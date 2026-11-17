23-வது ஆசியான் உச்சி மாநாடு: டிஜிட்டல், பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த மோடி அழைப்பு
பாதுகாப்பான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் வளமான இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தை உருவாக்க இந்த மாநாடு வழிவகுக்கும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார்.
By PTI
Published : November 17, 2026 at 4:17 PM IST
மணிலா: உலகளாவிய அமைதியற்ற சூழலுக்கு மத்தியில், தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் எதிர்காலம் போட்டியால் அல்லாமல் ஒத்துழைப்பால் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார்.
பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் இன்று நடைபெற்ற 23-வது ஆசியான்-இந்தியா உச்சி மாநாட்டில் உரையாற்றிய போது அவர் அமைதி மற்றும் நம்பகத்தன்மையின் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டினார்.
மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் மோடி, இந்தியா மற்றும் ஆசியான் நாடுகள் உலக மக்கள்தொகையில் கிட்டத்தட்ட நான்கில் ஒரு பங்கைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக தெரிவித்தார். தென்கிழக்கு ஆசியான் நாடுகளில் அமைதியை அடையாளமாக மாற்றும் ஆற்றல் அனைத்து நாடுகளுக்கும் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
இது குறித்து அவர் மேலும் பேசுகையில், 'இந்த ஆண்டிற்கான நமது கருப்பொருளான 'நமது எதிர்காலத்தை ஒன்றாக வழிநடத்துதல்' என்பது சிறப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. நமது எதிர்காலம் போட்டியால் அல்ல, ஒத்துழைப்பால் வடிவமைக்கப்படுவதை உறுதி செய்வது மிகவும் அவசியம்' என குறிப்பிட்டார்.
இந்தியாவின் கிழக்கு நோக்கிச் செயல்படு கொள்கையானது, கடந்த சில ஆண்டுகளில் இந்தியா-ஆசியான் உறவுகளுக்கு புதிய வேகத்தை கொடுத்துள்ளதாக பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார். குறிப்பாக, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி போன்ற வளர்ந்து வரும் துறைகளில் இரு தரப்பு ஒத்துழைப்பு விரிவடைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் ஆசியான் நாடுகளுடன் உறவுகளை மேம்படுத்த இந்தியா மேற்கொண்ட முக்கிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவர் பட்டியலிட்டு பேசினார். இந்தியா மற்றும் ஆசியான் நாடுகளின் மக்களிடையேயான பிணைப்பை வலுப்படுத்த 100-க்கும் மேற்பட்ட முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்தியாவிற்கும் ஆசியான் நாடுகளுக்கும் இடையிலான போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா வளர்ச்சி குறித்துப் பேசிய பிரதமர் மோடி, இந்தியாவிற்கும் 9 ஆசியான் நாடுகளுக்கும் இடையே நேரடி விமானச் சேவைகள் இயக்கப்படுவதையும், அதிகரித்து வரும் சுற்றுலாவையும் சுட்டிக் காட்டினார்.
'இந்த ஆண்டில் ஆசியான் நாட்டிற்கு நான் மேற்கொள்ளும் மூன்றாவது பயணம் இது. ஆசியான் அமைப்பிற்கு இந்தியா அளிக்கும் சிறப்பு முக்கியத்துவத்தை இது காட்டுகிறது. இந்தியாவின் வளர்ச்சியும், ஆசியானின் செழிப்பும் ஒன்றோடொன்று மிக நெருக்கமாக பிணைந்துள்ளன என்பதே எங்களது நம்பிக்கை' என்று அவர் கூறினார்.
பாதுகாப்பான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் வளமான இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தை உருவாக்க இந்த மாநாடு வழிவகுக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஆசியான் அமைப்பிற்கு வெற்றிகரமாகத் தலைமை தாங்கிய பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ஃபெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியருக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்த பிரதமர் மோடி, இந்தியாவிற்கான மிக நெருங்கிய நட்பு நாடாக பிலிப்பைன்ஸ் ஆற்றிய பங்களிப்பையும் பாராட்டினார். ஆசியான் தலைவர்களுடனான தனது 13-வது சந்திப்பு இது என்பதையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நினைவுகூர்ந்தார்.