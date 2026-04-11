ஏழை மற்றும் பணக்கார நாடுகளுக்கு இடையே அதிகரித்த இடைவெளி - ஐநா வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தகவல்

நிதி நிறுவனங்களில் முடிவெடுப்பதில் அமெரிக்காவும் அதன் ஐரோப்பிய நட்பு நாடுகளும் ஆதிக்கம் செலுத்துவதால் வளரும் நாடுகள் பாதிக்கப்படுகின்றன என பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

Published : April 11, 2026 at 2:44 PM IST

ஐநா: சர்வதேச நிதி நிறுவனங்களை சீரமைப்பது உட்பட கடந்த ஆண்டு பல நாடுகளால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் நிறைவு பெறாததால், பணக்கார மற்றும் ஏழை நாடுகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி மேலும் விரிவடைந்து வருவதாக ஐ.நா. தெரிவித்துள்ளது.

ஏழை மற்றும் பணக்கார நாடுகளுக்கு இடையிலான இடைவெளியை குறைக்கவும், 2030-ம் ஆண்டுக்கான ஐ.நா. வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையவும், கடந்த ஜூன் மாதம் ஸ்பெயினின் செவில் நகரில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட செயல்திட்டத்தை மதிப்பிடும் அறிக்கையில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், உலக அளவிலான நிதி நிறுவனங்களான சர்வதேச நாணய நிதியம் மற்றும் உலக வங்கியின் முக்கியமான கூட்டம் அடுத்த வாரம் வாஷிங்டனில் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜீவா, உலகளாவிய வளர்ச்சியை மேம்படுத்த தாங்கள் தயாராக இருந்ததாகவும், ஆனால் ஈரான் போர் தற்போது உலகப் பொருளாதாரத்தின் எதிர்காலத்தை இருளாக்கிவிட்டதாகவும் கூறினார். ஐ.நா.வின் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக விவகாரங்களுக்கான துணைச் செயலாளர் லி ஜுன்ஹுவா, புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள், வளரும் நாடுகள் நிதியுதவியை பெறுவதற்கான போராட்டங்களை மேலும் சிக்கலாக்கி வருவதாக கூறினார்.

அதிகரித்து வரும் வர்த்தக தடைகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான அதிர்ச்சி தரும் சம்பவங்களும் இந்த வளர்ந்து வரும் இடைவெளிக்கு காரணமாகின்றன என்று அந்த அறிக்கை சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு செவில்லில் நடைபெற்ற மாநாட்டில், அமெரிக்காவை தவிர உலகின் பல நாடுகளின் தலைவர்கள், வளர்ச்சிக்கான 4 டிரில்லியன் டாலர் வருடாந்திர நிதிப் பற்றாக்குறையை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கில் உறுதிமொழி ஏற்றனர். இது வளரும் நாடுகளில் முதலீடுகளை அதிகரிக்கவும், உலக வங்கி மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியம் உள்ளிட்ட சர்வதேச நிதி கட்டமைப்பை சீர்திருத்தவும் அழைப்பு விடுத்தது.

ஐ.நா. பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ், இந்த இரண்டு நிறுவனங்களிலும் பெரிய மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி வருகிறார். சர்வதேச நாணய நிதியம் ஏழை நாடுகளுக்கு பதிலாக பணக்கார நாடுகளுக்கு பயனளித்துள்ளது என்றும், உலக வங்கி தனது பணியில், குறிப்பாக கோவிட் 19 பெருந்தொற்றின் போது, தோல்வியடைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறுகிறார்.

இந்த பெருந்தொற்று டஜன்கணக்கான நாடுகளை பெரும் கடனில் ஆழ்த்தியது. நிதி நிறுவனங்களில் முடிவெடுப்பதில் அமெரிக்காவும் அதன் ஐரோப்பிய நட்பு நாடுகளும் ஆதிக்கம் செலுத்துவதால் வளரும் நாடுகளில் விரக்தி நிலவுவதாகக் கூறும் பொருளாதார நிபுணர்களின் கருத்தையே இவரது விமர்சனங்களும் எதிரொலிக்கின்றன.

2025-ல், 25 நாடுகள் ஏழை நாடுகளுக்கான தங்கள் நிதியுதவியை கணிசமாக குறைத்ததால், 2024-ம் ஆண்டிலிருந்து ஒட்டுமொத்தமாக 23% சரிவு ஏற்பட்டது என்றும், இதுவே இதுவரை இல்லாத மிகப் பெரிய வருடாந்திர பாதிப்பு என்றும் லி கூறினார். குறிப்பாக அமெரிக்காவால் தான் மிகப் பெரிய சரிவு அதாவது 59 சதவீதம், அமெரிக்கா தரப்பில் இருந்து ஏற்பட்டது என்று அவர் கூறினார்.

முதற்கட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில், 2026-ம் ஆண்டில் மேலும் 5.8 சதவீத சரிவு ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக லி தெரிவித்தார்.

டிரம்ப் நிர்வாகம் விதித்த கூடுதல் வரி உள்ளிட்டவை வளரும் நாடுகள் மீது மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாக ஐநா அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது. உலகின் மிக ஏழ்மையான நாடுகளிலிருந்து செய்யப்படும் ஏற்றுமதிகளின் மீதான சராசரி வரி, 2025-ம் ஆண்டில் 9 சதவீதத்திலிருந்து 28 சதவீதமாக உயர்ந்ததாகவும், சீனாவைத் தவிர்த்த பிற வளரும் நாடுகளைப் பொறுத்தவரை, சராசரி வரிகள் 2 சதவீதத்திலிருந்து 19 சதவீதமாக அதிகரித்ததாகவும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

