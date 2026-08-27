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நேபாளத்தை திணறடித்த திடீர் வெள்ளத்திற்கு காரணம் என்ன? அமெரிக்கப் புவியியல் ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட புதிய தகவல்

5,200 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து சரிந்து வந்த பனிப்பாறையே திடீர் வெள்ளத்திற்கு காரணம் என கனடாவில் உள்ள நிலவடிவவியல் துறை இணைப் பேராசிரியரான டேனியல் ஷுகர் தெரிவித்துள்ளார்.

நேபாளத்தின் திடீர் வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த தாடிங் மாவட்டம்
நேபாளத்தின் திடீர் வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த தாடிங் மாவட்டம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 12:29 PM IST

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காத்மாண்டு: நேபாளத்தை புரட்டிப்போட்ட பெரும் வெள்ளத்திற்கு நிலநடுக்கம் காரணம் அல்ல, பனிப்பாறை சரிவும், அதனால் அடித்து வரப்பட்ட கழிவுகளே காரணம் என அமெரிக்கப் புவியியல் ஆய்வு மையம் (USGS) தெரிவித்துள்ளது.

திபெத்திய எல்லையில் உள்ள மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக பனிப்பாறைகள் சரிந்து, நேபாளத்தில் பாயும் போட்டே கோஷி ஆற்றில் பேரழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், பெருவெள்ளம் நிலநடுக்கத்தினால் அல்ல; பனிப்பாறை சரிவும், அதனால் ஆற்றில் அடித்து வரப்பட்ட பெரும் பனி மற்றும் பாறை கழிவுகளே அதற்கு காரணம் என அமெரிக்கப் புவியியல் ஆய்வு மையம் (USGS) தெரிவித்துள்ளது. மேலும், மிகப்பெரிய அளவிலான பனிப்பாறை சரிவே அதிர்வுக்கு காரணம் எனவும் அந்த அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், 300-க்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் பெருவெள்ள பாதிப்பில் மாயமாகி உள்ளதாக நேபாள வெளியுறவு அமைச்சர் ஷிசிர் கானல் தெரிவித்துள்ளார்.

லேசான நிலநடுக்கம்

பெருவெள்ளம் தொடர்பாக அமெரிக்கப் புவியியல் ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின், “முதலில் 4.4 ரிக்டர் அளவு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக அருகிலுள்ள நில அதிர்வு நிலையங்கள், நீண்ட கால நில அதிர்வு அலைகள் மற்றும் செயற்கைக்கோள் படங்கள் ஆகியவற்றை கொண்டு ஆய்வு செய்ததில் பனிப்பாறை சரிவினால் நில அதிர்வு ஏற்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. அந்த அதிர்வு என்பது 5.2 ரிக்டராக பதிவாகியுள்ளது. இதனால் இந்த சரிவு நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்படவில்லை” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே போன்று, கனடாவில் உள்ள கல்கரி பல்கலைக்கழகத்தின் நிலவடிவவியல் துறை இணைப் பேராசிரியரான டேனியல் ஷுகர் என்பவரும், 5,200 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து சரிந்து வந்த பனிப்பாறையே திடீர் வெள்ளத்திற்கு காரணம் எனத் தெரிவித்துள்ளார். நேபாளத்தில் வெள்ளம் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக அந்த பனிப்பாறை பகுதிகளின் முந்தைய 2 நாட்கள் செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்களை கொண்டு ஆராய்ந்ததில், கடைசி 24 மணி நேரத்தில் குறிப்பிட்ட அளவிலான பனியை அப்பகுதி இழந்திருந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதனால், பனிப்பாறைகளில் உள்ள பனி உருகி, அதனால் உருவான நீரினால், உச்சியில் இருந்த பனிப்பாறை சரிந்து விழுந்திருக்கலாம் என அவர் கூறியுள்ளார்.

பெரு வெள்ளம் உருவானது எப்படி?

திபெத்திய பகுதியில் சரிந்த பனிப்பாறை மற்றும் அதனுடன் சேர்ந்து அடித்து வரப்பட்ட பனி மற்றும் பாறைகள் நேரடியாக லெண்டே ஆற்றில் கலந்து வேகமாக அடித்து வரப்பட்டது. இதனால் அதிகளவில் நீர் ஆற்றில் தேங்கியதால், பாறைகளை உடைத்து சுமார் 10 அடி உயரமுள்ள பெரு வெள்ளம், தொடர்ந்து கீழ் நோக்கி நகர்ந்து, நேபாள் மற்றும் சீனா எல்லையில் அமைந்துள்ள போட்டே கோஷி ஆற்றில் கலந்து, தொடந்து வேகமெடுத்தது.

வழியில் உள்ள பாலங்கள், துறைமுகங்கள், சிறிய கிராமங்களை ஆகியவற்றை அடித்துக்கொண்டு, நேபாளத்தில் மிகப்பெரிய ஆறான திரிசூலி ஆற்றில் நுழைந்தது.

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இதனால், ஆற்றின் கரையோரம் இருக்கக்கூடிய ராசுவா, தாடிங், நுவாகோட், கோர்க்கா உள்ளிட்ட நகரங்கள் மொத்தமாக சேதமடைந்தன. வழியில் இருக்கக்கூடிய பாலங்கள், நீர்மின் ஆலைகள், வீடுகள் என அனைத்தையும் புரட்டிப்போட்டது. பெரு மண் கழிவுகளுடன் அடித்து வரப்பட்ட காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை 160 மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்ததாக நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 750 மேற்பட்டவர்களை மாயமாகியுள்ளதாகவும், அதில் 133 பேர் இந்தியர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவைமட்டுமின்றி, நேபாளத்திற்கு அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளின் இருந்து சுற்றுலாவிற்கு வந்தவர்களும் மாயமாகியுள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து நேபாளத்திற்கு சுற்றுலாவிற்கு சென்ற 57 பேரில் 20 பேர் பத்திரமாகவுள்ளதாகவும் மீதமுள்ளவர்களின் நிலை குறித்த தகவல் இதுவரை கிடைக்கவில்லை தெரிவிக்கப்படுகிறது.

வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்தியா, சீனா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய யூனியன் உள்ளிட்ட நாடுகள் உதவுக்கரம் நீட்டியுள்ளனர்.

TAGGED:

GLACIAL COLLAPSE
NEPAL FLASH FLOOD
US GEOLOGICAL SURVEY
நேபாள் பெரு வெள்ளம்
NEPAL FLASH FLOOD REASON

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