபா நாடுகள் தெரிவித்துள்ளன.