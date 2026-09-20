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"பாதுகாப்பு உறவு - அமெரிக்கா, பிரான்சைவிட இஸ்ரேல் சிறந்தது என கருதும் இந்திய 'ஜென்சி'கள்"

இந்தக் கருத்துக்கணிப்பின்படி, 52 சதவீதம் பேர், இந்தியா-இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு உறவுகள் வலுவாக இருப்பதாக நம்புகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 11:01 PM IST

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புதுடெல்லி: பாதுகாப்புத் துறையில், அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் போன்ற நட்பு நாடுகளை விட இஸ்ரேல் உடனான நட்புறவு சிறந்தது என இந்திய இளம் தலைமுறையினர் (Gen Z) கருதுகிறார்கள் என்று கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

'இந்தியா இஸ்ரேல் மையம்' என்ற ஆய்வு அமைப்பு, அகில இந்திய அளவில் இளம் தலைமுறையினரிடம் (Gen Z) ஒரு கருத்துக்கணிப்பை நடத்தி உள்ளது. இந்த கருத்துக்கணிப்பில் 18 வயது முதல் 29 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.

அவர்கள், இந்தியாவின் ராஜதந்திர உறவுகளில் முதல் ஐந்து நாடுகளில் ஒன்றாகவும், பாதுகாப்புத் துறையில் ஒத்துழைப்பு அளிப்பதில் முதல் மூன்று நாடுகளில் ஒன்றாகவும் இஸ்ரேல் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

கருத்துக் கணிப்பில் கலந்து கொண்டவர்களில் 52 சதவீதம் பேர், பாதுகாப்புத் துறையில் இந்தியா - இஸ்ரேல் இடையிலான உறவுகள் வலுவாக இருப்பதாக நம்புகின்றனர். இது, ரஷ்யா உள்ளிட்ட பிற நாடுகளுடன் இஸ்ரேலை மூன்றாவது இடத்தில் வைக்கிறது. பிரான்ஸ் 51 சதவீதத்துடன் சற்றே பின்தங்கியும், அமெரிக்கா 46 சதவீதத்துடனும் உள்ளன.

இந்தியாவின் ராஜதந்திர உறவுகளில், 41 சதவீதம் பேர் இந்தியாவின் முக்கிய ராஜதந்திர நட்பு நாடுகளில் ஒன்றாக இஸ்ரேலை கருதுகின்றனர். அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக 39 சதவீதம் பேர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

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ஆனால், இந்தியாவின் ராஜதந்திர மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை தொடர்பான தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள மற்ற நாடுகளைப் பற்றி இந்த அறிக்கை குறிப்பிடவில்லை. செப்டம்பர் 16 அன்று வெளியிடப்பட்ட இந்த முடிவுகள், ஏஐ தளங்களை பயன்படுத்தி நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் அமைந்தவை என்று அந்த அறிக்கை கூறுகிறது.

இந்த கருத்துக் கணிப்பில் பங்கேற்றவர்களில் கணிசமான இளைஞர்கள், 1999 கார்கில் போருக்குப் பிறகு பிறந்த இளைஞர்கள். அவர்களின் பொதுவான வரலாற்றுப் பார்வை என்பது, இந்தியாவின் பாரம்பரிய பாதுகாப்பை ரஷ்யா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற வல்லரசுகளின் ஆதரவோடு பெரும்பாலும் தொடர்புபடுத்தியிருந்தது. இருப்பினும் இந்தியாவுக்கு உதவிய நட்பு நாடுகள் குறித்த பார்வை மாறி வருகிறது என்றும இந்தியா இஸ்ரேல் மையம் தெரிவித்துள்ளது.

"இந்தக் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள், இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இடையேயான ஆழமான நம்பிக்கை மற்றும் அன்பின் சக்திவாய்ந்த பிரதிபலிப்பு" என்று இந்தியா இஸ்ரேல் மையத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் சுரேஷ் நகுவா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த முடிவுகள் இருதரப்பு உறவு குறித்த பொது விழிப்புணர்வை பிரதிபலிக்கின்றன என்றும் அவர் கூறினார். வலுவான இந்தியா-இஸ்ரேல் ஒத்துழைப்பை ஏற்பதில் 22-25 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவினர் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளனர் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

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