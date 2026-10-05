நோபல் பரிசு உருவாவதற்காக தனது சொத்துகளை விற்ற விஞ்ஞானி: மனதை மாற்றிய அந்த 'ஒரு வார்த்தை'!

நோபல் பரிசு உருவாவதற்காக தனது சொத்துகளை விற்ற விஞ்ஞானி: மனதை மாற்றிய அந்த 'ஒரு வார்த்தை'!
1901 முதல் இதுவரை வழங்கப்பட்ட 633 நோபல் பரிசுகளில் 68 பெண்களுக்கு மட்டுமே நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது வெறும் 10% மட்டுமே.
Published : October 5, 2026 at 2:35 PM IST
ஹைதராபாத்: உலக அளவில் மிகவும் மதிப்புமிக்க விருதாக கருதப்படும் நோபல் பரிசுகள், இன்று முதல் (அக்.5) முதல் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த நோபல் விருதினை கண்டறிந்தது யார்? எதற்காக இந்த நோபல் விருது வழங்கப்படுகிறது? எந்த ஆண்டு முதல் வழங்கப்படுகிறது? விருதுகளுக்கு பின்னணியில் உள்ள சுவாரசிய நிகழ்வுகள் என்னென்ன? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ஆல்ஃப்ரடு நோபல் (Alfred Nobel) எனும் விஞ்ஞானியின் இறுதி ஆசை தான் இந்த நோபல் பரிசு என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
யார் இந்த ஆல்ஃப்ரடு நோபல்?
ஆம், ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த ஆல்ஃப்ரடு நோபல் (1830-1896), தனது காலக்கட்டத்தில் ஒரு தலைசிறந்த விஞ்ஞானியாக திகழ்ந்தார். ராணுவத்திலும், சுரங்கங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு வெடிப்பொருட்களை கண்டுபிடித்தவர் இவர். 150-க்கும் மேற்பட்ட வெடிப்பொருட்களை அவர் கண்டறிந்தார். குறிப்பாக, அனைவரும் அறிந்திருக்கும் 'டைனமைட்' வெடிப்பொருளும் இவர் உருவாக்கியதுதான். இதனால் இவர் நாசக்கார விஞ்ஞானி என்ற பெயரையும் பெற்றிருந்தார்.
மனதை மாற்றிய வார்த்தை
இதனிடையே, 1888 ஆம் ஆண்டில், ஆல்ஃப்ரடு நோபலின் சகோதரர் லுட்விக் நோபலின் மரணத்தின்போது பல செய்தித்தாள்கள் ஆல்ஃப்ரடு நோபல் இறந்துவிட்டதாக நினைத்து செய்திகள் வெளியிட்டன. அதில் ஒரு பிரெஞ்சு இதழ், 'மரண வியாபாரி ஆல்ஃப்ரடு நோபல் மரணம்' என்ற தலைப்பில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.
இதனைக் கண்ட நோபல் மிகவும் மனம் நொந்தார். வரலாற்றில் தனது பெயர் இப்படி மோசமாக பதிவு செய்யப்படுவதை விரும்பாத அவர், வெடிப்பொருள்களின் கண்டுபிடிப்புக்காக தான் சம்பாதித்த முக்கால்வாசி சொத்துகளை பொது சேவைக்காக செலவிட தொடங்கினார்.
இறுதி ஆசை நோபல் பரிசு
விஞ்ஞானியாக மட்டுமல்லாமல் தொழில் முனைவர், பொறியாளர், வேதியியல் நிபுணர், வியாபாரம், கவிஞர், நாடகத்துக்கு கதை எழுதுபவர் என பல்துறை வித்தகனாக ஆல்ஃப்ரடு நோபல் திகழ்ந்தார்.
ஆல்ஃப்ரடு நோபலின் மனதில் ஒரு ஆசை எப்பொழுதுமே இருந்தது. அறிவியல், மருத்துவம், நாடகம் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்கள் கெளரவிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற பேராவல் அவரது மனதில் இழையோடிக் கொண்டே இருந்தது.
