ETV Bharat / international

ஹஜ் பயணிகளுக்கு உதவ ஏஐ செயலிகள்| ஹஜ் கொள்கை 2027 முழுமையான விளக்கம்

இந்திய ஹஜ் கமிட்டியின் இணையதளம் (hajcommittee.gov.in) அல்லது ஹஜ் சுவிதா செயலி வழியாக விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

மெக்காவில் மாலை நேர தொழுகைக்காக கூடிய இஸ்லாமியர்கள்
மெக்காவில் மே 24 அன்று மாலையில் கூடிய இஸ்லாமியர்கள் (AFP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 5:21 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த செயலிகளின் உதவியுடன் பயணிகள் மேலாண்மையை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. மேலும், ஒவ்வொரு 135 பயணிகளுக்கு ஒரு ஆய்வாளர் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களை கொண்ட 'ஹஜ் கொள்கை 2027'-ஐ மத்திய அரசு நேற்று வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும், இந்திய ஹஜ் கமிட்டி மற்றும் ஹஜ் பயண தனியார் ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு இடையிலான ஒதுக்கீட்டு விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இது 70:30 என்ற விகிதத்திலேயே தொடர்ந்து நீடிக்கும். இதில் இந்திய ஹஜ் குழுவிற்கு 1,22,518 இடங்களும், தனியார் துறைக்கு 52,507 இடங்களும் கிடைக்கும்.

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டிலேயே சிறப்பான வரவேற்பை பெற்ற 'குறுகிய கால ஹஜ் பயணம்' எனும் திட்டம் தொடரும். மேலும், கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இருந்து அதிகமானோர் ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வதை அடுத்து, கொல்கத்தாவில் இருந்து கூடுதல் விமானங்கள் இயக்கப்படும் எனவும் ஹஜ் கொள்கை 2027-ல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹஜ் பயணிகளுக்கு அனைத்து வசதிகளையும் செய்து தர செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த செயலிகள் பயன்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகளின் ஆவண சரிபார்ப்பு, புறப்படும் இடங்களுக்கேற்ப விமானங்களின் எண்ணிக்கையை சரி செய்தல் மற்றும் ஹஜ் பயணிகளின் குறைகளை உடனுக்குடன் கண்காணித்து அதனை களைதல் போன்றவற்றுக்கு செயற்கை நுண்ணறவு செயலிகளையும் பயன்படுத்த மத்திய சிறுபான்மை நல அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

ஹஜ் கொள்கை 2027-ன் முக்கிய அம்சங்கள்

இடங்கள் ஒதுக்கீடு

இந்தியாவிற்கான மொத்த ஹஜ் ஒதுக்கீடு, இந்திய ஹஜ் குழு மற்றும் தனியார் ஹஜ் பயண ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு இடையே 70:30 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கப்படுகிறது. இந்திய அரசும் சவுதி அரேபிய அரசும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரு தரப்பு ஹஜ் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுகின்றன. இதில் இந்தியாவிற்கு ஒதுக்கப்படும் ஹஜ் இடங்களின் எண்ணிக்கை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

இந்தியாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த இடங்களுள், 70 சதவீதம் இந்திய ஹஜ் குழுவிற்கும் மீதமுள்ள 30 சதவீதம் தனியார் ஹஜ் பயண ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் ஒதுக்கப்படும். இதில் இந்திய ஹஜ் குழுவிற்கு 1,22,518 இடங்களும், தனியார் ஹஜ் பயண ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு 52,507 இடங்களும் அடங்கும்.

இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு 1,75,025 ஆக இருந்த இந்தியப் பயணிகளுக்கான ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருப்பதாக மத்திய சிறுபான்மையினர் நல அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஹஜ் பயணிகளுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள குடில்கள்
ஹஜ் பயணிகளுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள குடில்கள் (AFP)

தகுதிகள் மற்றும் விதிமுறைகள்

வாழ்நாளில் ஒருமுறை மட்டுமே: இந்திய ஹஜ் குழு மூலம் ஏற்கனவே ஹஜ் பயணம் மேற்கொண்டவர்கள், மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியாது.

