ETV Bharat / international

நேபாள பெரு வெள்ளத்துக்கு 'டஃப்' கொடுத்த 30 வருட பழமையான பச்சை வீடு: இன்ஜினியர்களையே திகைக்க வைத்த அந்த 'ரகசியம்'

"இந்த வீட்டை கட்டும் போது அது வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் எனது முதல் நோக்கமாக இருந்தது. இதனால் சில விஷயங்களை மெனக்கெட்டு செய்தேன்" என்று அதன் பகதூர் தெரிவித்தார்.

நேபாள வெள்ளத்துக்கே ஈடு கொடுத்து நின்ற பச்சை வீடு
நேபாள வெள்ளத்துக்கே ஈடு கொடுத்து நின்ற பச்சை வீடு (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

நுவாகோட்: நேபாளத்தையே புரட்டிப் போட்ட பெரு வெள்ளத்தை பற்றிய பேச்சு அடங்கி விட்டாலும் கூட, அந்த 'பச்சை வீட்டை' பற்றிய விவாதம் இன்னும் சமூக வலைதளங்களில் அனல் பறந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

பேயாக ஆர்ப்பரித்து வந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தையே சர்வ சாதாரணமாக டீல் செய்த அந்த வீடு தான், இப்போது ஹீரோவாக மாறியிருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?

ஆம், இந்த வீட்டை பார்ப்பதற்காகவே இந்தியா, தாய்லாந்து உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் இருந்து தினமும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்கிறார்களாம்.

பச்சை வீட்டின் உரிமையாளர் சத்தாரா பகதூர் மற்றும் குடும்பத்தினர்
பச்சை வீட்டின் உரிமையாளர் சத்தாரா பகதூர் மற்றும் குடும்பத்தினர் (ETV Bharat)

ராட்சத வெள்ளத்தில் இருந்து இந்த வீடு மட்டும் எப்படி தப்பியது? இந்த வீட்டை கட்டிய பொறியாளர் யார்? வெள்ளத்துக்கே டஃப் கொடுத்த வீட்டின் ரகசியம் என்ன? என்பன போன்ற கேள்விகளால் சமூக வலைதளங்களே நிரம்பி வழிகின்றன.

இந்த கேள்விகளுக்கு விடை காணும் ஆர்வத்தில் நேபாளத்தில் அந்த பச்சை வீடு உள்ள நுவாகாட் மாவட்டத்தின் துங்கே பகுதிக்கு ஈடிவி பாரத் சார்பில் நேரில் சென்றோம்.

சிதிலமடைந்தும் குறையாக கம்பீரம்

4 மாடிகளை கொண்ட அந்த வீடு, வெள்ள பாதிப்பில் சிதிலமடைந்திருந்தாலும் கூட, தன்னை நம்பி இருந்த 6 பேரை காப்பாற்றிய பெருமிதத்துடன் கம்பீரமாக நின்று கொண்டிருந்தது.

வீட்டின் உரிமையாளரான சத்தாரா பகதூர் பைக்குரேல், அவரது மனைவி, மகன், மருமகள், பேத்தி ஆகியோர் வெள்ளத்தில் இருந்து நூலிழையில் இருந்து தப்பிய அதிர்ச்சியில் இருந்து இன்னும் முழுவதுமாக வெளிவரவில்லை.

இது பற்றி சத்தாரா பகதூரின் பேத்தியான 5-ம் வகுப்பு படிக்கும் பிரதீஷா பைகுரேலிடம் பேசிய போது, தனது அனுபவத்தை பயத்துடன் விவரித்தார்.

சத்தாரா பகதூரின் பேத்தி பிரதீஷா
சத்தாரா பகதூரின் பேத்தி பிரதீஷா (ETV Bharat)

பயத்தில் உச்சரித்த 'ஓம் நமச்சிவாய' மந்திரம்

"திரிசூலி ஆறு திடீரென வானம் வரை உயர்ந்தது போல இருந்தது. வெள்ளம் எங்களை நோக்கி வருவதை பார்த்த போது மிகவும் பயந்தேன். கிட்டத்தட்ட இறந்துவிட்டதாகவே நினைத்தேன்.

எனது அம்மாவும், நானும் வீட்டின் மேல்தளத்தில் உள்ள பால்கனிக்கு சென்று 'ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய' என்ற மந்திரத்தை மட்டுமே உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தோம். எனது தாத்தாவும், பாட்டியும் ஜெபித்து கொண்டிருந்தனர். நாங்கள் அனைவருமே பயந்திருந்தோம். ஆனால் யாரும் அழவில்லை" என்றார்.

ஒன்று, இரண்டு நிமிடங்கள் அல்ல. கிட்டத்தட்ட 90 நிமிடங்கள் (ஒன்றரை மணிநேரம்) நீடித்த வெள்ளத்தின் கோரத் தாண்டவத்தில் இருந்து 6 உயிர்களை இந்த வீடு காப்பாற்றியுள்ளது.

வெள்ளத்தில் சிதிலமடைந்த பச்சை வீடு
வெள்ளத்தில் சிதிலமடைந்த பச்சை வீடு (ETV Bharat)

தொழில்முறை இன்ஜினியர் அல்ல

இந்த வீட்டை கட்டிய தேஜ் பகதூர் பைக்குரேலை சென்று சந்தித்தோம். அவரிடம் பேசிய போதுதான் தெரிந்தது, அவர் தொழில்முறை பொறியாளர் அல்ல என்பது மட்டுமல்ல, அந்த வீட்டின் உரிமையாளரான சத்தாரா பகதூரின் தம்பியும் இவர்தான் என்று.

