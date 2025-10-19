ETV Bharat / international

''நேபாள இளைஞர்களை ஒருங்கிணைக்க அரசியல் கட்சி தொடங்க திட்டம்'' - Gen Z இளம் தலைமுறை குழு அறிவிப்பு!

தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் இந்த பணியில் அனைத்து தரப்பினர் கூட்டு அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும். புதிய கட்சிக்கு பொருத்தமான பெயர் சூட்டுவது குறித்து ஆலோசனை செய்து வருகிறோம்.

கடந்த மாதம் போராட்டம் நடத்திய Gen Z இளம் தலைமுறை குழு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 5:49 PM IST

காத்மாண்டு: நேபாள நாட்டு இளைஞர்களை ஒருங்கிணைக்க அரசியல் கட்சி தொடங்க பரிசீலித்து வருவதாக Gen Z இளம் தலைமுறை குழு அறிவித்துள்ளது.

நே​பாள நாட்டு சமூக வலை​தளங்​களில் கடந்த மாதம் ''நெப்போ பேபி'' என்ற பெயரில் வீடியோக்​கள் பரவின. குறிப்பாக நேபாளத்​தின் அரசியல் தலை​வர்​கள், மூத்த அரசு அதி​காரி​கள் மற்றும் பிரபலங்​களின் வாரிசுகள் தங்​களின் ஆடம்பர வாழ்க்கையை வீடியோ​வாக பதிவு செய்து 'Gen Z' இளம் தலைமுறை குழுவினர் சமூக வலை​தளங்​களில் வெளி​யிட்டனர்.

இதை பொதுமக்கள் கடுமையாக விமர்சனம் செய்ததால் பேஸ்​புக், யூ டியூப், எக்​ஸ், டெலிகி​ராம் உள்பட பதிவு செய்​யப்​ப​டாத 26 சமூக வலைதள கணக்​கு​களை நேபாள அரசு கடந்த மாதம் 5 ஆம் தேதி முடக்​கியது. அதே சமயம் சீன நாட்டின் டிக்​டாக் செயலி மட்​டும் தடை செய்யப்படாததால் ''Gen Z'' இளம் தலைமுறை குழுவினர் மத்தியில் கொந்​தளிப்பை ஏற்​படுத்​தி​யது.

இதை தொடர்ந்து 28 வயதுக்கு உட்​பட்ட இளம் தலை​முறை​யினர் தலைநகர் காத்மாண்​டு​வில் குவிந்து ஊழலுக்கு எதி​ராக பல போராட்டங்களில் ஈடு​பட்​டனர். அப்போது அவர்​கள் நாடாளு​மன்​றத்தை முற்​றுகை​யிட முயன்​றதோடு, பிரதமர் சர்மா ஒலி வீட்​டின் மீது கற்களை எறிந்து தாக்​குதல் நடத்​தினர்.

இதன்​ காரண​மாக போராட்​டக்​காரர்​கள் மீது துப்​பாக்​கிச்​சூடு நடத்​தப்​பட்​டது. இதில் 19 பேர் உயி​ரிழந்​தனர். 400 க்​கும் மேற்​பட்​டோர் படுகாயம் அடைந்​தனர். இதைத்தொடர்ந்து நேபாளம் முழு​வதும் வன்​முறை வெடித்​தது. பல்​வேறு பகு​தி​களில் இருந்து பள்​ளி, கல்​லூரி மாணவ, மாண​வியர் பெரும் எண்ணிக்​கை​யில் தலைநகர் காத்​மாண்​டு​வில் திரண்​டனர்.

பின்னர் போராட்​டக்​காரர்​கள் காத்​மாண்​டு​வில் உள்ள அதிபர், பிரதமர், உள்​துறை அமைச்​சரின் மாளி​கைகளுக்கு தீ வைத்​தனர். நாடாளுமன்ற கட்டடத்​தின் ஒரு பகு​திக்​கும் தீ வைக்​கப்​பட்​டது. பிரதமர் சர்மா ஒலி ஹெலிகாப்​டரில் பாது​காப்​பான இடத்​துக்கு தப்​பிச் சென்​ற நிலையில் தனது பதவியையும் ராஜி​னாமா செய்​தார்.

இதன் பிறகு வன்முறை முடிவுக்கு வந்தது. இதனை தொடர்ந்து முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சுஷிலா கார்கி இடைக்கால பிரதமராக பதவி ஏற்றுள்ளார். தற்போதைய நேபாள அரசு ஊழலை முடிவுக்கு கொண்டு வரவும், சிறந்த நிர்வாகத்தை உறுதி செய்வதையும், மக்கள் எதிர்பார்க்கும் சேவையை மேம்படுத்தவும் உறுதி பூண்டுள்ளதாக இடைக்கால பிரதமர் சுஷிலா கார்கி அறிவித்துள்ளார்.

இப்படிப்பட்ட சூழலில் பிரதிநிதிகள் சபைக்கு அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 5 ஆம் தேதி தேர்தல் நடத்த திட்டமிடப்பட்டு உள்ளதாக கடந்த செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி இடைக்கால அரசாங்கத்தை அமைக்கும்போது ​​ஜனாதிபதி ராம்சந்திர பவுடல் அறிவித்து இருந்தார். இந்நிலையில் 'Gen Z' இயக்கத்தின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான மிராஜ் துங்கானா தலைமையில் குழுவினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர்.

அப்போது மிராஜ் துங்கானா கூறும்போது, ''Gen Z' இளைஞர்களை ஒன்றிணைக்க ஒரு அரசியல் கட்சி உருவாக்குவது அவசியம் என்று முடிவு செய்து, அது தொடர்பாக பரிசீலித்து வருகிறோம். அதே சமயம், 'Gen Z' இளைஞர்களின் அடிப்படை கோரிக்கைகள் தீர்க்கப்படும் வரையிலும், தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டோம். நேபாளத்தில் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் நேபாள மக்களின் வாக்களிக்கும் உரிமையை ஆதரிக்கிறோம்.

ஊழல் ஒழிப்புக்காக குடிமக்கள் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைத்தல் மற்றும் பொருளாதார மாற்றம் குறித்த நேபாள அரசின் தெளிவான கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்கிறோம். நல்லாட்சியை ஊக்குவித்தல், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ஊழலை தடுப்பு பிரச்னைகளுக்காக போராடுவோம். 'Gen Z' இளைஞர்களின் தியாகங்கள் வீணாக விடமாட்டோம்.

தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் இந்த பணியில் அனைத்து தரப்பினர் கூட்டு அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும். புதிய கட்சிக்கு பொருத்தமான பெயர் சூட்டுவது குறித்து ஆலோசனை செய்து வருகிறோம். நேபாள இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்புக்காக வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வது அதிகரித்து வருவதால் நம்முடைய நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி தேக்கமடைந்துள்ளது இதுபோன்ற அழுத்தமான பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு கடந்த கால அரசாங்கங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: ''அனுமதி கிடைத்ததும் வருகிறேன்..'' - கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் வழங்கிய விஜய்!

3 பில்லியன் மக்கள்தொகை கொண்ட 2 அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட அண்டை நாடுகளால் சூழப்பட்டு இருக்கிறோம். அண்டை நாடுகளின் சந்தைகளை இலக்காக கொண்டு உற்பத்தியை அதிகரிப்பதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மூடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளை மீண்டும் திறப்பதற்கும், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் இடைக்கால அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்த வேண்டும்.'' என்று மிராஜ் துங்கானா கூறினார்.