உடல் தகுதி: ஹஜ் பயணம் என்பது கடினமான சூழலில் ஒரு நாளைக்கு 25 கி.மீ வரை நடக்க வேண்டிய ஒரு சிரமமான யாத்திரையாக கருதப்படுகிறது. உடல் குறைபாடு உள்ளவர்கள், உடல் தகுதி வாய்ந்த ரத்த உறவு அல்லது வாழ்க்கை துணையுடன் மட்டுமே செல்ல முடியும்.

வயது சார்ந்த நிபந்தனைகள்

  1. 65 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள், 18 முதல் 65 வயதுக்குட்பட்ட ஒரு துணையுடன் செல்ல வேண்டும்.
  2. மெஹ்ரம் என அழைக்கப்படும் ஆண் துணை இல்லாத அல்லது நெருங்கிய ஆண் உறவினர் துணை இல்லாத 65 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெண்ணாக இருந்தால், 45 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட ஒரு பெண் துணையுடன் செல்ல வேண்டும். இஸ்லாமிய சட்டப்படி, 'மெஹ்ரம்' என்பது ஒரு பெண் திருமணம் செய்யக் கூடாத, அவருடைய பாதுகாப்புக்குரிய நெருங்கிய ஆண் உறவினர்களை குறிக்கும் (உதாரணமாக தந்தை, சகோதரன், மகன், மாமா போன்றவர்கள்).
  3. 45 மற்றும் அதற்கும் மேற்பட்ட வயதுடைய பெண்கள், 4 அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோர் அடங்கிய குழுவாக இருந்தால் மட்டுமே இந்த ஆண் துணை (Mehram) இல்லாமல் ஹஜ் பயணத்திற்கு விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கப்படுவர்.
  4. 15 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சவூதி அரேபிய அரசின் அனைத்து வழிகாட்டுதல்களும் பொருந்தும்.
  5. ஏற்கனவே ஹஜ் சென்றவர்கள், 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட யாத்ரீகர்கள் அல்லது 'மெஹ்ரம்' இல்லாமல் செல்லும் பெண்களுக்கு துணையாக செல்ல மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இதற்கு, குடும்பத்தில் வேறு யாரும் துணையாக செல்ல முடியாத சூழல் இருக்க வேண்டும் மற்றும் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

ஹஜ் சுவிதா செயலி (Haj Suvidha App): பயிற்சி விவரம், விமானம் பற்றிய தகவல், அவசர உதவி (SOS) மற்றும் குறைகளை தெரிவித்தல் ஆகியவற்றுக்காக 2024 முதல் பயன்பாட்டில் உள்ள ஒரு மொபைல் செயலி இதுவாகும். அனைத்து யாத்ரீகர்களும் இந்த செயலியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (AFP)

விண்ணப்பப் படிவங்கள்: இந்திய ஹஜ் கமிட்டியின் இணையதளம் (hajcommittee.gov.in) அல்லது ஹஜ் சுவிதா செயலி வழியாக விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

குழு விண்ணப்பம்: ஹஜ் பயண விண்ணப்பத்தில் 'கவர்' என்பது 'ஒரு குடும்பம் அல்லது ஒரு குழுவாக சேர்ந்து ஒரே விண்ணப்பத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கை' ஆகும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது நெருங்கிய உறவினர்களாக இருக்க கூடிய அதிகபட்சம் 5 பேர் வரை விண்ணப்பிக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்துக்கும் அதிகமாக இருந்தால், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட 'கவர்'களின் கீழ் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அந்த 'கவர்'-இல் உள்ளவர்களுக்கான கட்டணத்தைச் செலுத்துவதற்கு, அந்தக் குழுவின் தலைவர் (Cover Head) பொறுப்பாவார்.

மருத்துவத் தேவைகள்

கட்டாய மருத்துவப் பரிசோதனை: ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை அறிக்கை கட்டாயமாகும். ஆரோக்கியமான யாத்ரீகர்கள் மட்டுமே ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வதை உறுதி செய்ய, இரு கட்டங்களாக மருத்துவப் பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஒன்று விண்ணப்ப நிலையிலும் (ஹஜ் விண்ணப்பத்திற்கு பிறகு), மற்றொன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் பயணத்தை தொடங்கும் நிலையிலும் (embarkation stage) மேற்கொள்ளப்படும்.