"நான் இதே பகுதியில் தான் பல ஆண்டுகளாக ஹார்டுவேர் கடையை நடத்தி வருகிறேன். நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கவில்லை. ஆனால், எனது தொழிலுடன் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் வீடு கட்டுவது எப்படி என தெரிந்து கொண்டேன்.

1996-இல் கட்டிய வீடு - வலிமையே பிரதான நோக்கம்

அப்படி தான், எனது அண்ணன் சத்தாரா பகதூர் கேட்டதன்பேரில், 1996-ம் ஆண்டு இந்த வீட்டை கட்டினேன். ஆரம்பத்தில், முதல் தளம் மட்டுமே கட்டப்பட்டது. பின்னர் 5 ஆண்டுகள் கழித்து தான் மீதமுள்ள 3 மூன்று தளங்களையும் கட்டினேன்.

இந்த வீட்டை கட்டும் போது அது வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் எனது முதல் நோக்கமாக இருந்தது. அதனால் 16 mm இரும்புக் கம்பிகளை (TMT கம்பி) கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்தினேன். 9 இன்ச் முதல் 12 இன்ச் அகலம் வரை கான்கீரிட் தூண்களை அமைத்தேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "இந்தியா மற்றும் நேபாளத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட சிமெண்ட்களை பயன்படுத்தினேன். வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளுடன் கட்டியதால் தான் இந்த வீடு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய வெள்ளத்தையும் சமாளித்து எனது அண்ணன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தை காப்பாற்றி இருக்கிறது" என்கிறார் நெகிழ்ச்சி கலந்த பெருமிதத்துடன்.

வெள்ளத்தால் சிதிலமடைந்த பச்சை வீட்டின் முதல் தளம்
வெள்ளத்தால் சிதிலமடைந்த பச்சை வீட்டின் முதல் தளம் (ETV Bharat)

எந்தவித தட்பவெப்பத்தையும், இயற்கை சீற்றத்தையும் தாங்கும் என்ற சான்றிதழ் இந்த வீட்டுக்கு கிடைக்கப்பெறாவிட்டாலும், ஒரு வீட்டுக்கு அழகையும், வெளிப்பூச்சை காட்டிலும் அதன் வலிமை தான் அத்தியாவசியம் என்பது தான் தேஜ் பகதூர் இன்றைய பொறியாளர்களுக்கு கூறும் ரகசியம்.

'எங்கள் வீடு உலகப் புகழ் பெற்றுவிட்டது'

இது குறித்து தேஜ் பகதூரின் மனைவி மாயா பைக்குரேல் கூறும் போது, "இந்த வெள்ளத்துக்கு பிறகு எனது கணவர் கட்டிய வீடு உலக அளவில் பிரபலமாகி விட்டது. நேபாளம், இந்தியா, பிரான்ஸ், கனடா என பல நாடுகளில் இருந்து தினமும் நூற்றுக்கணக்கானோர் வந்து இந்த வீட்டையும் பார்த்து, எங்களையும் சந்தித்து செல்கின்றனர்" என்றார்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, வெள்ளத்தால் சிதிலமடைந்த அந்த வீட்டில் இருந்து சத்தாரா பகதூர் தனது குடும்பத்துடன் வெளியேறி, தலைநகர் காத்மாண்டுவில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு சென்று தங்கியுள்ளார்.

'வீட்டை புதுப்பிப்பதை பற்றி யோசிக்கிறேன்'

"எனது வீடு எப்படியோ ஒரு செலிபிரிட்டியாக மாறிவிட்டது (சிரிக்கிறார்). வீடு சேதமடைந்து உள்ளதால் அங்கு தங்க முடியவில்லை. அதனால் தான் காத்மாண்டு சென்றுள்ளேன். இங்கு தான் கடை நடத்தி வருகிறேன். காலையில் கடைக்கு வந்து வியாபாரம் பார்த்துவிட்டு, மாலை காத்மாண்டு செல்கிறேன்.

புகழ்பெற்ற பச்சை வீட்டை கட்டிய தேஜ் பகதூர் தனது மனைவியுடன்
புகழ்பெற்ற பச்சை வீட்டை கட்டிய தேஜ் பகதூர் தனது மனைவியுடன் (ETV Bharat)

நான் ஏதோ மிகப்பெரிய செல்வந்தர் என்பது போன்ற தவறான தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவுகின்றன. அப்படி எல்லாம் கிடையாது. மிகவும் சாதாரண நபர் தான் நான்.

இந்த வெள்ளத்தில் எனது வீடு சேதமடைந்ததோடு, நாங்கள் சம்பாதித்த தங்கம், வெள்ளி போன்ற பொருட்களும் காணாமல் போய்விட்டன. அரசாங்கம் எங்களுக்கு உதவ வேண்டும்.

இந்த வெள்ளத்தால் திரிசூலி ஆறு மேலும் நூறு மீட்டர் அலகத்துக்கு பெரிதாகி விட்டது. எனவே, வீட்டை புதுப்பிப்பது பற்றி யோதித்து தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

NEPAL FLOOD
நேபாள் வெள்ளம்
நேபாள் பச்சை வீடு
NEPAL GREEN HOUSE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.