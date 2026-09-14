'உடைமைகளை இழந்தாலும் நெஞ்சுரத்தை இழக்கவில்லை'| வெள்ளத்தில் இருந்து மீளும் நேபாள மக்கள் கற்றுத்தரும் பாடம்!
நேபாள மக்கள் 'ஸ்டாய்க்' தத்துவத்தை பின்பற்றும் இனக் குழுவினர். வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதனை குறை கூறாமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்பவர்களே 'ஸ்டாய்க்' என அழைக்கப்படுகின்றனர்.
By Dev Raj
Published : September 14, 2026 at 9:00 PM IST
ராட்சத வெள்ளம் சூறையாடியது நேபாளத்தை தான்; நேபாள மக்களின் மன தைரியத்தையும், நம்பிக்கையையும் அல்ல என அறுதியிட்டு சொல்லிவிடலாம்.
பெருவெள்ளத்தின் பாதிப்புகளில் இருந்து அவர்கள் மீண்டு வரும் காட்சிகள் மெய்சிலிர்க்க வைப்பதாக உள்ளது. அவர்கள் எவ்வாறு இந்த பேரிடரில் இருந்து மீண்டு வருகின்றனர்? இந்த இக்கட்டான சூழலிலும் அவர்கள் மனம் கலங்காமல் இருப்பது எப்படி? என்பதை ஈடிவி பாரத் நேரில் கண்டு பதிவு செய்துள்ளது. அதனை இங்கு பார்க்கலாம்.
வெள்ளம் ருத்ர தாண்டவம் ஆடிய திரிசூலி ஆற்றில் இருந்து 300 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள தனது வீட்டின் முன்பு நின்று கொண்டிருக்கிறார் ரோஜிதா பாண்டே.
அன்று கடை; இன்று பட்டுப்போன கட்டடம்
ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு வரை விசாலமான கடையுடன் இருந்த அவரது அழகான வீடு, இப்போது ஏதோ பாதி இடிந்து பாழடைந்த பங்களா போல உள்ளது. இங்கு ஒரு கடையும், வீடும் இருந்தது என்பதை யார் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டார்கள்.
வீட்டின் முதல் இரண்டு தளங்கின் முகப்புகளை இருந்த இடம் தெரியாமல் வெள்ளம் அடித்து சென்று, மீதமுள்ள பகுதி அந்தரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
'பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து வாழ்க்கையை தொடங்குகிறோம்'
"இந்த வீடும், கடையும் எனது கணவரின் தந்தையின் நினைவாக இருந்தது. இதுவரை நாங்கள் சேர்த்த பணம், நகைகள், துணிகள், பொருட்கள் என அனைத்தும் வெள்ளத்தில் சென்றுவிட்டன.
இந்த வெள்ளத்தால் தனிப்பட்ட முறையில் எங்களுக்கு ரூ.4 கோடி முதல் ரூ.5 கோடி வரை நஷ்டம். இப்போது நாங்கள் பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து எங்கள் வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டும். வீட்டின் இடிபாடுகளை அகற்றி மீண்டும் அனைத்தையும் முதலில் இருந்து கட்டமைக்க வேண்டும். வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தானே ஆக வேண்டும்" என கொஞ்சமும் பதற்றமின்றி பேசுகிறார் ரோஜிதா.
மனஉறுதியை தந்த 'ஸ்டாய்க்' தத்துவம்
நேபாள மக்கள் 'ஸ்டாய்க்' தத்துவத்தை பின்பற்றும் இனக் குழுவினர். வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதனை குறை கூறாமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்பவர்களே 'ஸ்டாய்க்' என அழைக்கப்படுகின்றனர்.
வெள்ளம் கொடுத்த வலியில் இருந்தும், துயரத்தில் இருந்தும் இப்போது நேபாள மக்கள் மீண்டு வருவதோடு, மீண்டும் தங்கள் வாழ்க்கையை கட்டமைக்க தொடங்கிவிட்டனர்.
ரோஜிதா பாண்டே வீட்டில் இருந்து சிறிது தூரத்தில் 'ரிஜால் மார்க்கெட்டிங்'என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய மொத்த விலை கடையை நடத்தி வந்தவர் ஆசிஷ் ரிஜால். வெள்ளத்தில் இந்த கடை மொத்தமாக வெள்ளத்தால் சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது.
இடிந்த கடையின் உள்ளே நுழையும் போதே கடுமையான துர்நாற்றம் வீசுகிறது. "கடையில் இருந்த உணவுப்பொருட்கள் கெட்டு போயிருக்கும் என நினைக்கிறேன். அதனால்தான் இந்த துர்நாற்றம் வீசுகிறது. கடை முழுவதும் நிரம்பியுள்ள சகதிகளுக்கு அடியில் மனிதர்கள் யாரேனும் இறந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது" என்கிறார் சர்வ சாதாரணமாக.
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"எனது கடை இருக்கும் துங்கே பஜார் ஒரு வர்த்தக பகுதி காலை 9 முதல் இரவு 12 மணி வரை பரபரப்பாக இயங்கும். அன்றைக்கு காலை 9.15 மணிக்கு வெள்ளம் வந்ததால் பலர் அதில் சிக்கிவிட்டனர். சுமார் 500 முதல் 600 பேர் வரை வெள்ளத்தில் மாயமாகியுள்ளனர்" என சொல்கிறார் ஆசிஷ் ரிஜால்.
பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் உதவி
நேபாளத்தில் இன்னொரு உணர்வுப்பூர்வமான விஷயத்தையும் காண முடிகிறது. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த மக்களுக்கு, பிற மாவட்ட மக்கள் தங்களால் இயன்ற உதவிகளை எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்து வருகின்றனர்.
வெள்ளத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட துங்கே பகுதியில் மக்களுக்கு உணவளிப்பதற்காக சில உணவு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில், யோகா குரு ராம்தேவின் உணவு முகாமும் ஒன்று.
இந்த முகாம்களில் சோறு, பருப்பு மற்றும் காய்கறி கூட்டு மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மக்கள் இங்கு வரிசையில் காத்திருந்து உணவு உண்டுவிட்டு, அடுத்து வருபவர்களுக்காக தட்டுகளை சுத்தமாக கழுவி வைத்து விட்டு செல்வதை பார்க்க முடிகிறது.
"நுவாகாட் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இதுபோல 5 முகாம்களை நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம். ஆயிரக்கணக்கானோர் இங்கு வந்து உணவருந்தி செல்கின்றனர். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எங்களால் முடிந்த சிறு உதவி இது" என கூறுகிறார் காத்மாண்டுவை சேர்ந்த கமல் கிமிரே.
களத்தில் இறங்கிய நேபாள ராணுவம்
இவ்வாறு மக்கள் ஒருபுறம் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்கிறார்கள் என்றால், மறுபுறம் நேபாள ராணுவம் வெள்ளத்தால் துண்டிக்கப்பட்ட சாலைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் இரவு - பகல் பாராமல் சீரமைத்து வருகின்றனர்.
அதேபோல, நுவாகாட் மாவட்டத்தின் பிதூர் பகுதியையும், திரிசூலி பஜார் பகுதியைும் இணைக்கும் பாலம் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளது. கல்வி, உணவு, வேலை, வியாபாரம் என அனைத்துக்கும் இரண்டு பகுதிகளையும் சேர்ந்த மக்கள் பரஸ்பரம் இருபுறமும் சென்று வர வேண்டும்.
பாலத்துக்கு பதில் கம்பிக் கூண்டு
திரும்பவும் இங்கு பாலத்தை கட்டுவதற்கு பல மாதங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், சமயோகிஜதமாக யோசித்த நேபாள அரசு, இரு புறமும் ஒரு இரும்புக் கம்பியால் இணைத்து, அதில் கூண்டை அமைத்து விட்டது.
இதையடுத்து, இரு பகுதிகளையும் சேர்ந்த மக்கள், அந்த கம்பிக் கூட்டின் வழியாக சென்று வருகின்றனர். ஒரே நேரத்தில் இரண்டு பேர் மட்டுமே இதில் செல்ல முடியும் என்பதால் காலை முதல் மாலை வரை மக்கள் தங்கள் அன்றாட தேவைகளுக்காக அதில் பயணித்து வருகின்றனர்.
சவால்களை சந்திக்கும் மக்கள்
ஒருமுறை சென்று, மறுமுறை வருவதற்கு 10 நிமிடங்கள் ஆகும் என்பதால் மக்கள் பொறுமையாக காத்திருந்தே இதில் பயணம் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
இதுகுறித்து நுவாகாட் மாவட்டத்தின் போர்தாக் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சாவித்ரி மிஜார் என்பவர் கூறுகையில், "திரிசூலி பஜார் பகுதிக்கு செல்வதற்காக காலை 6.30 மணிக்கு நான் இங்கு வந்தேன்.
ஆனால், 100 பேர் எனக்கு முன்னால் நிற்கின்றனர். மதியம் 3 மணிக்குதான் என்னால் பயணிக்க முடியும். இந்த ஆற்றை கடந்துதான் நான் காத்மாண்டுவில் உள்ள எனது கல்லூரிக்கு பேருந்தில் செல்ல வேண்டும். நான் தென்கொரியாவில் மேற்படிப்பு படிப்பதற்காக சில ஆவணங்களை இன்று பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்" என்கிறார் பரபரப்பு நிறைந்த குரலில்.
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கல்வி, சாலைகள், விவசாயம், மின்சாரம், வீடுகள் போன்ற அத்தியாவசிய உள்கட்டமைப்புகளை மறுகட்டமைக்க 4.74 பில்லியன் டாலர்கள் தேவை என நேபாள அரசாங்கம் மதிப்பீடு செய்துள்ளது.
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ரஸுவா, நுவாகாட், தாடிங், டானாஹுன், கோர்கா ஆகிய பகுதிகளில் 4 பேர் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.15,000-ஐ நேபாள அரசு அறிவித்துள்ளது. 4-க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட குடும்பத்தினருக்கு கூடுதலாக ரூ.2 ஆயிரத்தை அரசாங்கம் தருகிறது.
முடங்கி உட்காராத மனம்
இவ்வாறு நேபாளத்தின் பல மாவட்டங்களை சேர்ந்த பலரும் தங்கள் வீடு, கடை, அலுவலகம் ஆகியவற்றை இழந்துள்ளனர். பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளனர். ஆனால், யாரும் உடைந்து போகவில்லை. வீட்டிற்குள் முடங்கி உட்காரவில்லை.
அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்; இழந்த வாழ்க்கையை எப்படி மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் நேபாள மக்கள் தங்கள் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.