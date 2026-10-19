வன்முறையாக மாறிய மக்கள் போராட்டம்: பிரான்ஸ் நகரங்களில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்க உத்தரவு
வன்முறை சம்பவங்களுக்கு பொறுப்பேற்று பிரான்ஸ் உள்துறை அமைச்சர் லாரென்ட் நூனெஸ் ராஜினாமா செய்தார். ஆனால், அவரது ராஜினாமாவை ஏற்க மறுத்த பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான், வன்முறையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அவருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 10:38 PM IST
பாரீஸ்: பிரான்சில் நடைபெற்று வந்த மக்கள் போராட்டம் மிகப்பெரிய வன்முறையாக மாறியுள்ள நிலையில், அங்குள்ள நகரங்களில் ஊரடங்கை பிறப்பிக்குமாறு அந்நாட்டு பிரதமர் செபாஸ்டியன் லெகோர்னு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
எரிபொருள் விலை உயர்வு, விலைவாசி உயர்வு, வேலையின்மை, பொருளாதார சமத்துவமின்மை உள்ளிட்டவற்றை கண்டித்து பிரான்சில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மக்கள் போராட்டம் தொடங்கியது.
பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வந்த இந்த போராட்டம், கடந்த சனிக்கிழமை முதல் வன்முறையாக மாறியது.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் அங்குள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு தீ வைத்தனர். வணிக வளாகங்கள், கடைகள், உணவகங்கள் ஆகியவை சூறையாடப்பட்டன. வணிக வளாகங்களில் உள்ள பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. வீதிகளில் உள்ள வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன.
இதையடுத்து, வன்முறையை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் போலீசாருடன் சேர்ந்து துணை ராணுவத்தினரும் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியும் போராட்டக்காரர்களை கலைக்க ராணுவத்தினர் முயற்சித்து வருகின்றனர்.
எனினும், பாதுகாப்புப் படையினரால் வன்முறையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. பல இடங்களில் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
இதில், இரு தரப்பையும் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் காயமடைந்துள்ளதாக பிரான்ஸ் அரசு தெரிவித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 2,500-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தலைநகர் பாரீஸ், லிமோஜெஸ், மார்செய்லே, லியோன் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் வன்முறை கட்டுக்கு அடங்காமல் சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரான்ஸ் பிரதமர் செபாஸ்டியன் லெக்கோர்னு தலைமையில் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் கூறுகையில், "பிரான்ஸ் முழுவதுமே வன்முறைச் சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஆனால், இத்தனை வன்முறைகளுக்கு மத்தியிலும் எந்த உயிர்ச்சேதமும் ஏற்படாதது மிகப்பெரிய அதிசயம்.
வன்முறையை கட்டுப்படுத்த முக்கிய நகரங்களில் பகுதியளவு ஊரடங்கை பிறப்பிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த நகரங்களில் ஊடரங்கு பிறப்பிக்கப்படும் என்ற பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்படும்" என பிரதமர் செபாஸ்டியன் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, பிரான்சில் நடைபெறும் வன்முறைச் சம்பவங்களுக்கு பொறுப்பேற்று அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சர் லாரென்ட் நூனெஸ் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். ஆனால், அவரது ராஜினாமாவை ஏற்க மறுத்த பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான், வன்முறையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அவருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.