'டிட்வா' புயல்: இலங்கையில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்க நடவடிக்கை

கொழும்பு விமான நிலையத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை சந்தித்த தூதரக அதிகாரி அவர்களுக்கு தேவையான உணவு, குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை வழங்கினார்.

இந்தியர்களை சந்தித்த தூதரக அதிகாரி
இந்தியர்களை சந்தித்த தூதரக அதிகாரி (@IndiainSL/X via PTI Photo)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 30, 2025 at 11:56 AM IST

கொழும்பு: இலங்கையில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் விரைவில் டெல்லி திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தூதரக உயர் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவான ’டிட்வா’ புயலால் இலங்கையில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்த வருகிறது. இலங்கையை புரட்டிப் போட்ட இந்த புயலால் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 153 ஆக உயர்ந்துள்ள நிலையில், 191 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாக பேரிடர் மேலாண்மை மையம் (DMC) தெரிவித்துள்ளது. மேலும், லட்சக்கணக்கான மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

டிட்வா புயல் காரணமாக, இலங்கையில் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், கொழும்பு விமான நிலையத்தில் கடந்த 3 நாட்களாக விமானங்கள் இயக்கப்படவில்லை. இதனால், துபாய், குவைத் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து கொழும்பு வந்த இந்தியர்கள் மற்றும் சுற்றுலா சென்ற இந்தியர்கள் என 300-க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் நாடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கொழும்புவில் உள்ள பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை சந்தித்த இந்திய தூதரக உயர் அதிகாரி சத்யஞ்சல், இலங்கையில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்கள் டெல்லி திரும்பவும், அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்தார்.

இதுகுறித்து அவரது X பக்கத்தில், "விமான நிலையத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்கள் அனைவரும் இந்தியாவுக்கு விரைவாக திரும்புவதற்கான அனைத்து வசதிகளும் செய்து தரப்படும்.. விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டதால், சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் இந்திய பயணிகளுக்கு உணவு, தண்ணீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

இலங்கையில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்கள் தங்களது விவரங்களை பதிவு செய்ய தூதரகம் ஒரு பிரத்யேக இணையதளத்தையும் வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் அவர்கள், கொழும்பு விமான நிலையத்தில் உள்ள அவசர உதவி மையத்திலும் தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்யலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, விமான நிலையம் அல்லது இலங்கையின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் இந்தியர்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டாலும், +94 773727832 (வாட்ஸ்அப்) என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: 'டிட்வா புயல் எதிரொலி' - சென்னை விமான நிலையத்தில் நாளை 47 விமான சேவைகள் ரத்து

முன்னதாக, இந்தியா சார்பில் 'ஆபரேஷன் சாகர்பந்து' நடவடிக்கையின் கீழ், 6 டன்களுக்கும் அதிகமான அத்தியாவசியப் பொருட்களும், நேற்று (நவ.29) இரு ராணுவ போக்குவரத்து விமானங்களில் சுமார் 21 டன் நிவாரணப் பொருட்களும் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் மூலம் ​​80 தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை வீரர்களைக் கொண்ட தேடல் மற்றும் மீட்புக் குழுக்களையும் இந்தியா இலங்கைக்கு அனுப்பியுள்ளது. இதுவரை 27 டன் நிவாரணப் பொருட்கள் வான் மற்றும் கடல் வழியாக வழங்கப்பட்டு, மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் மீட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

