'கை விலங்குடன் தான் அழைத்து வரப்படுவார்'- ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வங்கதேச அரசு எச்சரிக்கை
2024-ஆம் ஆண்டு போராட்டக்காரர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட அடக்குமுறை தொடர்பான குற்றங்களுக்காக, கடந்த 2025 நவம்பரில் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்தது.
By PTI
Published : November 25, 2026 at 3:18 PM IST
டாக்கா: வங்கதேசத்தின் வெற்றி நாளான டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி தான் தாயகம் திரும்ப உள்ளதாக முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா அறிவித்திருப்பது, அந்நாட்டு அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. 'அவர் ஒரு சாதாரணப் பயணியாக வர முடியாது. வெளிநாட்டில் தலைமறைவாக உள்ள மற்ற குற்றவாளிகளை போலவே கை விலங்குடனும், பலத்த பாதுகாப்புடனும் மட்டுமே அழைத்து வரப்படுவார்'என வங்கதேச அரசு எச்சரித்துள்ளது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி மாணவர்கள் போராட்டத்தால் ஆட்சியை இழந்த 79 வயதான ஷேக் ஹசீனா, அன்று முதல் இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், அவரது செய்தித் தொடர்பாளர் சையத் மொஸம்மல் அலி செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில், '1971 போரில் பாகிஸ்தானிடமிருந்து விடுதலை பெற்றதை கொண்டாடும் டிசம்பர் 16 வெற்றி நாளன்று ஷேக் ஹசீனா வங்கதேசம் திரும்புவார்' எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், 2024 ஆகஸ்டில் வங்கதேச அரசு விமானத்திலேயே அவர் இந்தியாவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டதால், தற்போது டெல்லியில் இருந்து டாக்காவுக்குத் திரும்ப வங்கதேச தேசிய விமான நிறுவனத்தின் விமானத்தை ஏற்பாடு செய்து தருமாறு பிரதமர் தாரிக் ரஹ்மானுக்கு ஷேக் ஹசீனா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஹசீனாவின் இந்த அறிவிப்புக்கு வங்கதேச அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்கள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர். வங்கதேச வெளியுறவுத் துறை இணையமைச்சர் ஹுமாயூன் கபீர், 'ஷேக் ஹசீனா என்ன விரும்புகிறார் என்பதற்கும், உண்மையில் என்ன நடக்கும் என்பதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. அவரை கைவிலங்குடனோ அல்லது மிகக் கடுமையான கண்காணிப்பின் கீழோ தான் நாட்டுக்கு அழைத்து வர முடியும்' என்று அரசு செய்தி நிறுவனமான பிஎஸ்எஸ் இடம் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், நாட்டில் நடக்கும் வன்முறைச் சம்பவங்களுக்கு அவாமி லீக் ஆதரவாளர்களும், ஷேக் ஹசீனாவுமே காரணம் எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
வெளியுறவுத் துறையின் மற்றொரு இணையமைச்சரான ஷாமா ஒபயேத் இஸ்லாம், 'வெளிநாட்டிற்கு தப்பியோடிய தண்டனை பெற்ற குற்றவாளிகளுக்கு வங்கதேச சட்டம் என்ன சொல்கிறதோ, அதே சட்டம் தான் ஹசீனாவுக்கும் பொருந்தும். அவர் வங்கதேச எல்லைக்குள் எங்கு நுழைந்தாலும் உடனடியாகக் கைது செய்யப்படுவார்' என்றார்.
பிரதமரின் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை ஆலோசகர் ஜாஹித் உர் ரஹ்மான் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், 'ஷேக் ஹசீனாவை அழைத்து வருவது குறித்து அவருடன் எந்தப் பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தப்படவில்லை. அவர் தண்டனை பெற்ற ஒரு பெரிய குற்றவாளி. எனவே, அவர் எந்த விமானத்தில் வருவார், எப்படி ஒப்படைக்கப்படுவார் என்பது குறித்து இந்திய அரசுடன் தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும்' என தெரிவித்தார்.
2024-ஆம் ஆண்டு போராட்டக்காரர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட அடக்குமுறை தொடர்பான குற்றங்களுக்காக, கடந்த 2025 நவம்பரில் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்தது. இருப்பினும், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ள ஹசீனா, தாமாக முன்வந்து நீதிமன்றத்தில் சரணடையப் போவதாக கூறியுள்ளார்.
முன்னதாக, டிசம்பர் பயணத்திற்காக புதிய பாஸ்போர்ட் மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டை கோரி டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச தூதரகத்தில் ஹசீனா தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தனர். ஆனால், வங்கதேச அரசு அதனை நிராகரித்தது. அவரை ஒரு சாதாரணப் பயணியாக அனுமதிக்காமல், இருதரப்பு குற்றவாளிகள் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்தியா ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதில் டாக்கா உறுதியாக உள்ளது.