மெக்காவில் தொடங்கியது ஹஜ் புனித பயணம் - உலகம் முழுவதும் இருந்து 16 லட்சம் பேர் குவிந்தனர்
Published : May 26, 2026 at 9:45 AM IST
மெக்கா: சௌதி அரேபியாவில் இந்த ஆண்டுக்கான புனித ஹஜ் யாத்திரை தொடங்கியுள்ளது. இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின்படி துல் ஹஜ் மாதத்தின் எட்டாம் நாளான நேற்று முதல் இந்த புனிதப் பயணம் தொடங்கியது.
இஸ்லாமியர்களின் 5 கடமைகளில் ஒன்றாக ஹஜ் உள்ளது. ஒவ்வொரு இஸ்லாமியரும், தனது வாழ்க்கையில் ஒரு முறையேனும், சௌதி அரேபியாவில் உள்ள மெக்கா மற்றும் மதினாவுக்கு புனிதப் பயணம் மேற்கொண்டு, தனது 5-வது கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஹஜ் புனிதப் பயணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் துல் ஹஜ் மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்படும். அப்போது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் மெக்கா வருவார்கள்.
இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டுக்கான ஹஜ் புனிதப் பயணம் நேற்று தொடங்கியது. துல் ஹஜ் மாதத்தின் 8-வது நாளான நேற்று யாத்ரீகர்கள் அனைவரும் இஹ்ராம் ஆடை அணிந்து, மெக்காவிலிருந்து மினாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டு தங்களது புனித பயணத்தை தொடங்கினர்.
16 லட்சம் பேர் புனிதப் பயணம்
துல் ஹஜ் மாதத்தின் 9-வது நாளான இன்று ஹஜ்ஜின் மிக முக்கிய நிகழ்வான அரஃபா மைதானத்தில் கூடும் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து 10-வது நாளான நாளை புனித தியாகத் திருநாளான ஈத் அல்-அதா (பக்ரீத் பண்டிகை) கொண்டாடப்படுகிறது. அப்போது, அங்கு ஒட்டகம், ஆடு போன்றவை பலியிடப்படும். இதன் பின்னர், ஹஜ் பயணம் மேற்கொண்ட ஆண்கள் ஹாஜிகள் என்றும், பெண்கள் ஹாஜிபா என்றும் அழைக்கப்படுவார்கள்.
இந்த ஆண்டு ஹஜ் பயணத்திற்காக உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து சுமார் 1.6 மில்லியனுக்கும் அதிகமான (16 லட்சம்) யாத்ரீகர்கள் மெக்காவிற்கு வருகை தந்துள்ளனர். இந்தியாவிலிருந்து மட்டும் ஏறத்தாழ 1.75 லட்சம் பயணிகள் இந்த புனிதப் பயணத்தில் பங்கேற்கின்றனர்.
பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள்
மெக்காவில் தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால் வெப்பநிலை 42° செல்சியஸ் முதல் 47° செல்சியஸ் வரை பதிவாகி வருகிறது. வெப்பத்தை தணிக்க சௌதி அரேபிய அரசு பெரிய அளவிலான குளிர்சாதன காற்றாடிகள் மற்றும் நீர் தெளிப்பான்களை வழிபாட்டுத் தலங்களில் அமைத்துள்ளது.
சௌதி அரேபிய அரசின் புதிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்
மேலும், இந்த ஆண்டு சௌதி அரேபிய அரசு, பல்வேறு புதிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகளையும் அறிவித்து பின்பற்றி வருகிறது. கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கவும், யாத்ரீகர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் இந்த ஆண்டு முதல் 15 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டுமே ஹஜ் யாத்திரை செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அனைத்து யாத்ரீகர்களுக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்கள், மருத்துவ விவரங்கள் மற்றும் ஜிபிஎஸ் கண்காணிப்பு வசதி கொண்ட மின்னணு பரேஸ்லெட்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது ஏதேனும் அவசரநிலை ஏற்பட்டால் அதிகாரிகளை எளிதில் தொடர்பு கொள்ள உதவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மெக்கா மற்றும் மினாவில் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புதிய கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
முறையான ஹஜ் விசா அல்லது அனுமதி இல்லாமல் நுழைபவர்களுக்கு 20,000 சௌதி ரியால் வரை அபராதமும், வெளிநாட்டினராக இருந்தால் 10 ஆண்டுகள் வரை சௌதிக்குள் நுழைய தடையும் விதிக்கப்படும் என சௌதி உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது.
ஈரான் - அமெரிக்கா போர் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு, புனிதத் தலங்களைச் சுற்றி சௌதி பாதுகாப்பு அமைச்சகம் மேம்பட்ட வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
இந்திய அரசின் சிறப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் வசதிகள்
இந்தியாவில் இருந்து இந்த ஆண்டு 1.75 லட்சம் பேர் ஹஜ் புனிதப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். இவர்களுக்காக, இந்திய அரசு சார்பில் பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்கள் மற்றும் வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளன.
ஹஜ் சுவிதா மொபைல் செயலி: இந்திய யாத்ரீகர்களின் வசதிக்காக இந்த பிரத்யேக செயலி மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் ரிஸ்ட் பேண்ட் வழங்கப்படுகிறது. இதில் இருப்பிடத்தைக் கண்டறியும் வசதி, அவசர உதவி மற்றும் மருத்துவத் தகவல்கள் அடங்கியுள்ளன.
மருத்துவ மற்றும் தங்குமிட வசதிகள்: இந்திய ஹஜ் குழு மூலம் செல்லும் பயணிகளுக்கு மக்கா மற்றும் மதீனாவில் இலவச மருத்துவ முகாம்கள் மற்றும் தங்குமிட வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
விமானக் கட்டண மானியம்: தகுதியின் அடிப்படையில் மாநில ஹஜ் குழுக்கள் மூலம் விண்ணப்பிக்கும் பயணிகளுக்கு இந்திய அரசு குறிப்பிட்ட அளவு விமானக் கட்டண மானியங்களை வழங்கியுள்ளது.