தகுதிநீக்கம்: கடுமையான இதய, சுவாச, கல்லீரல் அல்லது சிறுநீரக நோய்கள், தீவிர நிலையில் உள்ள புற்றுநோய் மற்றும் சில தொற்று நோய்கள் (காசநோய் உள்ளிட்டவை) உள்ளவர்கள் தகுதி அற்றவர்களாக கருதப்படுவார்கள்.

தடுப்பூசிகள்: ஹஜ் பயணத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைவரும் மூளைத்தண்டுவட அழற்சி (செரிப்ரோஸ்பைனல் மெனிஞ்சைடிஸ்) தடுப்பூசியின் ஒரு டோஸ் செலுத்தப்பட்டதற்கான சான்றிதழை வைத்திருக்க வேண்டும்.

ஹஜ் பயணம் தொடங்குவதற்கு ஆறு வாரங்களுக்கு முன்பு அனைத்து யாத்ரீகர்களும் வாய்வழி போலியோ சொட்டு மருந்தை எடுத்துக் கொள்வதும், சுகாதார மற்றும் பயிற்சி (HAT) அட்டையில் சம்பந்தப்பட்ட சுகாதார அதிகாரிகளிடமிருந்து வாய்வழி போலியோ தடுப்பூசி சான்றிதழை பெறுவதும் கட்டாயமாகும். அவர்கள் சவூதி அரேபியாவில் தரையிறங்கும் நேரத்தில் அவர்களுக்கு மற்றொரு டோஸ் வாய்வழி போலியோ தடுப்பூசி சொட்டு மருந்து வழங்கப்படும்.

HAT அட்டை: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு யாத்ரீகரும், ஹஜ் முன் பணத்தை செலுத்தியவுடன், மாநில ஹஜ் குழு அல்லது யூனியன் பிரதேச ஹஜ் குழுவிடமிருந்து சுகாதார மற்றும் பயிற்சி (HAT) அட்டை மற்றும் ஹஜ் வழிகாட்டியைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

அரபா மலையில் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்ட ஹஜ் யாத்திரி
அரபா மலையில் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்ட ஹஜ் யாத்திரி (AFP)

தேர்வு மற்றும் முன்னுரிமை

விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை என்பது ஒதுக்கீட்டை விட அதிகமாக இருந்தால், கணினிமயமாக்கப்பட்ட குலுக்கல் முறை (குர்ரா) நடத்தப்படும். முன்னுரிமை வரிசை பின்வருமாறு இருக்கும்.

  1. 65 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் பிரிவு
  2. 45 முதல் 65 வயதுக்குட்பட்ட 'மெஹ்ரம்' இல்லாத பெண்கள்.
  3. பொதுப் பிரிவு (நிலுவை) – ஹஜ் 2026-க்கான காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ளவர்களில் முதல் 20% பேர்
  4. பொதுப் பிரிவு (புதிது) – ஹஜ் 2027-க்கான புதிய விண்ணப்பதாரர்கள்.

இறப்பு அல்லது கடுமையான உடல்நலக்குறைவு காரணங்களுக்காக மட்டுமே முன்பதிவு ரத்து அனுமதிக்கப்படும். மற்ற காரணங்களுக்கான ரத்துகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்.

