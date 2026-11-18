டிரம்ப், எலான் மஸ்க் அழுத்தத்திற்கு அசராத என்விடியா: ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் சேர்க்க மறுப்பு
தலைமை மாற்றம் மற்றும் சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியிலும், என்விடியா நிறுவனம் மூன்றாம் காலாண்டில் (ஆகஸ்ட்-அக்டோபர்) வால் ஸ்ட்ரீட் கணிப்புகளை மீறி 116 பில்லியன் டாலர் வருவாய் ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 4:08 PM IST
நியூயார்க்: சிலிக்கான் வேலி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆகியோரின் ஆதரவு இருந்த போதிலும், ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் பணியில் சேர்க்க முடியாது என என்விடியா நிறுவனம் மறுத்துவிட்டது.
நிர்வாகக் குழுவின் அதிரடி முடிவு
என்விடியா நிறுவனத்தின் காலாண்டு நிதி நிலை அறிக்கையை வெளியிடும் கூட்டத்தில் பேசிய அதன் தலைவர் ஹார்வி ஜோன்ஸ், 'ஜென்சன் ஹுவாங்கின் ராஜிநாமாவை நிர்வாகக் குழு ஒருமனதாக ஏற்றுக் கொண்டது. அவரை மீண்டும் முதன்மை செயல் அதிகாரியாக நியமிக்கும் எண்ணம் நிறுவனத்திற்கு இல்லை' என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
புதிய நிரந்தர சிஇஓ நியமிக்கப்படும் வரை, நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரி கோலெட் கிரெஸ் இடைக்கால சிஇஓ-வாக தொடர்கிறார்.
சர்ச்சையின் பின்னணி என்ன?
சிங்கப்பூரை தலைமையிடமாக கொண்ட 'மெகாஸ்பீட் இன்டர்நேஷனல்' என்ற தரவு மைய நிறுவனத்தின் முன்னாள் நிர்வாகியான ஆலிஸ் ஹுவாங் என்பவருடன் ஜென்சன் ஹுவாங்கிற்கு ரகசிய உறவு இருந்ததாக அமெரிக்க உளவுத்துறை வட்டாரங்கள் கண்டறிந்தன.
ஆலிஸ் ஹுவாங் சீன உளவுத்துறையின் முகவராகச் செயல்பட்டு, என்விடியாவின் அதிநவீன AI சிப் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வர்த்தக ரகசியங்களைப் பெய்ஜிங்கிற்கு கடத்த முயன்றதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
விவகாரம் பூதாகரமானதை தொடர்ந்து, நவம்பர் 8-ந் தேதி ஊழியர்களுக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சலில், "நான் என் மனைவிக்குத் துரோகம் செய்துவிட்டேன். என் செயலுக்கு எந்த மன்னிப்பும் இல்லை" என தனது திருமணத்திற்கு மீறிய உறவை ஜென்சன் ஹுவாங் ஒப்புக்கொண்டார்.
என்விடியா நிர்வாகக் குழுவும், அமெரிக்காவின் எஃப்.பி.ஐ அமைப்பும் இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், என்விடியாவின் துணை தலைவர் கிம்பர்லி பவல் என்ற சக ஊழியருடனும் ஹுவாங்கிற்கு உறவு இருந்ததாக 'நியூயார்க் டைம்ஸ்' நாளிதழ் நவம்பர் 11-ந் தேதி செய்தி வெளியிட்டது.
இதனையடுத்து, என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பதவியில் இருந்து ஜென்சன் ஹுவாங் நவம்பர் 12-ந் தேதி விலகுவதாக அறிவித்தார்.
சிலிகான்வேலி மற்றும் அமெ. அரசு அழுத்தம்
இந்த நிலையில், டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் உள்ளிட்ட சிலிக்கான் வேலி பிரபலங்களும், முதலீட்டாளர்களும் 'ஸ்டாண்ட் வித் ஜென்சன்' என்ற பெயரில் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தி அவரை மீண்டும் பணியில் அமர்த்த அழுத்தம் கொடுத்தனர்.
முன்னதாக செவ்வாய்க்கிழமை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட ஜென்சன் ஹுவாங், தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் செய்த மிகப் பெரிய தவறுகளுக்கு வருந்துவதாகவும், நிர்வாகக் குழுவின் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதாகவும் கூறியிருந்தார்.
மேலும், ஊழியர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் நலன் கருதி நிர்வாகக் குழு அழைத்தால், மீண்டும் சிஇஓ-வாக பொறுப்பேற்க தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், அவரது கோரிக்கையை என்விடியா நிர்வாகம் நிராகரித்துவிட்டது.
சர்ச்சைக்கு மத்தியிலும் வருவாயில் சாதனை
தலைமை மாற்றம் மற்றும் சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியிலும், என்விடியா நிறுவனம் மூன்றாம் காலாண்டில் (ஆகஸ்ட்-அக்டோபர்) வால் ஸ்ட்ரீட் கணிப்புகளை மீறி 116 பில்லியன் டாலர் வருவாய் ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட இருமடங்காகும்.
குறிப்பாக, டேட்டா சென்டர் பிரிவு வருவாய் மட்டும் 107.6 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. வரும் ஜனவரியுடன் முடிவடையும் காலாண்டில் வருவாய் 130 பில்லியன் டாலரை எட்டும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, பங்குச் சந்தை வர்த்தகத்தில் என்விடியா பங்குகள் 5.2% உயர்ந்தன.
அமெரிக்க நாடாளுமன்ற குழு முன் ஆஜராகும் ஹுவாங்
சீனாவிற்கு அதிநவீன சிப்கள் சென்றது தொடர்பான விசாரணையில், அமெரிக்க நாடாளுமன்ற குழுக்கள் முன் ஆஜராக ஜென்சன் ஹுவாங் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, வரும் டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி ஹுவாங்கும், டிசம்பர் 2-ஆம் தேதி என்விடியாவின் தலைமை ஆலோசகர் டிம் டெட்டரும் விசாரணைக்கு ஆஜராக உள்ளனர்.