இந்த சூழலில்தான், தான் இறப்பதற்கு முன்பு 1895-ஆம் ஆண்டு உயில் ஒன்றை எழுதினார் ஆல்ஃப்ரடு நோபல். அதில், தனது சொத்துகளின் பெரும் பகுதியை விற்று, மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி ஆகிய துறைகளில் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளிப்பவர்களுக்கு பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஆல்ஃப்ரடு நோபல் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதற்கு அடுத்த ஆண்டே ஆல்ஃப்ரடு நோபல் மரணம் அடைந்தார். விஞ்ஞானத்தில் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை ஆற்றிய அவரது இறுதி ஆசையை நிறைவேற்றும் வகையில்தான் 1901-ம் ஆண்டு தொடங்கி இப்போது வரை நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
நோபல் பரிசு - சில சுவாரசிய தகவல்கள்
சிறையில் இருந்தபடி நோபல் அமைதிப் பரிசு பெற்றவர்கள்
1901-ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரை 5 பேருக்கு சிறை அல்லது வீட்டுக் காவலில் இருந்தபோது அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 1936-இல் ஜெர்மன் பத்திரிகையாளர் கார்ல் வான் ஒசீட்ஸ்கிக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவர் ஜெர்மனியின் நாசி தடுப்பு முகாமில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.
1991-இல் வீட்டுக் காவலில் இருந்த மியான்மர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆங் சான் சூகிக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. 2010-ஆம் ஆண்டு சீன மனித உரிமைப் போராளி லியூ சியாபோ-வுக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவர் சிறையில் இருந்ததால் நிகழ்ச்சி அரங்கில் அவருக்கான நாற்காலி காலியாக வைக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
2022-இல் பெலாரஸ் மனித உரிமைப் போராளி அலேஸ் பிலியாட்ஸ்கிக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவர் சிறையில் இருந்ததால் அவருக்குப் பதிலாக அவரது மனைவி விருது பெற்றார். 2023-இல் ஈரான் மனித உரிமை ஆர்வலர் நர்கீஸ் முகமதிக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. அவர் அப்பொழுது ஈரானின் எவின் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.
இளம் வயதில்.. மூத்த வயதில்..
பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த மனித உரிமை ஆர்வலர் மலாலா யூசுப்சாய் என்பவர் தான் மிக இளம் வயதில் நோபல் பரிசை வென்றவர் ஆவார். அவர் 2014-இல் தனது 17-ஆம் வயதில் அமைதிக்கான நோபல் பரிசை பெற்றார். ஆஸ்திரேலியாவின் லாரன்ஸ் பிராக், 1915-இல் தனது 25-ஆம் வயதிலும், ஈராக்கின் நாதியா முராத் 2018-இல் 25-ஆம் வயதிலும் நோபல் பரிசு பெற்றனர்.
அதேபோல, அமெரிக்காவின் ஜான் குட்எனஃப் (John Goodenough) 2019-இல் தனது 97-ஆம் வயதில் லித்தியம்-அயன் பேட்டரி கண்டுபிடிப்புக்காக வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசைப் பெற்றார்.
மரணத்திற்குப் பின் கிடைத்த நோபல்
1974-ஆம் ஆண்டு விதிகள் மாற்றப்பட்ட பிறகு, மரணத்திற்குப் பின் நோபல் பரிசு வழங்கப்படுவதில்லை. ஆனால், பரிசு அறிவிக்கப்பட்டு, விழாவிற்குள் ஒருவர் இறந்துவிட்டால், விருது ரத்து செய்யப்படாது.
விதியை மாற்றுவதற்கு முன்பு, 1961-இல் விமான விபத்தில் மறைந்த ஐ.நா பொதுச்செயலாளர் டாக் ஹேமர்ஷீல்ட் மற்றும் 1931-இல் சுவீடன் கவிஞர் எரிக் ஆக்செல் Карல்ஃபெல்ட் ஆகிய இருவருக்கு மட்டுமே மறைவுக்குப் பின் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.
2011-இல் கனடாவின் ரால்ஃப் ஸ்டைன்மேனுக்கு மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டபோது, அவர் 3 நாட்களுக்கு முன்பே இறந்துவிட்டார். ஆனால், அது நோபல் பரிசு குழுவுக்கு தெரியாது. இருப்பினும், அவருக்கு அந்த விருது வழக்கப்பட்டது.
பெண்கள் மிகக் குறைவே..
1901 முதல் இதுவரை வழங்கப்பட்ட 633 நோபல் பரிசுகளில் 68 பெண்களுக்கு மட்டுமே நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது வெறும் 10% மட்டுமே. இயற்பியலில் 5 பெண்கள், பொருளாதாரத்தில் 3 பெண்கள், வேதியியலில் 8 பெண்கள், மருத்துவத்தில் 14 பெண்கள் இதுவரை நோபல் பரிசை பெற்றிருக்கின்றனர். இவர்களில் குறிப்பிடத்தகுந்தவர் மேரி கியூரி. ரேடியம் தனிமத்தை கண்டறிந்தவர் மேரி கியூரிக்கு, 1903-இல் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் பெண்மணி இவர்தான்.