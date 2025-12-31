ETV Bharat / international

2026 ஆங்கில புத்தாண்டு பிறந்தது; கிரிபாடி தீவு, நியூசிலாந்தில் களைகட்டிய கொண்டாட்டங்கள்

சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட இந்திய மாநகரங்கள் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு, 2026 ஆங்கில புத்தாண்டை வரவேற்க தயாராகி வருகின்றன.

புத்தாண்டு வாணவேடிக்கை கொண்டாட்டத்தில் ஜொலிக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரம்
புத்தாண்டு வாணவேடிக்கை கொண்டாட்டத்தில் ஜொலிக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரம் (X@cityofsydney)
December 31, 2025

ஹைதராபாத்: உலகிலேயே முதல் தீவு நாடாக கிரிபாடியில் ஆங்கில புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது. மத்திய பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்துமஸ் தீவு என்று அழைக்கப்படும் இந்த தேசம், இந்தியாவை விட 8.5 மணி நேரத்துக்கு முன்னதாக (IST எனப்படும் இந்திய நேரப்படி டிச.31 பிற்பகல் 3:30) 2026 புத்தாண்டை வரவேற்றுள்ளது.

இதேபோன்று GMT எனப்படும் லண்டன், கிரீன்வீச் நேர கணக்கிட்டுக்கு 14 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக இந்த குட்டித்தீவு, உலகின் முதல் நாடாக ஆங்கில புத்தாண்டை கொண்டாடி வருகிறது. உலகின் முதல் நாடாக புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக கிரிபாடி தீவில் கொண்டாட்டங்கள் தற்போது களைகட்டி உள்ளன.

கிரிபாடியை தொடர்ந்து, பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள நியூசிலாந்து, சமவா, டாங்கோ உள்ளிட்ட நாடுகளும் அடுத்தடுத்து புத்தாண்டை வரவேற்று வருகின்றன. அதேசமயம் பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ள அமெரிக்காவின் ஆளுகைக்குகீழ் அமைந்துள்ள சமவா எனும் தேசம் உலகிலேயே கடைசி நாடாக புத்தாண்டை வரவேற்க உள்ளது. அதாவது இந்த நாட்டில்,கிரிபாடி தீவில் புத்தாண்டு பிறந்து சரியாக 25 மணி நேரம் கழித்துதான் புத்தாண்டு பிறக்கிறது.

சர்வதேச நாள் கோடு, நாடுகளின் அமைவிடம் மற்றும் பல்வேறு நாள்காட்டிகளின் கணக்கீடு முடிவுகளை பொறுத்தும் புத்தாண்டு பிறக்கும் நேரம் தேசத்திற்கு தேசம் மாறுபடுகிறது என்று வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

கிரிபாடி தீவு தேசத்தில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியுள்ள நிலையில் டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் பெருநகரங்கள் ஆங்கில புத்தாண்டை வரவேற்க மாலை முதலே தயாராகி வருகின்றன. மாநகரவாசிகள் கேக் வெட்டியும், வாணவேடிக்கைகள் காட்டியும் ஆங்கில புத்தாண்டை கொண்டாட நள்ளிரவு 12 மணியை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

ரஷ்யாவின் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் பொதுமக்கள்
ரஷ்யாவின் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் பொதுமக்கள் (AP)

இந்தியாவைப் போன்றே அமெரிக்கா, பிரிட்டன், ரஷ்யா உள்ளிட்ட உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் ஆங்கில புத்தாண்டை வரவேற்க தயாராகி வருகின்றன.

ஆங்கில புத்தாண்டு பிறக்கும் நாடுகளின் பெயர் பட்டியல்

நாடுகள்புத்தாண்டு பிறக்கும் நேரம் (இந்திய நேரப்படி)
கிரிபாடி தீவுபிற்பகல் 3:30
நியூசிலாந்துமாலை 4:30
ஃபிஜி தீவுமாலை 5:30
ஆஸ்திரேலியாவின் பெரும் பகுதிகள் மாலை 6:30
ஜப்பான், தென் கொரியாஇரவு 8:30
சீனா, சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஹாங்காங், ஃபிலிபைன்ஸ்இரவு 9:30
இந்தியா, இலங்கை கிரீன்வீச் நேர கணக்கீட்டுக்கு 5:30 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக
ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன், அஜர்பைஜான்அதிகாலை 1:30
கிரீஸ், தென்னாப்பிரிக்கா, சைப்ரஸ், எகிப்து, நமீபியா அதிகாலை 3:30
ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இத்தாலி, சுவிட்சர்லாந்து, நெதர்லாந்து, மொரோக்கோ, காங்கோ, மால்டா அதிகாலை 4:30
பிரிட்டன், அயர்லாந்து, போர்ச்சுக்கல்அதிகாலை 5:30
பிரேசில், அர்ஜென்டினா, சிலிகாலை 8:30
வெனிசுலா, பெருமுடா,அமெரிக்க விர்ஜின் தீவுகள், பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகள்காலை 9:30
நியூயார்க், வாஷிங்டன் டிசி உள்ளிட்ட அமெரிக்க கிழக்குக் கடற்கரை பகுதிகள், பெரு, கியூபா, பனாமாகாலை 10:30
மெக்சிகோ, கனடாவின் ஒரு பகுதி மற்றும் அமெரிக்காமுற்பகல் 11:30
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், சான் பிரான்சிஸ்கோ உள்ளிட்ட அமெரிக்காவின் மேற்கு கடற்கரை பகுதிகள் மதியம் 1:30
ஹவாய், பிரெஞ்ச் பாலிநிசா பிற்பகல் 3:30
சமவாமாலை 4:30

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