பயணத் திட்டம்

  • புறப்படும் இடங்கள் (EPs): இந்தியா முழுவதும் 19 குறிப்பிட்ட புறப்படும் இடங்கள் உள்ளன. யாத்ரீகர்கள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் இரண்டு இடங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இந்த 19 இடங்களை தவிர, தகுந்த அதிகாரிகளின் ஒப்புதலுடன், பிற விமான நிலையங்களையும் புறப்படும் இடங்களாக சேர்ப்பதற்கான கோரிக்கைகளை சிறுபான்மையினர் நல அமைச்சகம் (MoMA) பரிசீலிக்கலாம். அந்த 19 இடங்கள்: அகமதாபாத், பெங்களூரு, கோழிக்கோடு, சென்னை, கொச்சி, டெல்லி, கயா, கவுஹாத்தி, ஹைதராபாத், இந்தூர், ஜெய்ப்பூர், கண்ணூர், கொல்கத்தா, லக்னோ, மும்பை, நாக்பூர், பாட்னா, ஸ்ரீநகர் மற்றும் விஜயவாடா.
  • பயண காலம்: ஹஜ் பயண காலம் 40 முதல் 45 நாட்கள் வரை இருக்கலாம். இது விமான நிறுவனங்கள் மற்றும் சவுதி அதிகாரிகளின் முடிவுக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம். தங்கும் காலத்தை கணக்கில் கொள்ளாமல், முழு ஹஜ் பருவத்திற்குமான கட்டணமே வசூலிக்கப்படும். தங்குமிட வசதிகள் ஜெட்டாவில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தால் முன் கூட்டியே ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. 'ருபாத்' (அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான தங்கும் விடுதிகள்) வசதியைப் பெறும் யாத்ரீகர்களுக்கு தங்குமிடக் கட்டணம் இல்லை.
  • குறுகிய கால ஹஜ் தொகுப்பு: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புறப்படும் இடங்களில், 10,000 யாத்ரீகர்கள் வரை 20 நாட்கள் தங்கும் வசதியைப் பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஹஜ் விண்ணப்பப் படிவத்தை சமர்ப்பிக்கும் போதே அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களுக்கும் இந்தத் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும். குறுகிய கால ஹஜ் தொகுப்பை தேர்ந்தெடுத்து, குலுக்கல் (டிஜிட்டல் தேர்வு) மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் யாத்ரீகர்களுக்கு, இத்தொகுப்பின் கீழ் இடங்கள் கிடைக்கும்பட்சத்தில், குறுகிய காலத் தொகுப்பு ஒதுக்கப்படும். குறுகிய கால ஹஜ் தொகுப்பை தேர்ந்தெடுக்கும் விண்ணப்பதாரர்களின் எண்ணிக்கை 10,000-ஐ தாண்டினால், தேர்வுக்காக ஒரு தனி 'குர்ரா' நடத்தப்படும். மேலும் மீதமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்படுவார்கள்.
  • அதாஹி: ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் அதாஹியை (குர்பானி) சவூதி அரேபிய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலமாக மட்டுமே செய்ய வேண்டும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு உதவி

ஹஜ் யாத்ரீகர்களின் முழுமையான நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்த, சிறுபான்மை நல அமைச்சகம் வளர்ந்து வரும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) வசதியையும் பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்த முயற்சியின் மிக முக்கியமான அம்சம், ஹஜ் யாத்ரீகர்களின் தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தி செய்து தரப்படுகின்றன. இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு செயலி இந்தி, உருது மற்றும் முக்கிய பிராந்திய மொழிகளில் 24 மணி நேரமும் சேவை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் யாத்ரீகர்கள் தங்கள் தாய் மொழியிலே குரல் பதிவு மூலமாகவோ அல்லது தட்டச்சு செய்தோ சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிப்பது முதல், கட்டணம், விமானப் பயணம், தங்குமிடம் மற்றும் பயணப் பொருட்கள் குறித்த தகவல்களை பெறுவது, குறைகளை சுட்டிக்காட்டுவது மற்றும் அவசர உதவியை நாடுவது வரை என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் யாத்ரீகர்களுக்கு உதவுவதே இந்த செயலிகளின் நோக்கமாகும்.

இதன் மூலம், விண்ணப்பப் படிவங்களில் ஏற்படும் பிழைகளும் நிராகரிப்புகளும் குறைக்கப்பட்டு, இடைத்தரகர்களை சார்ந்திருப்பது முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்படுகிறது. முதல் முறை யாத்ரீகர்களுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் துல்லியமான தகவல்கள் எளிதில் கிடைக்க இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு வசதி உதவுகிறது.

TAGGED:

HAJ 2027
MECCA
MUSLIMS
HAJ POLICY 2027

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.